Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

La emoción infantil contrastó con la frustración de quienes no consiguieron entrada.

La Ciudad de México se prepara para vivir jornadas intensas los próximos 7, 9 y 10 de mayo, fechas en las que el grupo surcoreano BTS ofrecerá tres conciertos completamente agotados en el Estadio NGP. La alta demanda de boletos dejó a millones de seguidores sin la posibilidad de asistir, pero también dio origen a una historia que rápidamente se volvió viral en redes sociales, protagonizada por una niña que cumplirá uno de sus mayores sueños.

El video que circuló en distintas plataformas muestra la reacción de la menor al enterarse de que su tía consiguió un boleto para verla en vivo. La emoción genuina de la niña, quien no pudo contener las lágrimas, conectó de inmediato con miles de usuarios, aunque no tardó en desatar una fuerte polémica dentro del fandom conocido como ARMY.

Mientras muchos celebraron el gesto familiar, otros usuarios reaccionaron con críticas hacia la pequeña, argumentando que no merecía asistir al concierto por no ser una seguidora “de toda la vida”. Entre los comentarios negativos que se replicaron en redes se leyeron mensajes como: “A poco se sabe las canciones de 2016”, “Wey aún no nacía cuando inició BTS”; “a mi lo único que me da mi tía es problemas de tantos chimes que me inventa”, “sabrá solo Butter, pero cantará Butter en el concierto [ステッカー]”.

La niña abrazó a su tía por el sorprendente regalo que le dio.

La controversia generó un debate más amplio sobre la idea de quién merece o no vivir la experiencia de un concierto, especialmente cuando se trata de una menor de edad. Para muchos usuarios, el foco dejó de ser la música y pasó a ser la empatía, el acceso y la ilusión infantil que representa el evento.

En contraste, el video también se llenó de mensajes de apoyo hacia la niña y su familia. Comentarios como “No soy fan, pero qué onda con las que se atacan porque la niña si puede ir al concierto?”, “o sea ella no es fan, pero los compró para sus sobrinas, no para revenderlos, también eso se vale”, y “ver que esta hermosa niña cumplirá ese sueño me alegra el corazón felicidades” reflejaron un cambio de tono en la conversación.

La tía exhibió que su sobrina cumplirá su sueño de ver a su banda favorita de BTS.

La discusión llegó incluso a la familia de la menor. La madre de la niña decidió intervenir para agradecer los mensajes positivos y aclarar la situación.

“Me siento muy agradecida por todos los comentarios por todos, en especial por los que dicen cosas lindas. mi hija desde muy pequeña es fan gracias a su tía, que le regalo el boleto ella irá acompañada con dos personas mayores de edad”, escribió.

La emoción de una menor por asistir al concierto en CDMX provocó una fuerte división en redes sociales. Crédito: Tiktok / karynahernacruz

Además, reconoció la frustración de quienes no lograron conseguir entradas. “Se que muchas chicas no alcanzaron boleto y de verdad nos hace sentir tristes… le pido veamos lo bonito de todo esto gracias por su apoyo y sus lindos mensajes”, concluyó. Para muchos, la historia terminó por recordar que, en medio del caos, también hay espacio para la ilusión.