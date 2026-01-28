México

El tamal de guayaba y queso crema: dulzura y cremosidad para el Día de la Candelaria

Este platillo es la opción ideal para quienes buscan innovar

Guardar
Detalle del interior: trozos de
Detalle del interior: trozos de guayaba y queso crema fundido en un tamal esponjoso. (Gemini)

En cada fiesta mexicana, los tamales dulces tienen un lugar especial, y el de guayaba y queso crema es una de las combinaciones más irresistibles.

Suaves, aromáticos y con un relleno cremoso, estos tamales conquistan tanto a chicos como a grandes por su sabor único y textura sedosa.

El tamal dulce de guayaba y queso crema es una opción moderna que se suma a la tradición, ideal para compartir en el Día de la Candelaria, cumpleaños o cualquier reunión familiar.

La mezcla de masa de maíz, fruta fresca y queso resulta en un postre memorable con auténtico toque mexicano.

Receta de tamal de guayaba y queso crema

El tamal de guayaba y queso crema se prepara con masa de maíz endulzada, rellena con guayaba fresca o en ate, y un corazón suave de queso crema. Se cuecen al vapor y se sirven tibios, resaltando el contraste entre el dulzor de la guayaba y la suavidad del queso.

Proceso artesanal: manos rellenando y
Proceso artesanal: manos rellenando y envolviendo tamales de guayaba y queso crema en hojas de maíz. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 2 horas
  • Preparación: 45 minutos
  • Cocción: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de masa de maíz nixtamalizada
  2. 120 g de manteca de cerdo o vegetal
  3. 150 g de azúcar
  4. 120 ml de leche
  5. 200 g de guayaba fresca o ate de guayaba
  6. 150 g de queso crema
  7. 1 cucharadita de polvo para hornear
  8. 1 pizca de sal
  9. Hojas de maíz secas (remojadas y escurridas)
  10. Agua (la necesaria para la vaporera)

Cómo hacer tamal de guayaba y queso crema, paso a paso

  1. Bate la manteca con el azúcar y la sal hasta que esté esponjosa.
  2. Agrega la masa de maíz, polvo para hornear y leche, mezclando hasta obtener una masa suave y ligera.
  3. Corta la guayaba en cubos pequeños (si usas fresca, retira semillas). Si prefieres, usa ate de guayaba en tiras.
  4. Bate el queso crema hasta suavizarlo.
  5. Coloca una porción de masa sobre la hoja de maíz, extiende y añade en el centro cubos de guayaba y una cucharadita de queso crema.
  6. Cierra el tamal doblando la hoja y acomoda en la vaporera.
  7. Cocina al vapor durante 1 hora 15 minutos, revisando que siempre haya agua en la base.
  8. Deja reposar 10 minutos antes de servir. No retires la hoja hasta el momento de comer, así conservan mejor su humedad.

Consejos clave:

  • Que la manteca esté bien batida es esencial para lograr un tamal esponjoso.
  • La masa debe estar suave, pero no líquida, para envolver bien el relleno.
  • Revisa el nivel de agua en la vaporera para evitar que los tamales se sequen.
Tamal de guayaba y queso
Tamal de guayaba y queso crema recién abierto, mostrando su relleno suave y frutal. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 tamales medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210
  • Carbohidratos: 32 g
  • Grasas: 8 g
  • Proteínas: 3 g
  • Azúcares: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 4 días en recipiente hermético. Para recalentar, utiliza vaporera o microondas cubiertos con una toalla húmeda.

Temas Relacionados

TamalGuayabaQueso CremaRecetasDía de la Candelariamexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Mini chocoflan en forma de corazón, una receta para conquistar en San Valentín

Sorprende a tus seres queridos en el “Día del amor y la amistad” con un postre casero

Mini chocoflan en forma de

Mujer fue violentamente arrojada desde auto en movimiento en calles de San Luis Potosí

Los hechos ocurrieron a las 4:00 horas del 24 de enero, cuando el automóvil circulaba en la calle de Precursores de la Revolución, al sur del estado

Mujer fue violentamente arrojada desde

El día que ‘El Tigre’ Azcárraga insultó a Verónica Castro pero le dio un contrato millonario en Televisa: “Pendej* para cobrar”

Según la actriz, Emilio Azcárraga Milmo, entonces propietario de Televisa, la llamó a su oficina para reprenderla por su modo de cobrar sus trabajos

El día que ‘El Tigre’

Dólar sube en México: USD/MXN abre sesión del 28 de enero con ligera recuperación tras caída semanal

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar sube en México: USD/MXN

PODEMOS Edomex solicita registro como partido político local ante el IEEM

Prohibirá postular a exalcaldes en las elecciones de 2027

PODEMOS Edomex solicita registro como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gael García y Diego Luna

Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

El día que ‘El Tigre’

El día que ‘El Tigre’ Azcárraga insultó a Verónica Castro pero le dio un contrato millonario en Televisa: “Pendej* para cobrar”

Jesse & Joy tendrán gira nacional e internacional

Yolanda Andrade reacciona a la hospitalización de Verónica Castro y le manda un mensaje

Novio de Andrea Legarreta reacciona a críticas por su romance y revela cómo se lleva con Erik Rubín

¿Nuevo amor en la vida de Cazzu? El tatuaje que comparte con su guardaespaldas genera especulaciones

DEPORTES

Baseball Champions League Americas se

Baseball Champions League Americas se jugará por segundo año consecutivo en la Ciudad de México

Rey Mysterio sufre fuerte lesión en WWE RAW: ¿llegará a Royal Rumble 2026?

Pato O’Ward lamenta la ausencia de México en el calendario de la IndyCar 2026

Esta es la millonaria cifra que el América tendría que pagar para rescindir el contrato de Igor Lichnovsky

Así quedó la plantilla del América para la Concachampions 2026: lista completa