Video de Paris Jackson escuchando música de Christian Nodal causa sensación en redes

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Paris Jackson se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México. Y es que habría publicado un video en sus historias de Instagram, donde aparece escuchando un tema de nada más y nada menos que Christian Nodal.

En el material audiovisual aparece la modelo estadounidense -hija del fallecido ‘Rey del Pop’, Michael Jackson- conduciendo su automóvil en un lugar árido en compañía de sus queridas mascotas.

No solo llamó la atención su look vaquero, también la música que estaba escuchando de fondo: “Aquí abajo”, tema que el intérprete de regional mexicano lanzó en 2020 como parte de su álbum “Ayayay!”.

La modelo compartió un video que se viralizó en redes. IG: @parisjackson // TikTok: @bibyforajida

Las reacciones del público mexicano no se hicieron esperar. Mientras algunos halagaron el gusto musical de la modelo, otros etiquetaron al cantante y su esposa, Ángela Aguilar, para que vieran el material.

“Sabe de buena música, tenía un maestro en su casa."

“Obvio, bien llegadora la música del mejor del regional.”

“Y que soporten los otros, el rey es el rey.”

“El talento no se cancela.”

Hasta el momento, los cantantes de música ranchera no se han pronunciado al respecto.

Christian Nodal se presentará en la Plaza de Toros "La México" este 2026. (Crédito: Jovani Pérez/ Infobae)

Nodal es el cantante favorito de Paris Jackson

El video de la modelo escuchando música del cantante mexicano causó sensación en redes sociales porque muy pocos saben que es su fan.

Fue en junio de 2024 cuando la también influencer reveló, ante medios de comunicación españoles, que disfruta sus temas.

“Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito”, comentó luego de que los reporteros la cuestionaron sobre sus gustos artísticos de la cultura española.

Paris Jackson es hija de Michael Jackson. (REUTERS/Yara Nardi)

La modelo no comprendió la pregunta, pues pensó que la habían cuestionado sobre su cantante favorito en español. Tras su respuesta, los reporteros le aclararon la situación y ella se disculpó.

“Oh, vale. Me informaré mejor. Pensaba a que te referías a música en español, pero sí que conozco a Rosalía. Me parece cool”, dijo.

Nodal en la Plaza de Toros

El intérprete de “Adiós amor” anunció un concierto en la Plaza de Toros La México en 2026. Originalmente, estaba programado para el 30 de mayo, pero lo adelantó un día por cuestiones hasta ahora desconocidas.

“Como parte de la planeación de este gran encuentro con sus fans, la presentación se adelantará (...) una fecha que permitirá vivir al máximo este concierto lleno de emociones y sorpresas, donde sin duda se seguirá reafirmando la grandeza musical de Nodal”, se lee en el comunicado.