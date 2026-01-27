Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con la gobernadora del Banco de México

Sheinbaum se reúne con la gobernadora de Banxico y banqueros en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la red social X que este 27 de enero de 2026 sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, así como con integrantes de la Asociación de Bancos de México:

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país.”

Hace unas semanas la mandataria sostuvo un encuentro con economistas del país donde también hablaron “sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”.

Entre los asistentes destacaron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, junto a otros funcionarios.

Encuentro se da en el marco de las próximas negociaciones del T-MEC

La reunión tiene lugar en un momento en que México, Estados Unidos y Canadá exploran posibles ajustes en el T-MEC, en medio de aranceles, definiciones sobre reglas de origen, discusiones sobre políticas energéticas y planes de relocalización industrial.

La primera reunión formal del Consejo del T-MEC se dará el próximo 1 de julio de 2026, en donde se llevará a cabo una revisión, según lo estipulado cualquiera de los 3 países involucrados puede tomar la decisión de seguir con el tratado hasta 2042 o retirarse.

En caso de que las tres naciones no alcancen un acuerdo para renovar el Tratado en 2026, se instauraría un periodo de revisiones anuales que se prolongaría durante una década. Durante ese lapso, existe la posibilidad de pactar una extensión de 16 años en cualquier momento.

Si no se consigue consenso después de dichas revisiones, el Tratado concluiría el 1 de julio de 2036. En cambio, si se logra la renovación en 2026, la próxima evaluación ocurriría en 2032, permitiendo la vigencia del acuerdo hasta 2048.

¿Cómo beneficia el T-MEC a México?

En 2019 cuando el Senado de la República aprobó el T-MEC, de manera oficial se subrayó la relevancia de este instrumento, ya que “dota de certidumbre a inversionistas, consumidores y productores para seguir apostando por la economía mexicana integrada con una América del Norte económicamente vigorosa”:

La claridad y estabilidad en las normas garantiza que el comercio con los países vecinos siga siendo una fuente clave de crecimiento económico y desarrollo para la región.

La región mantiene condiciones abiertas para el intercambio de productos agrícolas , lo que representó para México ingresos de USD 50.700 millones en 2018.

El acuerdo respalda la integración de la industria automotriz , reflejada en un comercio entre México y sus socios norteamericanos que alcanzó los USD 139.244 millones en 2018.

Se refuerzan los beneficios logrados desde la entrada en vigor del TLCAN , impulsando las cadenas de valor regionales y fortaleciendo la competitividad de América del Norte.

El tratado incorpora normas innovadoras para la economía digital, con el objetivo de que más empresas, sectores y regiones mexicanas participen activamente en el comercio internacional.

Previo a la próxima reunión de México con Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Economía llevó a cabo consultas internas en el país con sectores clave para el tratado.