Esta es la importante ruta del tren que estará a cargo de una empresa de Carlos Slim

Slim gestionará más de 100 kilómetros de vía del tren Saltillo-Monterrey (X, SICTmx)

La construcción de una de las rutas ferroviarias más estratégicas del noreste de México tendrá como responsable a una empresa de Carlos Slim, luego de adjudicarse el contrato para desarrollar un tramo esencial del tren de pasajeros que conectará Saltillo, en Coahuila, con Santa Catarina, en Nuevo León.

El consorcio liderado por Slim gestionará más de 100 kilómetros de vía, junto a 40 puentes y 9 viaductos, con una inversión superior a 31 mil millones de pesos.

Proyecto estratégico para la región noreste

La adjudicación del contrato para construir el tramo entre Saltillo y Santa Catarina consolida la presencia de las compañías de Carlos Slim en el sector de infraestructura mexicana. El proyecto abarca 111 kilómetros y cuenta con una inversión superior a 31.843 millones de pesos.

Durante el concurso, otros consorcios de amplia experiencia participaron, pero ninguno logró superar la propuesta de CICSA y FCC Construcción. Entre los competidores se encontraban empresas reconocidas como Comsa, ICA, Gami, AZVI y OHL.

La ejecución de este tramo responde a una estrategia nacional de reactivación del transporte ferroviario de pasajeros. Se busca modernizar la movilidad y fortalecer los lazos comerciales en una zona clave para la industria mexicana.

Carlos Slim ganó la licitación en 2025. REUTERS/Gustavo Graf

Detalles de la obra y alcance del contrato

Las obras comenzaron el 30 de septiembre, tras el anuncio oficial de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). El cronograma establece un plazo de aproximadamente 32 meses para concluir la construcción del tramo Saltillo-Santa Catarina.

El contrato implica que las empresas desarrollen el proyecto ejecutivo y resuelvan la integración con la infraestructura de carga ya existente. La extensión adjudicada se suma a los 394 kilómetros previstos para el corredor completo entre Saltillo y Nuevo Laredo.

Entre las características más destacadas del proyecto se encuentran:

Velocidades de operación entre 160 y 200 kilómetros por hora .

Capacidad para atender hasta 7 millones de pasajeros anuales.

Conexión directa entre las principales ciudades industriales del noreste.

El Servicio de Administración Tributaria de México actuará como la entidad responsable de supervisar el cumplimiento fiscal de las empresas constructoras, con el objetivo de garantizar transparencia en todo el proceso.

Impacto económico y logístico

La ejecución del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo representa una inversión total estimada en 138 mil millones de pesos para el proyecto completo, según la ARTF. Este monto podría variar conforme avance la obra y se enfrenten desafíos técnicos.

La nueva ruta busca optimizar la logística regional, facilitando el enlace entre Coahuila, Nuevo León y la frontera con Estados Unidos. Se espera que la obra incremente la competitividad y atraiga nuevas inversiones a la zona.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum activó el arranque del proyecto a través de un enlace remoto en septiembre de 2025. Al mismo tiempo, autoridades federales y estatales se reunieron en Salinas Victoria, Nuevo León, para iniciar la edificación del primer tramo de esta obra, cuya materialización llevaba un largo periodo en espera.