Feria Internacional del Libro en Coyoacán: fechas, países invitados y todo lo que debes saber

La explanada de este lugar recibirá expositores y se realizarán actividades tipo talleres

Coyoacán es un lugar al Sur de CDMX y famoso por su cultura (Foto: Archivo)

El corazón de Coyoacán se transformará en una vasta librería durante diez días.

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) celebrará su quinta edición entre el 6 y el 15 de marzo de 2026, en los jardines Hidalgo y Centenario, donde el acceso a la cultura será gratuito y abierto a todos los públicos.

La edición 2026 de la FILCO reunirá a 243 expositores y presentará una variedad de actividades: desde conferencias y presentaciones de libros hasta talleres y exposiciones de arte.

El evento promete 260 conferencias y mesas de diálogo, así como una nutrida programación artística que incluye recitales de poesía, conciertos de música clásica y folklórica, obras de teatro, cuentacuentos y lecturas dramatizadas.

En esta ocasión, el Reino Unido será el País Invitado de Honor, aportando su herencia literaria y cultural.

Qué expositores habrá en la Feria Internacional del Libro

Por su parte, Tlaxcala y Huajuapan de León exhibirán la riqueza de sus tradiciones, historia y expresiones artísticas.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también participa, fortaleciendo el vínculo entre arte, conocimiento y comunidad.

La FILCO se presenta como un proyecto nacido de la iniciativa de habitantes de Coyoacán, con el objetivo de exaltar la identidad local, difundir la producción editorial y promover valores como la tolerancia y el pluralismo. La feria reconoce el papel del periodismo cultural, que según la organización, permite “sostener viva la memoria a través de la palabra” y acompaña los procesos sociales en las comunidades.

(Feria del Libro de Coyocán)
El programa de actividades incluye talleres de origami, formación de papel, gráfica corporal, encuadernación, acuarela y cartonería, así como espacios para la creación colectiva y la expresión artística. Los talleres buscan fomentar la participación activa de los asistentes y acercar a públicos de todas las edades a las artes visuales y manuales.

El deporte y la mujer se perfilan como los grandes ejes temáticos de esta quinta edición. Los organizadores destacan que esta selección pretende abrir debates y reflexiones en torno a la inclusión, la equidad y el papel transformador de la cultura en la sociedad.

A qué hora es la Feria del Libro de Coyoacán

Las jornadas de la FILCO, que se desarrollarán de 11:00 a 21:00 horas, pretenden atraer tanto a lectores experimentados como a quienes buscan descubrir nuevas historias.

La feria invita a explorar títulos difíciles de encontrar en librerías convencionales, así como a interactuar con autores, cronistas, libreros e influencers literarios.

Durante el evento, la oferta contempla actividades para público infantil y familiar, como cuentacuentos, talleres de máscaras y presentaciones de danza, con el propósito de acercar la literatura a las nuevas generaciones y consolidar a la FILCO como una cita cultural imprescindible en la Ciudad de México.

La FILCO aspira a consolidarse como uno de los encuentros editoriales más relevantes de América Latina y como un espacio donde el arte, la memoria y la palabra escrita contribuyen a fortalecer el tejido social del país.

Actividades de la FILCO 2026

  • 243 expositores: editoriales, librerías e independientes
  • 260 conferencias: presentaciones, mesas de diálogo y conversatorios
  • Actividades gratuitas
  • Ponencias
  • Presentaciones de libros
  • Conferencias
  • Exposiciones de arte
  • Ejes temáticos: el deporte y la mujer

De igual manera, esta es la lista de actividades que podrán aprender los visitantes en talleres

  • Formación de papel
  • Hechura con placa para grabado
  • Origami
  • Máscaras de papel
  • Expresión artística
  • Encuadernación
  • Fotografía y encuadre
  • Cartonería
  • Acuarela y dibujo
  • Transferencia de imagen

