México

Esta es la importante ruta del tren que estará a cargo de una empresa de Carlos Slim

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio de esta obra en 2025

Guardar
Slim gestionará más de 100 kilómetros de vía del tren Saltillo-Monterrey (X, SICTmx)

La construcción de una de las rutas ferroviarias más estratégicas del noreste de México tendrá como responsable a una empresa de Carlos Slim, luego de adjudicarse el contrato para desarrollar un tramo esencial del tren de pasajeros que conectará Saltillo, en Coahuila, con Santa Catarina, en Nuevo León.

El consorcio liderado por Slim gestionará más de 100 kilómetros de vía, junto a 40 puentes y 9 viaductos, con una inversión superior a 31 mil millones de pesos.

Proyecto estratégico para la región noreste

La adjudicación del contrato para construir el tramo entre Saltillo y Santa Catarina consolida la presencia de las compañías de Carlos Slim en el sector de infraestructura mexicana. El proyecto abarca 111 kilómetros y cuenta con una inversión superior a 31.843 millones de pesos.

Durante el concurso, otros consorcios de amplia experiencia participaron, pero ninguno logró superar la propuesta de CICSA y FCC Construcción. Entre los competidores se encontraban empresas reconocidas como Comsa, ICA, Gami, AZVI y OHL.

La ejecución de este tramo responde a una estrategia nacional de reactivación del transporte ferroviario de pasajeros. Se busca modernizar la movilidad y fortalecer los lazos comerciales en una zona clave para la industria mexicana.

Carlos Slim ganó la licitación
Carlos Slim ganó la licitación en 2025. REUTERS/Gustavo Graf

Detalles de la obra y alcance del contrato

Las obras comenzaron el 30 de septiembre, tras el anuncio oficial de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). El cronograma establece un plazo de aproximadamente 32 meses para concluir la construcción del tramo Saltillo-Santa Catarina.

El contrato implica que las empresas desarrollen el proyecto ejecutivo y resuelvan la integración con la infraestructura de carga ya existente. La extensión adjudicada se suma a los 394 kilómetros previstos para el corredor completo entre Saltillo y Nuevo Laredo.

Entre las características más destacadas del proyecto se encuentran:

  • Velocidades de operación entre 160 y 200 kilómetros por hora.
  • Capacidad para atender hasta 7 millones de pasajeros anuales.
  • Conexión directa entre las principales ciudades industriales del noreste.

El Servicio de Administración Tributaria de México actuará como la entidad responsable de supervisar el cumplimiento fiscal de las empresas constructoras, con el objetivo de garantizar transparencia en todo el proceso.

Impacto económico y logístico

La ejecución del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo representa una inversión total estimada en 138 mil millones de pesos para el proyecto completo, según la ARTF. Este monto podría variar conforme avance la obra y se enfrenten desafíos técnicos.

La nueva ruta busca optimizar la logística regional, facilitando el enlace entre Coahuila, Nuevo León y la frontera con Estados Unidos. Se espera que la obra incremente la competitividad y atraiga nuevas inversiones a la zona.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum activó el arranque del proyecto a través de un enlace remoto en septiembre de 2025. Al mismo tiempo, autoridades federales y estatales se reunieron en Salinas Victoria, Nuevo León, para iniciar la edificación del primer tramo de esta obra, cuya materialización llevaba un largo periodo en espera.

Temas Relacionados

Carlos SlimSaltillo-MonterreyAgencia Reguladora de Transporte FerroviarioClaudia Sheinbaummexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

¿El 2 de febrero, día de la Candelaria es feriado y no se trabaja? La Ley Federal del Trabajo responde

La festividad representa una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana

¿El 2 de febrero, día

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

¿Para qué sirve poner una pizca de sal en tu café?

Una costumbre poco conocida puede cambiar la manera en que disfrutas tu bebida matutina

¿Para qué sirve poner una

Secretaría Anticorrupción publica reglas para reforzar la transparencia en contrataciones de bienes nacionales

Raquel Buenrostro encabeza la actualización de lineamientos para fortalecer el contenido nacional en compras públicas

Secretaría Anticorrupción publica reglas para
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Kill Bill regresará a las

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrías verla

René Franco explota contra las fans de BTS y pide que cancelen conciertos: “Fandom horrible”

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

María Daniela y su Sonido Lasser llegan al Teatro Metropolitan: fecha y preventa para el dúo electropop kitsch

BTS en México: por qué ARMY asegura que apagar el lightstick es una falta de respeto

DEPORTES

Recuento de los diseños más

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo

Toluca Femenil presenta a exfigura del Real Madrid como su refuerzo para el Clausura 2026

Rodrigo Aguirre saldría del América para liberar plaza de extranjero: este es el club al que llegaría