Adal Ramones se defiende de las acusaciones en su contra sobre la cancelación de la gira “Enrollados”

El conductor se sinceró tras los rumores de traición y explicó los problemas de logística que existieron en el proyecto

Adal Ramones aclara la razón
Adal Ramones aclara la razón por la que no firmó contrato para la gira 'Enrollados', desmintiendo rumores de traición al equipo. (Cortesía / RS)

Días después de que Adal Ramones anunciara la cancelación de la gira “Enrollados”, el conductor y comediante fue cuestionado al respecto por la periodista Fernanda Familiar de Imagen Televisión.

Cabe mencionar que una de las primeras versiones que se manejó es que Ramones había traicionado al resto del equipo al ser el único que no firmó contrato, versión que fue completamente desmentida.

Adal Ramones rompe el silencio
Adal Ramones rompe el silencio sobre la cancelación de la gira “Enrollados” y apunta a fallas logísticas. (Foto: especial)

La verdadera razón por la que Adal Ramones no firmó contrato en “Enrollados”

De acuerdo con el conductor de La Granja VIP, no firmó los documentos correspondientes porque es un protocolo que siempre realiza en sus proyectos.

“Se me fueron al cuello con eso, pero te quiero decir que yo no firmé contrato porque es algo que me sucede muchas veces. Que mis abogados me dicen: ‘no firmes hasta tener claro esto, necesitamos esto’, se fue alargando, alargando”, explicó.

Su decisión coincidió con el anuncio de que el show cambiaría de fecha, pero para eso entonces gran parte de sus compañeros ya habían firmado, tal es el caso de Yordi Rosado, Lalo España, Roxana Castellanos y Gaby Platas.

“Aún así yo nunca dejé de chambear. Es cierto que uno de los empresarios es mi amigo y tenía toda mi confianza, tiene toda mi confianza. Aquí nadie quiso hacer las cosas mal a propósito, no creo que hayan dicho: ‘vamos a hacer como que organizamos esto para perder dinero’”, agregó.

El conductor señala que su
El conductor señala que su decisión de no firmar se debió a recomendaciones legales y no a conflictos con sus compañeros de 'Enrollados'. (Cortesía)

El error que cometieron las empresas, según Adal Ramones

De acuerdo con Adal Ramones, uno de los principales errores de las empresas fue el precio de los boletos, pues desde antes de que salieran a la venta algunos de sus conocidos le comentaron que el proyecto podría no funcionar.

“Yo tengo amigos productores que desde que vieron los precios me dijeron: ‘esto no va a funcionar’. Los boletos de hasta adelanto podían llegar a costar 4 mil pesos, y yo les decía: ‘Oigan, señores, no van a un concierto’”, recordó.

Pese a la controversia que generó la sorpresiva cancelación definitiva del regreso de “Otro rollo”, el presentador expresó su tristeza por no poder concretar el proyecto tras problemas en la logística.

Fallas en la logística y
Fallas en la logística y escasa publicidad llevaron a la cancelación definitiva del regreso de 'Otro rollo' con la gira 'Enrollados'. (Captura de pantalla @adalramones)

El mensaje con el que Adal Ramones confirmó la cancelación de “Enrollados”

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Adal Ramones informó que por fallas en la logística el proyecto no se llevaría a cabo de manera definitiva.

Sin embargo, agradeció a todo el equipo que estuvo detrás para lograr resultados únicos y especiales para el show: “Lamentablemente, existió un descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta de escasez severa de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido”.

