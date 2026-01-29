Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de enero

El STC reporta: "Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 7, 8, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio".
Con el objetivo de inhibir las faltas al Reglamento de Tránsito y prevenir accidentes viales, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llevaron a cabo diversos operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, enfocados principalmente en evitar la invasión del carril confinado del Metrobús, la ciclovía y en la recuperación de espacios públicos.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de enero 2026.