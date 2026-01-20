Jalisco firma un acuerdo con la Fundación Real Madrid para acoger una escuela de fútbol en Guadalajara

Durante el anuncio de actividades previas al Mundial que se celebrará este verano en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus detalló que entre los preparativos se programaron tres conciertos gratuitos con artistas reconocidos y un homenaje a Carlos Santana en fechas cercanas a los partidos que tendrán lugar en Guadalajara. En este contexto, Lemus informó que Jalisco concretó un acuerdo con la Fundación Real Madrid para establecer una escuela de fútbol que operará de manera permanente en la capital jalisciense durante los próximos cinco años, según publicó Europa Press.

El convenio, resultado de un año de negociaciones, contempla que la academia comience sus actividades con un grupo inicial de 250 menores de entre 11 y 15 años, con la meta de expandirse hasta alcanzar 750 alumnos capacitados tanto en habilidades deportivas como en valores. El mandatario estatal explicó que con esta escuela se busca reforzar el desarrollo de la juventud local mediante la formación en fútbol de la mano de una organización internacionalmente reconocida. Europa Press subrayó que la iniciativa representa una apuesta importante del gobierno estatal por fortalecer la educación deportiva y la transmisión de valores entre los jóvenes.

Según consignó Europa Press, el acuerdo con la Fundación Real Madrid no solo implica el entrenamiento físico sino también la promoción de valores y la integración social a través de la actividad deportiva. Lemus subrayó el compromiso de brindar a la juventud de Jalisco alternativas formativas que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Además, la escuela pretende convertirse en un espacio de referencia para la comunidad y en un enlace con instituciones deportivas de alto prestigio.

Europa Press detalló que, junto con este proyecto deportivo, las autoridades estatales trabajan en un acuerdo adicional con el Camino de Santiago, orientado al fomento del turismo religioso y el fortalecimiento de los lazos culturales entre España y Jalisco. Lemus hizo hincapié en que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proyectar internacionalmente al estado y reforzar su atractivo turístico.

En el marco de la organización del Mundial, el gobernador expuso la intención de posicionar a Jalisco como la “sede más mexicana” del torneo, promoviendo una oferta cultural y turística que trascienda la duración de los partidos y se extienda durante las casi seis semanas del evento. De acuerdo con Europa Press, la agenda incluye presentaciones de Maná y Alejandro Fernández, junto al tributo a Santana, como parte de un esfuerzo por atraer visitantes y dotar de contenido cultural el periodo que abarcará la competencia futbolística.

El medio también precisó que las actividades culturales y deportivas no se limitarán al área metropolitana de Guadalajara. El gobernador Lemus destacó el desarrollo turístico de Costa Negra, en el litoral de Jalisco, donde operan hoteles de alto nivel y se prevé la apertura de dos nuevos complejos turísticos. Según Europa Press, este destino está proyectado como una de las zonas de mayor crecimiento turístico en México durante las próximas dos décadas.

El anuncio de la apertura de la escuela de fútbol vinculada a la Fundación Real Madrid, según Europa Press, se enmarca en la estrategia del gobierno estatal de capitalizar el impacto internacional del Mundial y convertirlo en una plataforma para consolidar alianzas permanentes en educación, deporte y cultura. Lemus insistió en que las diversas actividades organizadas buscan consolidar a Jalisco como un referente global en cuanto a organización de eventos, promoción cultural y formación de nuevas generaciones.