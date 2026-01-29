Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de enero 2026.

Con el objetivo de inhibir las faltas al Reglamento de Tránsito y prevenir accidentes viales, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito , adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llevaron a cabo diversos operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, enfocados principalmente en evitar la invasión del carril confinado del Metrobús, la ciclovía y en la recuperación de espacios públicos.

El STC reporta: " Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 3, 7, 8, 12, A y B , lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio".

Últimas noticias

‘La Mañanera’ de hoy: conferencia comenzará a las 9:00 horas La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 29 de enero La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 29 de enero El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

My Chemical Romance en México: posible setlist para el concierto en el Estadio GNP Seguros La banda interpretará su álbum más emblemático, además de un repaso por su discografía