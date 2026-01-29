México

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

12:52 hsHoy

Metro CDMX

El STC reporta: "Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 7, 8, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio".

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:36 hsHoy

Metrobús CDMX

Implementan dispositivos contra invasión de Metrobús y ciclovías en la alcaldía Cuauhtémoc

Un despliegue de agentes se efectuó en distintas calles para inhibir el uso indebido de espacios exclusivos

El operativo busca evitar la invasión del carril confinado para el Metrobús. Foto: (Archivo)

Con el objetivo de inhibir las faltas al Reglamento de Tránsito y prevenir accidentes viales, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llevaron a cabo diversos operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, enfocados principalmente en evitar la invasión del carril confinado del Metrobús, la ciclovía y en la recuperación de espacios públicos.

12:35 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:20 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de enero 2026.

