Muere un lobo marino tras ser rescatado en una playa de Sinaloa

El lobo marino rescatado en las playas de Topolobampo, Sinaloa, falleció antes de llegar a su destino final para recibir atención especializada.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó horas después que el animal no resistió el traslado y sufrió un paro cardíaco, pese a los esfuerzos del equipo veterinario por reanimarlo.
“Informamos que el ejemplar de lobo marino rescatado este día no resistió el traslado; sufrió un paro cardíaco y pese a los intentos de reanimarlo, no sobrevivió. Se llevará a cabo una necropsia y posteriormente se le dará sepultura”, se pudo leer.
Durante los últimos días, equipos de la Profepa en Sinaloa, con apoyo del sector naval, el síndico municipal y veterinarios, habían trabajado para liberar al ejemplar de una malla que tenía sujetada al cuello.
El animal presentaba una herida grave causada por este objeto, por lo que recibió atención médica inmediata en la playa. Según el informe oficial, los especialistas lograron estabilizarlo y curar la lesión, aunque reconocieron que la salud del lobo marino seguía siendo delicada.
El plan contemplaba el traslado del animal a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional (CIDIIR/IPN) en Guasave, donde recibiría tratamiento avanzado para intentar su recuperación.
Sin embargo, la condición crítica del ejemplar se agravó durante el trayecto y no alcanzó a llegar con vida.
Las autoridades ambientales informaron que realizarán una necropsia para conocer con precisión las causas de la muerte.
Después, el cuerpo del lobo marino será sepultado conforme a los protocolos establecidos.
Qué hacer si veo un lobo marino en riesgo
Si observas un lobo marino en riesgo en México, puedes seguir estos pasos:
- Mantén la distancia: No te acerques ni intentes tocarlo. Los lobos marinos pueden estresarse fácilmente y, además, pueden ser portadores de enfermedades.
- No lo alimentes ni intentes regresarlo al mar: Alimentar o manipular a un animal salvaje puede perjudicarlo.
- Toma nota de la ubicación: Registra el lugar exacto donde viste al animal, así como detalles sobre su condición (si presenta heridas, está enredado o muestra signos de enfermedad).
- Contacta a las autoridades:
- PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): Es la instancia encargada del rescate y protección de fauna marina en México. Puedes comunicarte al teléfono 800-PROFEPA (800 776 3372) o a través de su portal de denuncias.
- Red de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos: Algunas regiones cuentan con redes locales de atención. Puedes preguntar a autoridades ambientales locales si existe una en tu zona.
- Si estás en una playa protegida, informa también al personal del lugar o a la policía ecológica local.
- Comparte información relevante: Si puedes, toma fotografías a distancia para facilitar la identificación y evaluación del animal por parte de las autoridades.