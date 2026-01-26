Revocación de mandato en Oaxaca favorece a Salomón Jara, según resultados preliminares

El gobernador Salomón Jara apunta a que la decisión ciudadana de seguir en el cargo es irreversible. (X/@salomonj)

La primera consulta de revocación de mandato en la historia de Oaxaca, realizada este domingo, perfiló la continuidad de Salomón Jara Cruz al frente del gobierno estatal, luego de que los resultados preliminares otorgaran mayoría a la opción de que el morenista concluya su periodo.

Con una participación limitada y un conteo aún en proceso, el gobernador sostuvo que la diferencia registrada hasta la medianoche del lunes confirma el respaldo ciudadano a su administración.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que, con un avance de 53.21% en el conteo de actas a las 2:43 horas del lunes, el 54.58% de los votos correspondía a la opción de que Salomón Jara Cruz continuara en la gubernatura, mientras que el 42.53% optó por la revocación de su mandato.

Resultados de la revocación de mandato en Oaxaca. (Captura de pantalla)

Hasta dicha hora, el sistema del IEEPCO había contabilizado 1, 498 actas de un total de 2,815.

La consulta se realizó en las ocho regiones del estado, con la convocatoria abierta a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral mayores de 18 años.

La pregunta en la boleta planteaba si la ciudadanía estaba de acuerdo en que el mandatario fuera revocado por pérdida de confianza o si debía permanecer hasta el final de su periodo constitucional.

¿Qué dijo el gobernador?

Salomón Jara Cruz destacó que Oaxaca es el primer estado del país que implementa una consulta de revocación de mandato para su titular del Ejecutivo, replicando el modelo nacional impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

(Capturas de pantalla)

“Lo prometí como candidato y cumplí mi palabra, la primera iniciativa que presenté ante el congreso fue precisamente la revocación de mandato y pusimos las reglas para garantizar este ejercicio”, afirmó Jara durante su mensaje público.

En su intervención, el gobernador aseguró que la diferencia en votos es suficiente para considerar irreversible la tendencia en favor de su continuidad. “Este ejercicio tiene una inspiración en nuestra democracia, misma que está arraigada y se practica de manera cotidiana”, puntualizó Jara Cruz.

(Capturas de pantalla)

También agradeció el respaldo de la ciudadanía: “Gracias al apoyo de la gente somos el primer gobierno democrático y de izquierda que mantiene la confianza en la sociedad”.

En redes sociales, Jara Cruz celebró la participación ciudadana y el desarrollo de la consulta. “Hasta el momento, con 21 puntos de diferencia, la mayoría de las y los oaxaqueños han reafirmado su confianza en nuestro gobierno. Prometimos realizar este ejercicio y cumplimos. Hoy la democracia se escribe con la voluntad del pueblo”, publicó el mandatario en su cuenta oficial.

El mecanismo de revocación de mandato fue una de las promesas de campaña de Jara Cruz, quien asumió la gubernatura en diciembre de 2022 como el primer mandatario estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Oaxaca. La consulta, organizada por el IEEPCO con apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), fue diseñada como un mecanismo constitucional para que la población decida si mantiene o retira la confianza al titular del Poder Ejecutivo antes de concluir su periodo.

La jornada transcurrió en condiciones de paz y sin incidentes mayores, según los reportes de la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral (MOSE) del Gobierno estatal.

Se logró instalar 2,729 de las 2,815 casillas previstas en todo el territorio. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que el despliegue incluyó casillas en municipios considerados de alta conflictividad social o política. Las autoridades estatales desplegaron a 460 elementos de la Policía Vial Estatal, 2,900 de la Policía Estatal y 140 de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial para garantizar la seguridad durante el proceso.