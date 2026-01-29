México

Policías capitalinos detuvieron a dos sujetos por asaltar mediante la estafa del vehículo publicado en redes sociales

A los dos presuntos ladrones se les aseguraron teléfonos celulares, una motocicleta y una replica de arma de fuego

Guardar
Los detenidos fueron identificados como
Los detenidos fueron identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”. Crédito: SSC CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llevaron a cabo una acción este jueves 29 de enero que derivó en la detención de dos sujetos identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, quienes están señalados como los presuntos responsables de un asalto a un ciudadano que intentaba comprar un automóvil anunciado en redes sociales.

Ambos hombres fueron arrestados tras una persecución que culminó en la colonia Lomas de Becerra de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los implicados habrían utilizado una motocicleta para huir con el dinero obtenido mediante engaño.

Las autoridades aseguraron una réplica de arma de fuego y otros objetos tras la detención. Además, se confirmó que las investigaciones continúan para ubicar y detener a otros posibles involucrados en este esquema delictivo.

Según información revelada por el periodista Carlos Jiménez, los dos detenidos fingieron ser una mujer para dar confianza en la venta y poder enganchar a su víctima

Las autoridades capitalinas no informaron anunciaron la recuperación del dinero robado.

Relato del incidente

Según reportes oficiales, el asalto se produjo cuando un ciudadano, tras acordar la compra de un vehículo a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acudió al punto de encuentro pactado en la colonia María G. de García Ruiz, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La víctima aguardaba la llegada del supuesto vendedor cuando fue abordada por dos sujetos.

Los agresores lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo para la compra del automóvil.

Tras cometer el asalto, los implicados huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta de color negro con rojo.

Acción policial

En respuesta a la denuncia recibida por la frecuencia de radio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron de inmediato al cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta de la alcaldía Álvaro Obregón.

Con el apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, los uniformados implementaron un cerco virtual para rastrear la ruta de escape de los sospechosos.

La motocicleta fue localizada en calles de la colonia Lomas de Becerra y en el mismo punto atraparon a los presuntos responsables en la intersección de Puente de Ixtlá y 3 de Mayo.

Según reportes de la SSC, la coordinación entre los elementos en campo y el monitoreo por cámaras permitió la detención poco después del hecho.

Objetos asegurados y procedimiento de detención

En el lugar donde interceptaron a los dos hombres, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial.

Durante esta inspección, aseguraron lo siguiente:

  • 5 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos
  • Una réplica de arma de fuego
Objetos asegurados a los dos
Objetos asegurados a los dos presuntos rateros. Crédito: SSC CDMX

También se incautó la motocicleta negra con rojo que, de acuerdo con los hechos, fue utilizada por los presuntos responsables para escapar tras el robo.

Las autoridades detallaron que los dos detenidos cuentan con 24 y 31 años de edad.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público junto con los indicios augurados.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron la localización del dinero que habrían robado a la víctima.

Recomendaciones de la SSC para evitar este tipo de robos

Elementos de la SSC. (SSC)
Elementos de la SSC. (SSC)

Ante el incremento de fraudes y asaltos vinculados a la compra de vehículos en plataformas digitales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró una serie de medidas preventivas dirigidas a la ciudadanía.

Entre las principales sugerencias, destaca la importancia de elegir comercios establecidos o plataformas empresariales formales para realizar transacciones de compra-venta de automóviles. Esta recomendación busca reducir el riesgo de encuentros con personas que emplean engaños para cometer delitos.

La dependencia también invita a utilizar los Módulos de Compra Segura operados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para la compra segura de vehículos.

De igual forma, recomendó a los capitalinos utilizar la aplicación “Mi Policía” a solicitar el acompañamiento de un oficial durante la compra o venta de un vehículo.

Temas Relacionados

RoboCDMXAsaltoÁlvaro ObregónDetenciónArrestoSSCArma falsaEstafa de ventaAutomóvil falsoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Frappé de café con proteína y colágeno: la bebida ideal para controlar los antojos

Un postre funcional que satisface como snack o desayuno gracias a su sabor refrescante y textura cremosa

Frappé de café con proteína

Cuántos millones de dólares hizo la gira de Luis Miguel, hoy destronada por Shakira y “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

La colombiana supera al mexicano y ostenta la gira latina más exitosa de todos los tiempos

Cuántos millones de dólares hizo

Línea 14 del Trolebús: así avanza la obra de la ruta que conectará al Estadio Azteca con Universidad

El Gobierno de la CDMX acelera trabajos para entregar la obra antes del Mundial 2026

Línea 14 del Trolebús: así

La fruta que interactúa mal con muchos medicamentos y puede causar efectos adversos, pero pocas personas lo saben

Una interacción inesperada puede modificar la acción de ciertas pastillas, generando riesgos para quienes buscan controlar su salud

La fruta que interactúa mal

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Spotify México: las 10 canciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa,

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Cuántos millones de dólares hizo

Cuántos millones de dólares hizo la gira de Luis Miguel, hoy destronada por Shakira y “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

‘Frida’ con Salma Hayek hace historia al ser incluida en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

Roberto Palazuelos da detalles del intento de asalto a su hotel en Tulum donde su empleado fue violentado

DEPORTES

Nailea Vidrio reaparece con nueva

Nailea Vidrio reaparece con nueva ocupación fuera del futbol

Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo