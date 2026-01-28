Muere un lobo marino tras ser rescatado en una playa de Sinaloa

El ejemplar rescatado en playa de SInaloa no resistió el traslado CRÉDITO: X/PROFEPA_Mx

El lobo marino rescatado en las playas de Topolobampo, Sinaloa, falleció antes de llegar a su destino final para recibir atención especializada.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó horas después que el animal no resistió el traslado y sufrió un paro cardíaco, pese a los esfuerzos del equipo veterinario por reanimarlo.

“Informamos que el ejemplar de lobo marino rescatado este día no resistió el traslado; sufrió un paro cardíaco y pese a los intentos de reanimarlo, no sobrevivió. Se llevará a cabo una necropsia y posteriormente se le dará sepultura”, se pudo leer.

Durante los últimos días, equipos de la Profepa en Sinaloa, con apoyo del sector naval, el síndico municipal y veterinarios, habían trabajado para liberar al ejemplar de una malla que tenía sujetada al cuello.

El lobo marino rescatado en Topolobampo no resistió el traslado y falleció por un paro cardíaco, según informó Profepa (Foto: Agencia Andina)

El animal presentaba una herida grave causada por este objeto, por lo que recibió atención médica inmediata en la playa. Según el informe oficial, los especialistas lograron estabilizarlo y curar la lesión, aunque reconocieron que la salud del lobo marino seguía siendo delicada.

El plan contemplaba el traslado del animal a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional (CIDIIR/IPN) en Guasave, donde recibiría tratamiento avanzado para intentar su recuperación.

Sin embargo, la condición crítica del ejemplar se agravó durante el trayecto y no alcanzó a llegar con vida.

Las autoridades ambientales informaron que realizarán una necropsia para conocer con precisión las causas de la muerte.

Después, el cuerpo del lobo marino será sepultado conforme a los protocolos establecidos.

Qué hacer si veo un lobo marino en riesgo

Si observas un lobo marino en riesgo en México, puedes seguir estos pasos:

El rescate del lobo marino en Sinaloa involucró la colaboración del sector naval, el síndico municipal y especialistas veterinarios Foto: (Profpea)

Mantén la distancia: No te acerques ni intentes tocarlo. Los lobos marinos pueden estresarse fácilmente y, además, pueden ser portadores de enfermedades. No lo alimentes ni intentes regresarlo al mar: Alimentar o manipular a un animal salvaje puede perjudicarlo. Toma nota de la ubicación: Registra el lugar exacto donde viste al animal, así como detalles sobre su condición (si presenta heridas, está enredado o muestra signos de enfermedad). Contacta a las autoridades: PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): Es la instancia encargada del rescate y protección de fauna marina en México. Puedes comunicarte al teléfono 800-PROFEPA (800 776 3372) o a través de su portal de denuncias. Red de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos: Algunas regiones cuentan con redes locales de atención. Puedes preguntar a autoridades ambientales locales si existe una en tu zona. Si estás en una playa protegida, informa también al personal del lugar o a la policía ecológica local. Comparte información relevante: Si puedes, toma fotografías a distancia para facilitar la identificación y evaluación del animal por parte de las autoridades.