Party 101: DJ Matt Bennett vuelve a México para revivir la nostalgia

La propuesta de Party 101 combina música, emociones y referencias culturales, fortaleciendo el legado de los himnos pop ligados a la televisión (Ocesa)

La Ciudad de México será sede el 11 de abril de 2026 del espectáculo Party 101, una experiencia de nostalgia musical guiada por el DJ y actor Matt Bennett

La nostálgica presentación será en el Pepsi Center para recordar programas como Victorius.

La venta anticipada de boletos comenzará el 30 de enero y la venta general estará disponible desde el 31 de enero, ofreciendo una oportunidad única para quienes deseen revivir recuerdos a través de la música de generaciones pasadas.

Qué series estarán presentes

La música de algunas series se revivirá en la party 101

Big Time Rush

Victorious

Los Hechiceros de Waverly Place

Hannah Montana

La descripción del evento oficial es la siguiente: “Bennet juega con nuestro anhelo por los buenos viejos tiempos, justo cuando muchos de nosotros estábamos entrando a la plena adultez. Es la fiesta perfecta para revivir esos momentos dorados de nuestra infancia y adolescencia”

Party 101 amplía su alcance internacional cada año, sumando nuevas ciudades y consolidando una comunidad leal de seguidores de la Generación Z (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly/Nickelodeon)

¿De qué se trata Party 101?

Party 101 se presenta como un espectáculo nostálgico en vivo dirigido a quienes crecieron con las canciones emblemáticas de series televisivas de Nickelodeon, Disney Channel y otros éxitos de la Generación Z.

Bennett, conocido por su papel en la serie Victorious, combina su faceta de DJ con una cuidadosa curaduría musical, creando una atmósfera que invita a rememorar la infancia y adolescencia mediante melodías icónicas.

El evento destaca por su producción inmersiva, incorporando visuales impactantes y una ambientación inspirada en escuelas reconocidas de programas juveniles estadounidenses, evocando escenarios populares de la televisión.

Party 101, dirigido por el DJ y actor Matt Bennett, revive la nostalgia musical de generaciones formadas con éxitos de Nickelodeon y Disney Channel (Ocesa)

Durante la velada, los asistentes podrán esperar sorpresas adicionales preparadas especialmente para la ocasión, generando una atmósfera de celebración colectiva y una interacción constante con el entorno.

¿Cuándo será la preventa?

Las entradas podrán adquirirse desde la venta anticipada programada para el 30 de enero o, si se prefiere, desde el 31 de enero a través de la boletería en línea y la taquilla del Pepsi Center.

El evento está enfocado especialmente en jóvenes adultos y seguidores de los títulos que acompañaron su desarrollo, posicionando a la Ciudad de México como punto de encuentro generacional para esta cita cultural.

El fenómeno Party 101 suma cada año nuevas ciudades y fechas a su agenda, consolidándose como un evento internacional respaldado por una comunidad de seguidores fieles.

Su expansión evidencia la relevancia de las propuestas musicales temáticas y el valor emocional de la música vinculada a programas de televisión que han dejado huella.

El espectáculo que llegará al Pepsi Center integra música, referencias culturales y emociones, ofreciendo a los participantes un recorrido colectivo por su memoria musical.

De esta forma, Party 101 actualiza la conexión entre generaciones al combinar recuerdos clásicos con mezclas renovadas, manteniendo vigente el atractivo de los grandes himnos de la cultura pop.