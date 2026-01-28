México

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

El cantante de PXNDX confesó que la última etapa de su vida ha sido complicada

El cantante José Madero habla
El cantante José Madero habla de su vida personal en reciente entrevista

José Madero, ex vocalista de la emblemática banda PXNDX, sigue dando de qué hablar después de que se viralizara su opinión sobre los conciertos de Bad Bunny y luego de que se presentara con total éxito en el Estadio GNP Seguros, en un show que se convirtió en un parteaguas en su carrera artística.

En esta ocasión, se ha vuelto popular en redes el fragmento de una entrevista de Pepe Madero, donde habla sobre el paso del tiempo y de su vida personal.

¿Qué dijo Pepe Madero?

José Madero, exvocalista de PXNDX
José Madero, exvocalista de PXNDX

En la entrevista, el cantante confesó que está pasando por un momento complicado a nivel emocional, debido a la naturaleza de su trabajo:

“Esta última etapa de mi vida personal está siendo difícil de aceptar ser un vato de 45 años que tiene un trabajo que es un sueño adolescente, que no tiene vida familiar, que no tiene a quién dejarle lo que está construyendo”.

Asimismo, comentó que la gente a su alrededor, con quien compartía tiempo y vida de soltero, hoy tiene otras prioridades que él no tiene:

“Me encuentro en un momento donde toda la gente con la que pasaba el tiempo tiene sus propias familias, problemas, pendientes, compromisos, ya no tengo esa pandilla. Te encuentras en un momento de soledad bien cab... tanto soledad física como emocional”.

La opinión de José Madero sobre Bad Bunny

José Madero asistió a un
José Madero asistió a un show de Bad Bunny en Monterrey.

La reciente opinión del cantautor José Madero sobre los conciertos de Bad Bunny generó un amplio debate en redes sociales, al cuestionar la ausencia de músicos en escena y sugerir que el espectáculo del puertorriqueño no puede considerarse un concierto en sentido estricto.

Durante una conversación con Javier Paniagua en su pódcast, José Madero relató su experiencia al asistir a uno de los shows de Bad Bunny en el Estadio BBVA en 2022.

Al describir lo ocurrido sobre el escenario, Madero relató: “Estaba él solo en un escenario enorme durante una hora. En algunos momentos aparecían bailarines o actores, simulando una playa gigante, pero no vi un solo músico”.

El exlíder de la agrupación Pxndx subrayó, durante la charla, que la ausencia de interpretación musical en vivo transformaba la naturaleza misma del evento: “Esto no es un concierto, esto literalmente es un show”.

según su análisis, los adolescentes que hoy acuden a los espectáculos de Bad Bunny en el pasado habrían preferido asistir a conciertos de bandas como Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Blink-182 o Nirvana, donde la ejecución instrumental era el centro de la experiencia.

Madero compartió también una reflexión vinculada a su entorno personal, evocando a su hermano Marcelo y el contexto cultural en el que crecieron, donde imperaba la búsqueda de “música tocada en vivo”. A su juicio, “algo cambió para que a las nuevas generaciones ya no les importe que no haya música tocada en vivo”.

José Madero, Pepe Madero, PXNDX

