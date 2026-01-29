Pepe Aguilar confronta a conductora y asegura que ve los programas de espectáculos donde hablan mal de su familia

Pepe Aguilar retó a una conductora de Unicable a decir lo que se menciona en los programas sobre la familia Aguilar. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Pepe Aguilar volvió a acaparar la atención del público luego de conceder una entrevista al programa En Casa con Telemundo, donde no se quedó callado ante lo que se menciona sobre la familia Aguilar.

Aunque han pasado casi dos años desde que su hija Ángela Aguilar se unió en matrimonio con Christian Nodal, su relación sigue generando críticas y especulaciones en el medio.

Pepe Aguilar responde públicamente a las críticas que rodean la relación entre su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Redes sociales)

Pepe Aguilar cansado de las críticas a su familia

Durante un encuentro con la periodista Rubí Molina, el intérprete de “Por mujeres como tú” confrontó las declaraciones que se han dado en los últimos meses sobre la dinastía Aguilar.

“Ahorita que estoy aquí enfrente de ti échale todas las cosas que dices cuando no estoy enfrente de ti, o que dicen, sinceramente”, dijo al inicio de la entrevista.

Al escuchar sus palabras, la comunicadora quedó sorprendida y explicó que antes de las polémicas parecía ser más cercano a la prensa, pero esa situación ha cambiado y ahora se siente distancia de su familia.

La familia Aguilar, liderada por Pepe Aguilar, enfrenta especulaciones constantes en medios sobre su vida privada y artística. (IG)

Por su parte, el cantante de regional mexicano expresó que no se siente cómodo de hablar con la prensa cuando se dicen cosas negativas de sus hijos y familia en general.

“Obvio no va a estar padre aunque lo diga alguien que no conoces. Mira, yo no miento, yo no calumnio, no ataco, no hablo si no está la peona enfrente de mí. A mí no me gusta estar callado y llevo año y medio sin decir nada”, comentó.

Su manera de responder y explicar la razones que lo alejaron de la prensa fue aplaudida por miles de internautas en YouTube, quienes colocaron comentarios como: “Sopas de périco, y se lo dijo en su cara bien”, “Empieza a demandar, ya basta de tanto”, “Está bien que lo diga, pero no puede negar que el karma le ganó”, entre otros.

Durante una entrevista con Telemundo, Pepe Aguilar confirmó su distanciamiento de la prensa ante comentarios negativos sobre su familia. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

¿Pepe Aguilar ya quiere ser abuelo?

Luego de la breve “confrontación” que se vivió, el cantante también se sinceró sobre la posibilidad de que la familia crezca por parte de los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

“No lo creo, están muy jóvenes todavía, creo que no quieren tenerlo por el momento. Ya que disfruten el matrimonio y disfruten la vida”, explicó.

Y agregó: “Que Dios los ayude y si dan nietos, pues que den nietos, y si no, pues también, antes de los 30, los dos ya establecidos, con carreras bastante exitosas. Un bebé siempre cae bien”.

Pepe Aguilar expresó su deseo de que el hate hacia Ángela Aguilar termine y destacó el éxito de su carrera artística. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El posible fin del hate para Ángela Aguilar

Cabe recordar que antes de confrontar a la reportera, el intérprete sorprendió al confesar en una entrevista con Los Angeles Times que espera que las críticas negativas que recibe su hija menor terminen pronto y solo sobresalga su carrera.

"Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa", sentenció.