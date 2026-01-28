El tamal de guayaba y queso crema: dulzura y cremosidad para el Día de la Candelaria

Detalle del interior: trozos de guayaba y queso crema fundido en un tamal esponjoso. (Gemini)

En cada fiesta mexicana, los tamales dulces tienen un lugar especial, y el de guayaba y queso crema es una de las combinaciones más irresistibles.

Suaves, aromáticos y con un relleno cremoso, estos tamales conquistan tanto a chicos como a grandes por su sabor único y textura sedosa.

El tamal dulce de guayaba y queso crema es una opción moderna que se suma a la tradición, ideal para compartir en el Día de la Candelaria, cumpleaños o cualquier reunión familiar.

La mezcla de masa de maíz, fruta fresca y queso resulta en un postre memorable con auténtico toque mexicano.

Receta de tamal de guayaba y queso crema

El tamal de guayaba y queso crema se prepara con masa de maíz endulzada, rellena con guayaba fresca o en ate, y un corazón suave de queso crema. Se cuecen al vapor y se sirven tibios, resaltando el contraste entre el dulzor de la guayaba y la suavidad del queso.

Proceso artesanal: manos rellenando y envolviendo tamales de guayaba y queso crema en hojas de maíz. (Gemini)

Tiempo de preparación

Total: 2 horas

Preparación: 45 minutos

Cocción: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

500 g de masa de maíz nixtamalizada 120 g de manteca de cerdo o vegetal 150 g de azúcar 120 ml de leche 200 g de guayaba fresca o ate de guayaba 150 g de queso crema 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal Hojas de maíz secas (remojadas y escurridas) Agua (la necesaria para la vaporera)

Cómo hacer tamal de guayaba y queso crema, paso a paso

Bate la manteca con el azúcar y la sal hasta que esté esponjosa. Agrega la masa de maíz, polvo para hornear y leche, mezclando hasta obtener una masa suave y ligera. Corta la guayaba en cubos pequeños (si usas fresca, retira semillas). Si prefieres, usa ate de guayaba en tiras. Bate el queso crema hasta suavizarlo. Coloca una porción de masa sobre la hoja de maíz, extiende y añade en el centro cubos de guayaba y una cucharadita de queso crema. Cierra el tamal doblando la hoja y acomoda en la vaporera. Cocina al vapor durante 1 hora 15 minutos, revisando que siempre haya agua en la base. Deja reposar 10 minutos antes de servir. No retires la hoja hasta el momento de comer, así conservan mejor su humedad.

Consejos clave:

Que la manteca esté bien batida es esencial para lograr un tamal esponjoso.

La masa debe estar suave, pero no líquida, para envolver bien el relleno.

Revisa el nivel de agua en la vaporera para evitar que los tamales se sequen.

Tamal de guayaba y queso crema recién abierto, mostrando su relleno suave y frutal. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 tamales medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210

Carbohidratos: 32 g

Grasas: 8 g

Proteínas: 3 g

Azúcares: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 4 días en recipiente hermético. Para recalentar, utiliza vaporera o microondas cubiertos con una toalla húmeda.