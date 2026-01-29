México

Trump califica de ‘productiva’ la llamada con Sheinbaum: “México tiene una líder maravillosa e inteligente”

“A alguien no le va a gustar esto”, dijo la mandataria sobre la felicitación de Trump

Este jueves hacia el final de La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la publicación que realizó su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la llamada que sostuvieron ambos mandatarios horas antes de la conferencia de prensa.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, se lee en el post desde Truth Social.

Este jueves por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 40 minutos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que abordaron asuntos relevantes de la relación bilateral, especialmente seguridad y comercio.

Durante el diálogo, calificado por ambas partes como “productivo y cordial”, Sheinbaum destacó el avance en la cooperación entre ambos gobiernos y subrayó que se acordó que los equipos técnicos de México y Estados Unidos seguirán trabajando de manera conjunta para profundizar en los temas tratados.

Por su parte, Trump expresó palabras de reconocimiento hacia la mandataria mexicana, resaltando su liderazgo e inteligencia en el marco de las relaciones entre las dos naciones, según información del encuentro.

Un momento propio de la conversación fue el saludo a Melania Trump, quien se unió brevemente a la llamada. Sheinbaum comentó que fue un gusto poder saludarla, recordando que ya la había conocido con anterioridad.

Además de seguridad y comercio, este diálogo ocurre en un contexto en el que ambos países buscan consolidar acuerdos en el marco de tratados comerciales vigentes y mantener una cooperación constante frente a desafíos compartidos.

