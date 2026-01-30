México

Falleció el cantante Óscar Alvarado, “El Chino del Rancho”, luego de 11 días hospitalizado tras un ataque a balazos

El cantante de corridos, originario de Durango, fue atacado a balazos el 18 de enero

Guardar
Óscar Alvarado, intérprete de corridos
Óscar Alvarado, intérprete de corridos conocido como “El Chino del Rancho”, falleció. (Instagram: oscaralvaradomx)

El mundo de la música regional mexicana enfrenta la pérdida de Óscar Alvarado, conocido como “El Chino del Rancho”, quien murió la madrugada del jueves 29 de enero en Durango tras permanecer internado durante once días a causa de un ataque a balazos.

La muerte del cantante de 34 años, figura de los corridos, se confirmó luego de que no logró recuperarse de las heridas sufridas durante una riña ocurrida a las afueras de un centro nocturno.

La noticia fue dada a conocer por familiares. Durante el tiempo que permaneció hospitalizado, su hermano Mayito Alvarado solicitó oraciones para su recuperación y mantuvo informados a los seguidores del músico a través de mensajes en redes sociales.

(Instagram: mayitoalvaradooficial)
(Instagram: mayitoalvaradooficial)

“No tengo palabras para describir lo que siento, mi hermano, mi carnal, mi cocalina, mi Óscar descansa en paz”, publicó Mayito Alvarado en su cuenta de Instagram al dar la noticia.

¿Cómo fue el ataque?

Óscar Alvarado fue atacado el domingo 18 de enero, al salir del Salón Monterrey, en la capital de Durango. De acuerdo con información de medios locales, el incidente se desencadenó tras una discusión con Jesús Evodio “V”, quien más tarde fue identificado como subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango.

La pelea habría comenzado con palabras, se calmó momentáneamente, pero el agresor habría salido del lugar para después regresar armado, disparando contra el cantante. El funcionario fue separado de su cargo y está bajo investigación por el delito que tendrá que ser reclasificado a homicidio doloso.

(Instagram: mayitoalvaradooficial)
(Instagram: mayitoalvaradooficial)

Testigos afirmaron que fue la esposa del intérprete quien lo trasladó de inmediato al hospital en un intento por salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y aseguró material videográfico como parte del proceso para esclarecer los hechos.

Las autoridades aclararon que el funcionario estaba de vacaciones, no portaba arma ni escolta oficial durante los hechos.

¿Quién fue Óscar Alvarado?

Nacido en Durango, Óscar Alvarado era el segundo de cinco hermanos en una familia de músicos. Desde los ocho años, cantaba junto a su padre y hermanos, y a los quince inició su participación en concursos de canto.

Antes de firmar con una disquera en Monterrey, formó parte de agrupaciones que tocaban en bodas, fiestas familiares y eventos sociales.

Óscar Alvarado sigue bajo supervisión
Óscar Alvarado sigue bajo supervisión médica con un pronóstico grave. Crédito: Latin Power Music

En entrevistas relató cómo la música fue una constante en su vida. Su carrera profesional incluyó la interpretación de temas como “El Durangazo”, “Bélico y placoso” y “Aquí andamos”, consolidando su presencia en el género de los corridos.

En diciembre del año pasado, Alvarado diversificó su actividad profesional lanzando su propia marca de mezcal bajo su nombre, que también promocionó en redes sociales.

En las semanas previas al ataque, se encontraba en plena promoción de su sencillo “Pronto regreso”, canción dedicada a los migrantes que buscan oportunidades en Estados Unidos. El propio artista explicó en una entrevista transmitida en Video Rola que el tema surgió de su experiencia personal migrando, y buscaba reconocer el esfuerzo de quienes dejan su país por una vida mejor. “Es un proceso muy bonito, empezar el año con trabajo”, expresó durante la charla.

Entre sus planes para 2026, el cantante tenía una agenda de presentaciones que incluía eventos privados en Guadalajara, un retorno a Durango y actuaciones en Monterrey.

(Instagram: oscaralvaradomx)
(Instagram: oscaralvaradomx)

Las publicaciones en sus redes sociales documentan su última gira de medios, con fotografías y videos de su participación en espacios dedicados a la música regional mexicana. Los comentarios pasaron de destacar su carrera a convertirse en mensajes de aliento y, posteriormente, en despedidas.

Diversos exponentes de la música regional, entre ellos Montéz de Durango, Los Primos de Durango, La Banda Grupera y Banda La Exclusiva, expresaron condolencias públicas a la familia y lamentaron la pérdida de uno de los representantes jóvenes del género.

Temas Relacionados

Óscar AlvaradoMúsica regional mexicanaDurangomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Feria del Caballo Texcoco 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis en el Teatro del Pueblo

A diferencia del palenque, el acceso al ahora Mega Domo Victoria está incluido en el costo de la entrada general a la feria

Feria del Caballo Texcoco 2026:

INSP inaugura nuevo Biobanco para fortalecer investigación en salud pública en México

La capacidad de almacenar y analizar decenas de miles de muestras garantiza la disponibilidad de datos para el desarrollo de investigaciones, incluyendo encuestas nacionales

INSP inaugura nuevo Biobanco para

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 30 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

IMSS avanza en metas de vacunación por temporada invernal: van más de 16 millones

Autoridades hicieron un llamado a la población a aplicarse la vacuna con énfasis en personas con mayor riesgo como menores de edad y mujeres embarazadas

IMSS avanza en metas de

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana

Feria del Caballo Texcoco 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis en el Teatro del Pueblo

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar

Maribel Guardia da detalles de la separación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón tras un año de conflicto legal

DEPORTES

Liga MX confirma mantenimiento del

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo