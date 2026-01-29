Implementan dispositivos contra invasión de Metrobús y ciclovías en la alcaldía Cuauhtémoc

El operativo busca evitar la invasión del carril confinado para el Metrobús. Foto: (Archivo)

Con el objetivo de inhibir las faltas al Reglamento de Tránsito y prevenir accidentes viales, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llevaron a cabo diversos operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, enfocados principalmente en evitar la invasión del carril confinado del Metrobús, la ciclovía y en la recuperación de espacios públicos.

Uno de los dispositivos se realizó sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Violeta, donde policías de tránsito implementaron un operativo para evitar que vehículos particulares y motocicletas invadieran el carril confinado del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús. Como resultado de esta acción, se levantaron nueve infracciones, se tomaron dos garantías de pago y tres motocicletas fueron trasladadas a un depósito vehicular.

La SSC busca fortalecer dispositivo de seguridad vial en la CDMX. Foto: X/@MetrobusCDMX.

La SSC señaló que este tipo de operativos tienen como finalidad garantizar la libre circulación de las unidades articuladas del Metrobús, reducir los tiempos de traslado del transporte público y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a motociclistas y automovilistas que transitan por la zona.

De manera paralela, en la misma demarcación se implementaron dispositivos para evitar la invasión de la ciclovía por parte de motocicletas y vehículos, así como el operativo denominado “Recuperación de Espacios”, con el que se busca liberar áreas destinadas a la movilidad segura y al tránsito peatonal. Estas acciones se llevaron a cabo en las calles Mérida, Puebla, Liverpool y Florencia, así como en la avenida Chapultepec, todas ubicadas en la colonia Juárez.

Derivado de estos dispositivos, las autoridades informaron que se aplicaron 12 infracciones adicionales, 12 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular y nueve más fueron infraccionadas por circular indebidamente sobre la ciclovía, conducta que representa un riesgo para ciclistas y peatones.

Con dispositivo de seguridad buscan mantener libres ciclovías. (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad vial, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y fomentar una convivencia segura entre los distintos usuarios de la vía pública. Asimismo, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas en materia de vialidad, las cuales resultan fundamentales para identificar zonas de riesgo y conductas recurrentes.

La SSC puso a disposición de la población el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), 55 5208 9898, así como la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”, a través de la cual la ciudadanía puede solicitar apoyo en temas de seguridad, vialidad y realizar denuncias de manera directa.

Finalmente, la dependencia informó que estos dispositivos de revisión continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones, ciclistas y conductores, y con ello avanzar en la construcción de una movilidad más segura, ordenada y respetuosa para todas y todos.