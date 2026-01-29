México

Implementan dispositivos contra invasión de Metrobús y ciclovías en la alcaldía Cuauhtémoc

Un despliegue de agentes se efectuó en distintas calles para inhibir el uso indebido de espacios exclusivos

Guardar
El operativo busca evitar la
El operativo busca evitar la invasión del carril confinado para el Metrobús. Foto: (Archivo)

Con el objetivo de inhibir las faltas al Reglamento de Tránsito y prevenir accidentes viales, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llevaron a cabo diversos operativos de vigilancia y control vial en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, enfocados principalmente en evitar la invasión del carril confinado del Metrobús, la ciclovía y en la recuperación de espacios públicos.

Uno de los dispositivos se realizó sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Violeta, donde policías de tránsito implementaron un operativo para evitar que vehículos particulares y motocicletas invadieran el carril confinado del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús. Como resultado de esta acción, se levantaron nueve infracciones, se tomaron dos garantías de pago y tres motocicletas fueron trasladadas a un depósito vehicular.

La SSC busca fortalecer dispositivo
La SSC busca fortalecer dispositivo de seguridad vial en la CDMX. Foto: X/@MetrobusCDMX.

La SSC señaló que este tipo de operativos tienen como finalidad garantizar la libre circulación de las unidades articuladas del Metrobús, reducir los tiempos de traslado del transporte público y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a motociclistas y automovilistas que transitan por la zona.

De manera paralela, en la misma demarcación se implementaron dispositivos para evitar la invasión de la ciclovía por parte de motocicletas y vehículos, así como el operativo denominado “Recuperación de Espacios”, con el que se busca liberar áreas destinadas a la movilidad segura y al tránsito peatonal. Estas acciones se llevaron a cabo en las calles Mérida, Puebla, Liverpool y Florencia, así como en la avenida Chapultepec, todas ubicadas en la colonia Juárez.

Derivado de estos dispositivos, las autoridades informaron que se aplicaron 12 infracciones adicionales, 12 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular y nueve más fueron infraccionadas por circular indebidamente sobre la ciclovía, conducta que representa un riesgo para ciclistas y peatones.

Con dispositivo de seguridad buscan
Con dispositivo de seguridad buscan mantener libres ciclovías. (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad vial, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y fomentar una convivencia segura entre los distintos usuarios de la vía pública. Asimismo, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas en materia de vialidad, las cuales resultan fundamentales para identificar zonas de riesgo y conductas recurrentes.

La SSC puso a disposición de la población el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), 55 5208 9898, así como la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”, a través de la cual la ciudadanía puede solicitar apoyo en temas de seguridad, vialidad y realizar denuncias de manera directa.

Finalmente, la dependencia informó que estos dispositivos de revisión continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones, ciclistas y conductores, y con ello avanzar en la construcción de una movilidad más segura, ordenada y respetuosa para todas y todos.

Temas Relacionados

CDMXMetrobúsTránsitoSeguridadSSCmexico-noticias

Más Noticias

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

Hormibús: recorridos y horarios del tren turístico gratuito que recorre Azcapotzalco

El tren sin costo permite a vecinos y turistas explorar sin costo los lugares más representativos de la alcaldía

Hormibús: recorridos y horarios del

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Los seis mexicanos arrestados en Botsuana serán extraditados a Mozambique al ser señalados de operar laboratorios clandestinos en ese país africano

Detienen en Botsuana a seis

Este es el medicamento de uso común que más puede dañar el hígado si se automedica

Las consecuencias de consumir este fármaco por periodos prolongados y sin supervisión pueden pasar desapercibidas, llegando a requerir trasplantes

Este es el medicamento de

Cómo aprovechar los beneficios del agua de coco para eliminar toxinas y mejorar la salud renal y hepática

La bebida extraída de la fruta tropical ofrece minerales y antioxidantes

Cómo aprovechar los beneficios del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Botsuana a seis

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima a la que se le atribuye masacre en Salamanca

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Caso Axe Ceremonia: Familia de

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente