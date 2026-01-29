Policías capitalinos detuvieron a dos sujetos por asaltar mediante la estafa del vehículo publicado en redes sociales

Los detenidos fueron identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”. Crédito: SSC CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llevaron a cabo una acción este jueves 29 de enero que derivó en la detención de dos sujetos identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, quienes están señalados como los presuntos responsables de un asalto a un ciudadano que intentaba comprar un automóvil anunciado en redes sociales.

Ambos hombres fueron arrestados tras una persecución que culminó en la colonia Lomas de Becerra de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los implicados habrían utilizado una motocicleta para huir con el dinero obtenido mediante engaño.

Las autoridades aseguraron una réplica de arma de fuego y otros objetos tras la detención. Además, se confirmó que las investigaciones continúan para ubicar y detener a otros posibles involucrados en este esquema delictivo.

Según información revelada por el periodista Carlos Jiménez, los dos detenidos fingieron ser una mujer para dar confianza en la venta y poder enganchar a su víctima

Las autoridades capitalinas no informaron anunciaron la recuperación del dinero robado.

Relato del incidente

Según reportes oficiales, el asalto se produjo cuando un ciudadano, tras acordar la compra de un vehículo a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acudió al punto de encuentro pactado en la colonia María G. de García Ruiz, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La víctima aguardaba la llegada del supuesto vendedor cuando fue abordada por dos sujetos.

Los agresores lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo para la compra del automóvil.

Tras cometer el asalto, los implicados huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta de color negro con rojo.

Acción policial

En respuesta a la denuncia recibida por la frecuencia de radio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron de inmediato al cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta de la alcaldía Álvaro Obregón.

Con el apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, los uniformados implementaron un cerco virtual para rastrear la ruta de escape de los sospechosos.

La motocicleta fue localizada en calles de la colonia Lomas de Becerra y en el mismo punto atraparon a los presuntos responsables en la intersección de Puente de Ixtlá y 3 de Mayo.

Según reportes de la SSC, la coordinación entre los elementos en campo y el monitoreo por cámaras permitió la detención poco después del hecho.

Objetos asegurados y procedimiento de detención

En el lugar donde interceptaron a los dos hombres, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial.

Durante esta inspección, aseguraron lo siguiente:

5 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos

Una réplica de arma de fuego

Objetos asegurados a los dos presuntos rateros. Crédito: SSC CDMX

También se incautó la motocicleta negra con rojo que, de acuerdo con los hechos, fue utilizada por los presuntos responsables para escapar tras el robo.

Las autoridades detallaron que los dos detenidos cuentan con 24 y 31 años de edad.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público junto con los indicios augurados.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron la localización del dinero que habrían robado a la víctima.

Recomendaciones de la SSC para evitar este tipo de robos

Elementos de la SSC. (SSC)

Ante el incremento de fraudes y asaltos vinculados a la compra de vehículos en plataformas digitales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró una serie de medidas preventivas dirigidas a la ciudadanía.

Entre las principales sugerencias, destaca la importancia de elegir comercios establecidos o plataformas empresariales formales para realizar transacciones de compra-venta de automóviles. Esta recomendación busca reducir el riesgo de encuentros con personas que emplean engaños para cometer delitos.

La dependencia también invita a utilizar los Módulos de Compra Segura operados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para la compra segura de vehículos.

De igual forma, recomendó a los capitalinos utilizar la aplicación “Mi Policía” a solicitar el acompañamiento de un oficial durante la compra o venta de un vehículo.