Festival del Día Mundial de los Humedales 2026 en el Bosque de San Juan de Aragón: fecha, horario y actividades

El Bosque de San Juan de Aragón es considerado el principal pulmón verde del nororiente de la Ciudad de México. (FOTO: SEDEMA/CUARTOSCURO.COM)

El Bosque de San Juan de Aragón prepara un festival para conmemorar el Día Mundial de los Humedales el próximo 8 de febrero desde las 10:00 horas, con actividades que reunirán a especialistas, instituciones académicas y público general en el andador central del lago, acceso 8. La jornada busca resaltar el papel de los humedales en la Ciudad de México y su vínculo con los conocimientos tradicionales de las comunidades que han habitado y protegido estos entornos.

La convocatoria parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en conjunto con la Dirección de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón (DGBSJA), y responde al lema internacional “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”. Esta directriz, promovida por la Convención sobre los Humedales, guía el enfoque del festival hacia el reconocimiento de prácticas ancestrales y contemporáneas que favorecen la conservación de estos ecosistemas.

Entre las actividades del festival destacan las conferencias, recorridos por los humedales y sesiones de observación de aves, en colaboración con instituciones académicas y ambientales. (Sedema)

Festival de los Humedales 2026 en CDMX

La programación contempla conferencias a cargo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes abordarán distintos aspectos relacionados con los humedales.

“Humedales artificiales, desde lo ancestral y hacia el porvenir” (11:00 horas): Dr. Víctor Manuel Luna Pabello de la Facultad de Química de la UNAM del Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental (GAIA).

“Importancia del recurso agua para la biodiversidad” (11:30 horas): Dr. José Luis Gómez Márquez de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

“¿Plantas acuáticas en la Ciudad de México?,Historia y retos para su conservación” (12:30 horas): Biól. Sandra Nayeli González Mateos del Jardín Botánico de la UNAM.

Diversas instituciones como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), el Instituto de Ecología de la UNAM, el Jardín Botánico de la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala participan en la organización de actividades educativas y ambientales. El Laboratorio de Toxicología Acuática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, así como dependencias y áreas de valor ambiental de la zona oriente, el Lago de Texcoco, el Parque Ecológico Lago de Texcoco y otras entidades locales también colaboran en la agenda del evento.

El Festival del Día Mundial de los Humedales tendrá lugar en el Bosque de San Juan de Aragón, con el objetivo de resaltar el valor de estos ecosistemas y su relación con los saberes ancestrales. (FOTO: SEDEMA/CUARTOSCURO.COM)

El festival propone recorridos guiados por el Humedal de Abanico, coordinados por educadores ambientales del bosque, así como caminatas para observar la avifauna migratoria y residente, conducidas por el Grupo de Observación de Aves Zanates Rabiosos.

Ubicado al nororiente de la capital, el Bosque de San Juan de Aragón es reconocido como la principal área verde de la zona y pionero en la creación de humedales artificiales. El sitio alberga el Humedal de Abanico y el Humedal de Caracol, que han permitido mejorar la calidad del agua del lago y convertirlo en un espacio apto para el desarrollo de la biodiversidad local.

Los humedales en México son ecosistemas que incluyen lagos, ríos, manglares y zonas inundables. Estas áreas regulan el ciclo del agua, mitigan inundaciones y ofrecen hábitat a numerosas especies. Su conservación resulta fundamental para la salud ambiental y el bienestar de las comunidades humanas y naturales en el país.