México

Sheinbaum afirma que su gobierno mantiene estrategia contra el matrimonio infantil

La presidenta hizo un llamado a que las víctimas se acerquen a la Secretaría de las Mujeres

Guardar
Estos son los Estados donde
Estos son los Estados donde la práctica sigue siendo legal X @asilascosasWPM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno, a través de la Secretaría de las Mujeres, continúa trabajando en el combate al matrimonio infantil, a poco más de nueve meses de que se viralizó una lista de al menos 30 casos de niñas de entre 10 y 17 años, que tuvieron hijos con hombres de hasta 70 años.

A esto último, se suma que a principios de enero se dio a conocer el caso de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz a una bebé en Chiapas, cuyo padre es un joven de aproximadamente 18 años.

La mandataria fue cuestionada nuevamente sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, a lo que respondió que, como se dio a conocer anteriormente, la Secretaría de las Mujeres “está muy atenta a las denuncias de estos casos” y trabaja junto con las comunidades con mayor incidencia.

Asimismo, enfatizó que “ninguna mujer debe ser obligada a nada” e hizo un llamado a que las víctimas pidan apoyo a la Secretaría de las Mujeres.

“No debe ser eso, ninguna mujer debe ser obligada a nada y eso lo está trabajando Citlalli y obviamente que se acerquen a la secretaria de las mujeres para poder recibir todo el apoyo que requieran”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo señaló que algunos estados, como Guerrero y Chiapas, ya han generado sus propios protocolos en contra del matrimonio infantil, sin especificar las acciones.

“Y muchos de los gobiernos de los estados tienen sus propios protocolos, Guerrero tiene un protocolo muy importante, Chiapas ahora ha desarrollado un protocolo importante y Citlalli está muy atenta a las denuncias de estos casos y trabajando también con las comunidades”, puntualizó.

Sin embargo, nuevamente recordó que la Secretaría de Salud también cuenta con un protocolo para detectar casos de abuso sexual infantil y matrimonio forzado, el cual consiste en denunciar cuando una menor de edad llega a dar a luz a cualquier hospital público o privado.

En noviembre pasado, durante una entrevista con Infobae Mx, Citlalli Hernández indicó que la estrategia frente al abuso y el matrimonio infantil, que se presentó a finales del 2025, distingue entre fenómenos sociales y delitos, e integra campañas informativas, de prevención y sanción que actúan de manera complementaria.

Subrayó que el propósito es avanzar hacia la erradicación total de las violencias, mediante políticas que atiendan el abuso sexual, la violación y las uniones forzadas.

Asimismo, añadió que se fortalecerá el acceso de las mujeres a derechos como educación, salud y empleo digno, y que se prioriza la prevención, la capacitación en perspectiva de género y el trabajo directo con comunidades y colectivos.

Por ello, expresó confianza en que el sexenio de Claudia Sheinbaum concluirá con avances concretos en el combate a la violencia contra las mujeres.

Señaló que la creación de la Secretaría de las Mujeres y la llegada de la primera presidenta mujer modifican la dinámica institucional y legal, y que este cambio se reflejará en mayor visibilidad y denuncia de las violencias.

Temas Relacionados

matrimonio infantilClaudia SheinbaumSecretaría de las MujeresLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Plátano: la fruta cotidiana que impulsa músculos, nervios y energía

Su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina lo convierten en un alimento clave para el bienestar diario

Plátano: la fruta cotidiana que

Subsecretario de Comercio Exterior se reunió con embajador canadiense en México para preparar la visita de más de 400 empresarios

La visita tendrá lugar en febrero para identificar oportunidades de inversión y alianzas estratégicas

Subsecretario de Comercio Exterior se

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: manifestantes de calle Olivo al cruce con Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

La actriz habló con franqueza sobre los señalamientos surgidos en redes sociales y el momento personal que atraviesa mientras se encuentra en una gira teatral

Laura Flores responde a críticas

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

El ataque que dejó 11 muertos en un campo de futbol de Salamanca estaría ligado al conflicto histórico entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima

CJNG vs Santa Rosa de
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG vs Santa Rosa de

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores responde a críticas

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente EPN, cumple 28 años: antes y después | Fotos

Sergio Mayer revela si estaría dispuesto a boxear contra Gustavo Adolfo Infante: “Altura, le llevo”

DEPORTES

Lokomotiv rechaza la oferta del

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?

Uriel Antuna estaría a horas de dejar Tigres y reforzar a Pumas