Mujeres con Bienestar 2026: ¿Habrá pagos a las beneficiarias del Estado de México en febrero?

El programa Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 63 años en situación vulnerable. (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene un carácter social y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 63 años en situación vulnerable.

Este respaldo consiste en un incentivo monetario entregado cada dos meses, sin intermediarios, mediante pagos directos de 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

Las beneficiarias, además, pueden acceder a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asistencia en ámbitos financiero, psicológico y legal, entre otras formas de acompañamiento.

Este respaldo consiste en un incentivo monetario entregado cada dos meses, sin intermediarios, mediante pagos directos de 2 mil 500 pesos a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. (Gob. Edomex)

¿Habrá pagos a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar del Edomex en febrero?

Considerando el calendario de pagos de la iniciativa, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar sí recibirán depósitos en febrero, ya que el ciclo más reciente de dispersión se realizó durante diciembre de 2025.

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Considerando el calendario de pagos de la iniciativa, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar sí recibirán depósitos en febrero, ya que el ciclo más reciente de dispersión se realizó durante diciembre de 2025.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienetsar?

Al consultar si el pago de febrero del programa ya se encuentra disponible, existen alternativas gratuitas como ingresar a la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, utilizar la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 525593372498.

También se puede optar por verificar el saldo desde los cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas entidades financieras aplican comisión por este servicio. Todas estas vías permiten confirmar la acreditación del depósito.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

Las nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

Estos cambios responden a la necesidad de ajustar tanto los criterios de edad como la duración del apoyo, en función de la localidad de residencia de cada participante.

La propuesta está orientada, principalmente, a mejorar los ingresos de mujeres que viven en condiciones de pobreza y no cuentan con seguridad social, mediante de transferencias directas de dinero y una oferta complementaria de servicios que buscan fortalecer su bienestar.