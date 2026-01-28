México

La “venganza ARMY”: fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México tras polémica venta de Ticketmaster

La indignación por la venta de boletos para BTS en México derivó en una ofensiva organizada del fandom ARMY contra la reventa

Las fans han emprendido una guerra cibernética contra los revendedores. (Jovani Pérez/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México no solo colapsó Ticketmaster: detonó una respuesta sin precedentes del fandom ARMY quienes, frustradas por la reventa masiva y los precios inflados, organizaron una campaña coordinada para exhibir, denunciar y sabotear digitalmente a revendedores.

El pasado 24 de enero de 2026, más de un millón de personas intentaron comprar boletos para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los 136 mil 400 boletos disponibles se agotaron en menos de 40 minutos. Minutos después, comenzaron a circular capturas de pantalla y anuncios de reventa en plataformas como Viagogo y StubHub, con precios que llegaban hasta cuatro veces el valor original.

La venta de boletos para los conciertos de BTS por parte de Ocesa y Ticketmaster ha provocado una ola de indignación entre ARMY. (Jovani Pérez/Infobae)

Para muchas fans, la experiencia fue una pesadilla marcada por fallas de la boletera Ticketmaster y la promotora Ocesa: aumentos inesperados en los precios, falta de transparencia y la “desaparición” instantánea de las zonas más codiciadas.

La pelea contra revendedores

Ante este panorama, la ARMY mexicana decidió actuar. En redes sociales, fans coordinaron una campaña para “doxear” a revendedores: recopilaron nombres, teléfonos y cuentas bancarias de quienes ofrecían boletos y los publicaron masivamente, advirtiendo a otros usuarios sobre el riesgo de fraudes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La organización fue tal que algunos fandoms crearon hojas de Excel con los datos recabados y compartieron guías para identificar a intermediarios sospechosos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, el ARMY realizó acciones como inscribir masivamente a revendedores en universidades privadas, bancos, funerarias y cursos de idiomas, saturando sus datos de contacto con llamadas y mensajes inesperados.

El movimiento ARMY no se limitó a la denuncia pública y creativa, pues también presentaron una petición formal a la Secretaría de Economía y a Profeco para que, junto con la Comisión Antimonopolio, abran una investigación interinstitucional sobre el sistema de venta y reventa de boletos en México.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El objetivo central es que se analice el sistema de precios dinámicos, el funcionamiento de las filas virtuales, la presunta ineficacia de los filtros para evitar uso de bots y la falta de medidas eficaces para garantizar el acceso equitativo a los fans.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre las irregularidades señaladas por ARMY en la petición y en redes sociales se encuentran:

  • Venta física en taquillas a pesar de que se anunció como exclusiva en línea.
  • Acceso preferencial a revendedores y agotamiento instantáneo de boletos premium.
  • Precios dinámicos y aumentos sin aviso durante la preventa.
  • Reportes de cancelación de boletos y falta de sanciones a quienes no respetaron condiciones originales de venta.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, crearon en la plataforma Change.org una petición para la salida de Ticketmaster y OCESA de México, misma que ya supera las 200 mil firmas, sumando presión social inédita y evidenciando el alcance viral de la indignación.

ARMY lanzó una petición en change.org (Captura de pantalla)

Profeco responde, prepara nuevas reglas y sanciones

La presión social derivó en una respuesta de Profeco. El titular Iván Escalante confirmó un proceso abierto por presuntas infracciones a la ley contra Ocesa, por falta de transparencia en la venta de boletos para BTS.

Además, Profeco prepara un decreto que obligará a las boleteras a publicar mapas y precios exactos al menos 24 horas antes de cada venta, con el costo total visible desde el inicio (incluyendo todos los cargos). También se exigirá la protección de sistemas comerciales contra bots, y se sancionará a plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por prácticas abusivas.

La banda vendrá próximamente a México (Jovani Pérez/Infobae)

El canal conciertos@profeco.gob.mx fue habilitado para denuncias directas. Profeco insiste en que las nuevas reglas buscan garantizar información clara, combatir la especulación y proteger los derechos de los consumidores, quienes ahora podrán identificar fácilmente la ubicación, precio y condiciones de cada boleto antes de la compra.

