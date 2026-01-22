Estancias ISSSTE 2026: requisitos, inscripción digital y beneficios

(X/@IsssteAgs//@ISSSTE_mx)

En 2026, las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) continúan como una prestación esencial para madres y padres trabajadores del sector público en México.

Estas estancias facilitan que las hijas e hijos de empleados afiliados permanezcan en un entorno seguro, reciban atención profesional y participen en actividades educativas durante la jornada laboral, según el Gobierno de México y el ISSSTE.

Actualmente, la red de estancias ISSSTE está compuesta por 210 centros, conformados por estancias propias y contratadas a lo largo del país.

El fin institucional es proporcionar apoyo integral y pedagógico para las familias afiliadas. El Gobierno de México destaca que estos espacios están “pensados para que madres y padres trabajadores del Estado puedan concentrarse en su labor, sabiendo que sus pequeños están en las mejores manos”.

¿Quiénes pueden estar en la estancia EBDI del ISSSTE?

El acceso a las EBDI está dirigido a niñas y niños desde los 60 días de nacidos y hasta antes de cumplir seis años, abarcando tanto nivel maternal como preescolar.

Para realizar la inscripción en 2026, el ISSSTE solicita que los padres o tutores sean trabajadores activos afiliados.

Es necesario entregar:

el nombre y Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ) del beneficiario

nombre completo y edad del menor

acta de nacimiento (original y copia).

También se requiere una constancia de vigencia de derechos y un certificado médico expedido por el ISSSTE, con vigencia máxima de 30 días.

En caso de discapacidad, se solicita una evaluación diagnóstica emitida por un especialista del Instituto.

Requisitos inscripción 2026 y modalidades de ingreso

El procedimiento de ingreso a las EBDI varía por la modalidad elegida. Para estancias propias, el ISSSTE establece un proceso en línea a través de su Oficina Virtual: se cargan los documentos requeridos y, tras la validación recibida por correo electrónico, se debe completar el expediente de forma presencial en la delegación correspondiente.

En el caso de estancias contratadas, la inscripción es presencial; se entrega la documentación directamente en la delegación o en la estancia seleccionada.

Servicios EBDI y seguridad en estancias infantiles

Las estancias para el bienestar y desarrollo infantil brindan servicios diferenciados que superan el resguardo diario. Incluyen actividades pedagógicas, alimentación supervisada, enseñanza de inglés y computación, además de salas de cómputo equipadas con internet, software educativo y recursos tecnológicos.

El ISSSTE resalta que tanto en estancias propias como contratadas, se promueve la formación en inglés y el uso de tecnología desde las etapas iniciales.

La institución también prioriza el apoyo a la lactancia materna.

Sus instalaciones cuentan con condiciones adecuadas para lactancia exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años, en favor del vínculo familiar y la erradicación del uso de biberón.

El ISSSTE asegura que “son las únicas a nivel nacional que cuentan con esta distinción”.

Las medidas de seguridad institucional distinguen a las EBDI, especialmente en las estancias propias.

La operación es supervisada de manera continua por la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y otras instancias federales.

El sistema de gestión de la calidad está certificado por la Norma ISO 9001:2015. Desde 2015, la mayoría de las estancias propias cuenta con un Sistema Integral Contra Incendios, dotado de rociadores y cisternas de 20.000 litros.