Maribel Guardia y Marco Chacón llegan a levantar rating de ‘¿Apostarías por mí?’: cuándo y a qué hora ver

Tras una primera emisión en que su audiencia fue superada por ‘Exatlón México’ de TV Azteca, el reality recibirá a esta ‘Súper Pareja Estelar’

La visita de la pareja
La visita de la pareja estelar incluye comentarios sobre la convivencia y las dinámicas especiales, como La Revancha y la Súper Pareja Estelar

La aparición especial de Maribel Guardia y Marco Chacón tendrá lugar la noche de este domingo en el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

Ambos actuarán como invitados del panel de analistas durante la gala de eliminación, según información de Univisión y Vix.

Esta incorporación llega justo cuando se define cuál de las tres parejas nominadas abandonará la competencia, decisión que se tomará tras la votación del público.

La emisión esperada incluirá una participación de Maribel Guardia y Marco Chacón en directo, prevista para las 20:00 horas (tiempo del centro de México), con posibilidad de que aparezcan en cualquier momento de la transmisión tras el llamado del anfitrión.

Durante la gala, la pareja visitará el set principal, compartiendo impresiones y comentarios sobre la convivencia de los habitantes de La Villa, en un contexto que combina eliminación y actividades especiales como La Revancha y la Visita de Súper Pareja Estelar.

La transmisión en vivo de
La transmisión en vivo de la gala, que contará con Maribel Guardia y Marco Chacón, comienza a las 20:00 horas para el centro de México

El reality ‘¿Apostarías por mí?’ transmite sus eliminaciones en Vix a las 19:00 horas y en el canal Las Estrellas a las 21:00 horas, manteniendo la emisión en vivo solo para la plataforma digital, mientras que la señal abierta presenta un retraso de dos horas.

La pareja estelar fue confirmada oficialmente apenas horas antes, aunque existían rumores desde que Alan Tacher adelantó su integración. Entre las futuras visitas al show como Súper Pareja Estelar se contemplan los nombres de Mayrín Villanueva con Eduardo Santamarina y Omar Chaparro junto a Lucía Ruiz de la Peña.

Niveles de audiencia en juego

La visita de la famosa pareja ocurre en la segunda emisión, esto tras los reportes de bajos niveles de audiencia frente a su competencia directa en la semana anterior.

El reality estrella de Televisa, grabado en São Paulo, Brasil, tuvo un desempeño inferior en rating frente a su competencia directa de TV Azteca.

Los famosos se integran como
Los famosos se integran como analistas invitados justo cuando se define cuál pareja abandonará la competencia, sumando emoción a una noche cargada de sorpresas y expectativas para los fans del reality

En su estreno, ‘¿Apostarías por mí?’ registró 2.02 millones de espectadores, mientras que “Exatlón México” de TV Azteca alcanzó 2.47 millones. Además, ambos fueron superados por la película “Volcano”, transmitida por Azteca Siete, que logró 2.80 millones de televidentes y se posicionó como lo más visto de la noche.

Una pareja sólida más allá de la pantalla

Maribel Guardia y Marco Chacón mantienen una relación estable desde hace más de una década. Se casaron en 2010, tras varios años de noviazgo. Marco Chacón, abogado de profesión, es originario de Costa Rica, al igual que Maribel Guardia.

La pareja ha sido reconocida por mantener un perfil discreto y alejado de los escándalos mediáticos. Chacón ha mostrado un fuerte apoyo tanto en la vida personal como profesional de Maribel Guardia, acompañándola en eventos públicos y colaborando en algunos proyectos.

La pareja es una de
La pareja es una de las más sólidas en el medio artístico

Ambos han compartido en diversas entrevistas que su relación se basa en la confianza, el respeto y la comunicación constante. Marco Chacón también fue una figura presente en la vida del fallecido hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, y ha mantenido una relación cercana con la familia de la actriz y cantante.

