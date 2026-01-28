Sheinbaum afirma que su gobierno mantiene estrategia contra el matrimonio infantil

Estos son los Estados donde la práctica sigue siendo legal X @asilascosasWPM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno, a través de la Secretaría de las Mujeres, continúa trabajando en el combate al matrimonio infantil, a poco más de nueve meses de que se viralizó una lista de al menos 30 casos de niñas de entre 10 y 17 años, que tuvieron hijos con hombres de hasta 70 años.

A esto último, se suma que a principios de enero se dio a conocer el caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz a una bebé en Chiapas, cuyo padre es un joven de aproximadamente 18 años.

La mandataria fue cuestionada nuevamente sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, a lo que respondió que, como se dio a conocer anteriormente, la Secretaría de las Mujeres “está muy atenta a las denuncias de estos casos” y trabaja junto con las comunidades con mayor incidencia.

Asimismo, enfatizó que “ninguna mujer debe ser obligada a nada” e hizo un llamado a que las víctimas pidan apoyo a la Secretaría de las Mujeres.

“No debe ser eso, ninguna mujer debe ser obligada a nada y eso lo está trabajando Citlalli y obviamente que se acerquen a la secretaria de las mujeres para poder recibir todo el apoyo que requieran”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo señaló que algunos estados, como Guerrero y Chiapas, ya han generado sus propios protocolos en contra del matrimonio infantil, sin especificar las acciones.

“Y muchos de los gobiernos de los estados tienen sus propios protocolos, Guerrero tiene un protocolo muy importante, Chiapas ahora ha desarrollado un protocolo importante y Citlalli está muy atenta a las denuncias de estos casos y trabajando también con las comunidades”, puntualizó.

Sin embargo, nuevamente recordó que la Secretaría de Salud también cuenta con un protocolo para detectar casos de abuso sexual infantil y matrimonio forzado, el cual consiste en denunciar cuando una menor de edad llega a dar a luz a cualquier hospital público o privado.

En noviembre pasado, durante una entrevista con Infobae Mx, Citlalli Hernández indicó que la estrategia frente al abuso y el matrimonio infantil, que se presentó a finales del 2025, distingue entre fenómenos sociales y delitos, e integra campañas informativas, de prevención y sanción que actúan de manera complementaria.

Subrayó que el propósito es avanzar hacia la erradicación total de las violencias, mediante políticas que atiendan el abuso sexual, la violación y las uniones forzadas.

Asimismo, añadió que se fortalecerá el acceso de las mujeres a derechos como educación, salud y empleo digno, y que se prioriza la prevención, la capacitación en perspectiva de género y el trabajo directo con comunidades y colectivos.

Por ello, expresó confianza en que el sexenio de Claudia Sheinbaum concluirá con avances concretos en el combate a la violencia contra las mujeres.

Señaló que la creación de la Secretaría de las Mujeres y la llegada de la primera presidenta mujer modifican la dinámica institucional y legal, y que este cambio se reflejará en mayor visibilidad y denuncia de las violencias.