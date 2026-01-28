México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: esta es la fecha límite para recibir pago de 3 mil 100 pesos de este mes de enero

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad integran este programa social del Gobierno de México

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México. Foto. Secretaría del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, cuyo objetivo consiste en ofrecer apoyo económico a mujeres adultas en territorio nacional.

Este beneficio se dirige a mujeres entre 60 y 64 años, entregándose de forma general a quienes cumplen con este rango etario.

El año anterior, las participantes recibían 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos realizados en el Banco del Bienestar; para 2026, el monto subió a 3 mil 100 pesos.

Originalmente, el programa contemplaba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, propuso ampliar la cobertura desde los 60 años.

La administración del programa queda a cargo de la Secretaría del Bienestar, que gestiona el registro, los pagos y todos los trámites correspondientes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar establecido para este mes de enero de 2026.

La funcionaria presentó estos informes durante la conferencia matutina del pasado lunes 5 de enero, que estuvo encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Existen beneficiarios interesados en conocer quiénes recibirán el apoyo durante esta última semana de enero, que abarca del lunes 25 al viernes 30 de dicho mes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este programa social a principios de este mes de enero. Foto: X/@A_MontielR. Foto: X/@A_MontielR.

Como se ha mencionado anteriormente, los depósitos a los beneficiarios dieron inicio el pasado lunes 4 de enero y algunos ya han recibido el apoyo de 3 mil 100 pesos.

Al mismo tiempo, otros todavía no han recibido la dispersión correspondiente a este mes de enero, motivo por el cual se informó quiénes faltan por obtener el pago del primer bimestre del año.

Por eso, aquí se presenta el listado de adultas mayores de 60 a 64 años de edad registrados en este programa social que aún no han obtenido el pago de este mes hasta el corte del martes 27 de enero.

¿Qué beneficiarios faltan en recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar en este mes de enero?

De acuerdo con los datos y el calendario de la Pensión Mujeres Bienestar, las personas que aún faltan de recibir el pago de este programa social hasta este martes 27 de enero son:

  • Martes 27 de enero: T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, aquellas adultas mayores de 60 a 64 años inscritas en este programa social cuya primera letra de su apellido paterno comience con las letras de la T a la Z, recibirán el depósito correspondiente y son los que faltan en recibir su apoyo de 3 mil 100 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

