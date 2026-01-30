Falleció el cantante Óscar Alvarado, “El Chino del Rancho”, luego de 11 días hospitalizado tras un ataque a balazos

Óscar Alvarado, intérprete de corridos conocido como “El Chino del Rancho”, falleció. (Instagram: oscaralvaradomx)

El mundo de la música regional mexicana enfrenta la pérdida de Óscar Alvarado, conocido como “El Chino del Rancho”, quien murió la madrugada del jueves 29 de enero en Durango tras permanecer internado durante once días a causa de un ataque a balazos.

La muerte del cantante de 34 años, figura de los corridos, se confirmó luego de que no logró recuperarse de las heridas sufridas durante una riña ocurrida a las afueras de un centro nocturno.

La noticia fue dada a conocer por familiares. Durante el tiempo que permaneció hospitalizado, su hermano Mayito Alvarado solicitó oraciones para su recuperación y mantuvo informados a los seguidores del músico a través de mensajes en redes sociales.

“No tengo palabras para describir lo que siento, mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Óscar descansa en paz”, publicó Mayito Alvarado en su cuenta de Instagram al dar la noticia.

¿Cómo fue el ataque?

Óscar Alvarado fue atacado el domingo 18 de enero, al salir del Salón Monterrey, en la capital de Durango. De acuerdo con información de medios locales, el incidente se desencadenó tras una discusión con Jesús Evodio “V”, quien más tarde fue identificado como subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.

La pelea habría comenzado con palabras, se calmó momentáneamente, pero el agresor habría salido del lugar para después regresar armado, disparando contra el cantante. El funcionario fue separado de su cargo y está bajo investigación por el delito que tendrá que ser reclasificado a homicidio doloso.

Testigos afirmaron que fue la esposa del intérprete quien lo trasladó de inmediato al hospital en un intento por salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y aseguró material videográfico como parte del proceso para esclarecer los hechos.

Las autoridades aclararon que el funcionario estaba de vacaciones, no portaba arma ni escolta oficial durante los hechos.

¿Quién fue Óscar Alvarado?

Nacido en Durango, Óscar Alvarado era el segundo de cinco hermanos en una familia de músicos. Desde los ocho años, cantaba junto a su padre y hermanos, y a los quince inició su participación en concursos de canto.

Antes de firmar con una disquera en Monterrey, formó parte de agrupaciones que tocaban en bodas, fiestas familiares y eventos sociales.

En entrevistas relató cómo la música fue una constante en su vida. Su carrera profesional incluyó la interpretación de temas como “El Durangazo”, “Bélico y placoso” y “Aquí andamos”, consolidando su presencia en el género de los corridos.

En diciembre del año pasado, Alvarado diversificó su actividad profesional lanzando su propia marca de mezcal bajo su nombre, que también promocionó en redes sociales.

En las semanas previas al ataque, se encontraba en plena promoción de su sencillo “Pronto regreso”, canción dedicada a los migrantes que buscan oportunidades en Estados Unidos. El propio artista explicó en una entrevista transmitida en Video Rola que el tema surgió de su experiencia personal migrando, y buscaba reconocer el esfuerzo de quienes dejan su país por una vida mejor. “Es un proceso muy bonito, empezar el año con trabajo”, expresó durante la charla.

Entre sus planes para 2026, el cantante tenía una agenda de presentaciones que incluía eventos privados en Guadalajara, un retorno a Durango y actuaciones en Monterrey.

Las publicaciones en sus redes sociales documentan su última gira de medios, con fotografías y videos de su participación en espacios dedicados a la música regional mexicana. Los comentarios pasaron de destacar su carrera a convertirse en mensajes de aliento y, posteriormente, en despedidas.

Diversos exponentes de la música regional, entre ellos Montéz de Durango, Los Primos de Durango, La Banda Grupera y Banda La Exclusiva, expresaron condolencias públicas a la familia y lamentaron la pérdida de uno de los representantes jóvenes del género.