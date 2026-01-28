Fiscalía de Oaxaca detuvo a una mujer que disparó con un arma de fuego a vivienda de su padre

La Fiscalía de Oaxaca detuvo a M.S.M.H. por su presunta responsabilidad en la detonación de un arma en Huajuapan de León. (FGEO)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reportó la detención de una mujer identificada por las iniciales M.S.M.H. por su presunta responsabilidad en la detonación de un arma de fuego que causó daños a la propiedad contra la vivienda de su padre en la comunidad de Huajuapan de León, en la región de la Mixteca.

El hecho ocurrió el pasado lunes 1 de diciembre de 2025, cuando la víctima llegó a su domicilio y observó un vehículo gris del que descendió su hija acompañada de un hombre.

De acuerdo con la información oficial emitida por la FGEO en su cuenta de X, la mujer realizó varias detonaciones del arma de fuego dirigidas al inmueble y posteriormente hacia el vehículo, lo que provocó múltiples daños materiales.

La carpeta de investigación detalla que la víctima reconoció a su hija como la responsable de los disparos, lo que motivó la intervención de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca.

Además, la FGEO informó que, tras reunir las pruebas pertinentes, obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). La imputada fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró en la publicación que su objetivo es combatir los delitos que ponen en riesgo la seguridad y el patrimonio de las personas, así como procurar que los procesos legales sean transparentes para lograr la protección de las víctimas.

Hasta el momento, el caso permanece bajo investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Se espera que en días posteriores proporcionen más datos relevantes y los avances de la investigación.

De acuerdo con el Informe diario de Seguridad emitido por un equipo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado martes 27 de enero de 2026, se registraron dos homicidios dolosos en la entidad.

Sin embargo, la región se ha visto afectada en múltiples ocasiones por hechos violentos perpetrados por el crimen organizado que mantiene operaciones en diferentes regiones del estado.

