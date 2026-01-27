Hallan cuerpo calcinado de adulto mayor reportado como desaparecido en Puebla

El estado de Puebla registró 27 homicidios dolosos en la semana del 19 al 25 de enero de 2026, según el SESNSP. (SSC Puebla)

En una barranca del cerro La Cantera, en la comunidad de Escape de Lagunillas, municipio de Chietla, fue encontrado el lunes el cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad reportado como desaparecido desde el 25 de enero.

Según informó El Sol de Puebla, el hallazgo confirmó la localización del cadáver calcinado de Alejandro “N”, de 79 años, quien había salido de su domicilio en la comunidad de Tzompahuacán el domingo pasado por la tarde.

De acuerdo con los primeros reportes, un campesino localizó el cuerpo en una zona de difícil acceso. El cuerpo presentaba señales de exposición al fuego. Elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos llegaron al sitio y constataron que Alejandro “N” ya no contaba con signos vitales.

Los homicidios dolosos se mantienen elevados en lo que va del mes de enero. (SSP Puebla)

Otros detalles del hallazgo

Familiares del hombre relataron al medio que la última vez que lo vieron fue cuando salió a recolectar leña alrededor de las 18:00 horas. Ante su ausencia, la pareja del fallecido avisó a las autoridades auxiliares del municipio, mientras pobladores y familiares organizaron una búsqueda en el cerro.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que inició las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia legal

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para establecer si el fallecimiento ocurrió por un accidente durante actividades de campo o si existió algún otro factor.

Puebla ocupa el mismo lugar que Veracruz por la cantidad de delitos cometidos del 19 al 26 de enero. (X @itzivalencia)

Cifras de homicidio doloso en el estado de Puebla

El estado de Puebla registró 27 homicidios dolosos entre el 19 y el 25 de enero de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estos hechos incluyeron agresiones con arma de fuego y hallazgos de cuerpos en múltiples municipios y zonas urbanas.

Durante la primera parte de 2026, la entidad ha enfrentado una tendencia activa de hechos violentos, que ya se había observado en las semanas previas.

Estos 27 casos forman parte del arranque del año en un contexto de violencia letal sostenida en distintas regiones de Puebla. De acuerdo con el SESNSP, Puebla cerró el pasado 2025 con 898 homicidios dolosos registrados de enero a diciembre, cifra que ubicó a la entidad en la posición número 12 a nivel nacional respecto a este delito.

Esta base estadística constituye la referencia más reciente para comparar la evolución de la violencia en la zona.

Reportes oficiales de autoridades federales indicaron que hubo una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

A pesar de ese descenso, las cifras mensuales presentan variaciones y se mantienen eventos puntuales de violencia que inciden tanto en la percepción pública de seguridad como en los registros preliminares.

Los municipios de Puebla reportaron agresiones con arma de fuego y hallazgos de cuerpos como parte de la ola de violencia. (SSC Puebla)

Huachicoleo de gas LP

Además, entre los delitos que se mantienen persistentes en la región está el robo de gas LP, que continúa como uno de los principales problemas que afectan a la infraestructura energética de la entidad.

Puebla se mantuvo durante 2025 como uno de los focos con mayor número de tomas clandestinas de gas LP en México, con varias centenas de perforaciones ilegales detectadas en ductos de Pemex.

Este fenómeno ha colocado al estado en niveles elevados de incidencia cuando se le compara con otras entidades federativas, según el reporte de Quadratín Puebla.

A pesar de la implementación de operativos interinstitucionales para identificar y sellar tomas, así como rastrear y desarticular redes de robo de combustibles, el delito de huachigas sigue impactando tanto la seguridad pública como las operaciones de la infraestructura energética local.