‘Frida’ con Salma Hayek hace historia al ser incluida en la Biblioteca del Congreso de EEUU

La película Frida, protagonizada por Salma Hayek, ingresa al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Foto: Productora Lionsgate)

La inclusión de Frida, la película biográfica sobre Frida Kahlo protagonizada por Salma Hayek, en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, representa una distinción que subraya su significado cultural, histórico y estético, así como la consolidación del cine latino y de artistas mexicanos en el acervo cinematográfico global.

Con este ingreso, el registro —que ya suma 925 títulos preservados— se enriquece con una obra que ha sabido trascender el tiempo y las fronteras, testimoniando su vigencia y resonancia ante nuevas generaciones.

La edición de 2025 añade, además de Frida (2002), otros veinticuatro largometrajes elegidos por su “importancia cultural, histórica o estética”, según indicó la Biblioteca en un comunicado.

Esta selección incluye clásicos estadounidenses e internacionales, como The Truman Show (1998), The Grand Budapest Hotel (2014), The Karate Kid (1984) y la comedia adolescente Clueless (1995), que, junto con la película dirigida por Julie Taymor, pasarán a formar parte del patrimonio fílmico conservado para el futuro.

El reconocimiento destaca el valor cultural, histórico y estético de Frida, consolidando el cine latino y mexicano en el cine global

El proceso para ser elegida exige que una cinta tenga una antigüedad mínima de diez años y que sea postulada por el público, cuyas propuestas se reciben hasta el 15 de agosto para la siguiente selección.

Esta política federal, implementada tras la creación del órgano en 1988, garantiza la representatividad y el compromiso comunitario con la memoria del cine en Estados Unidos.

Robert Newlen, bibliotecario del Congreso en funciones, explicó la razón de ser del registro: “Estas selecciones para el Registro Nacional de Películas nos muestran que las películas son fundamentales para capturar partes importantes de la historia de nuestra nación”.

Con la edición 2025, el Registro Nacional de Películas suma 925 títulos preservados y reafirman la importancia de la memoria fílmica

Una ecléctica selección fílmica ha sido añadida al Congreso

En este ciclo, la Biblioteca del Congreso incluyó también películas emblemáticas como los musicales White Christmas (1954) y High Society (1956).

Este último, considerado por la institución como “el último gran musical de la edad de oro de Hollywood”, marcó igualmente el cierre de la carrera cinematográfica de Grace Kelly antes de convertirse en Princesa de Mónaco.

La selección de 2025 rinde homenaje al cine silente al incorporar seis producciones de esa época: The Tramp and the Dog (1896), primera película comercial filmada en Chicago, junto a títulos como The Oath of the Sword (1914), The Maid of McMillan (1916), The Lady (1925), Sparrows (1926) y Ten Nights in a Barroom (1926).

La selección de películas de 2025 resalta cintas icónicas como The Truman Show, The Grand Budapest Hotel, The Karate Kid y Clueless

Entre las películas preservadas este año figuran además el drama bélico Glory (1989), The Big Chill (1983), la animada The Incredibles (2004), la cinta de acción Inception (2010) y el largometraje Philadelphia (1993).

La decisión también reconoció a cuatro documentales: Brooklyn Bridge (1981), de Ken Burns; Say Amen, Somebody (1982), de George Nierenberg; The Loving Story (2011), de Nancy Buirski; y The Wrecking Crew (2008), de Danny Tedesco.

Julie Taymor dirigió Frida (2002), ofreciendo una mirada exhaustiva a la vida y el arte de la pintora mexicana, así como a su relación con Diego Rivera y los desafíos personales y profesionales que afrontó.

Frida, dirigida por Julie Taymor, explora la vida de Frida Kahlo y su relación con Diego Rivera, en un filme aclamado internacionalmente por su profundidad artística (Foto: Productora Lionsgate)

La interpretación de Salma Hayek fue recibida con amplio reconocimiento y supuso un momento destacado en su trayectoria en el cine internacional.

El director Wes Anderson relató a la Biblioteca del Congreso que su película The Grand Budapest Hotel se inspiró en postales de principios del siglo XX, coloreadas a mano y conservadas por la institución. Según sus palabras: “Gran parte de lo que aparece en nuestra película proviene directamente de esa colección de la Biblioteca del Congreso”.

Las películas añadidas este año se conservarán en las colecciones de imágenes en movimiento de la Biblioteca o, en algunos casos, en colaboración con los propietarios de derechos de autor u otros archivos cinematográficos.