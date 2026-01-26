Feria Internacional del Libro en Coyoacán: fechas, países invitados y todo lo que debes saber

El corazón de Coyoacán se transformará en una vasta librería durante diez días.
La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) celebrará su quinta edición entre el 6 y el 15 de marzo de 2026, en los jardines Hidalgo y Centenario, donde el acceso a la cultura será gratuito y abierto a todos los públicos.
La edición 2026 de la FILCO reunirá a 243 expositores y presentará una variedad de actividades: desde conferencias y presentaciones de libros hasta talleres y exposiciones de arte.
El evento promete 260 conferencias y mesas de diálogo, así como una nutrida programación artística que incluye recitales de poesía, conciertos de música clásica y folklórica, obras de teatro, cuentacuentos y lecturas dramatizadas.
En esta ocasión, el Reino Unido será el País Invitado de Honor, aportando su herencia literaria y cultural.
Qué expositores habrá en la Feria Internacional del Libro
Por su parte, Tlaxcala y Huajuapan de León exhibirán la riqueza de sus tradiciones, historia y expresiones artísticas.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también participa, fortaleciendo el vínculo entre arte, conocimiento y comunidad.
La FILCO se presenta como un proyecto nacido de la iniciativa de habitantes de Coyoacán, con el objetivo de exaltar la identidad local, difundir la producción editorial y promover valores como la tolerancia y el pluralismo. La feria reconoce el papel del periodismo cultural, que según la organización, permite “sostener viva la memoria a través de la palabra” y acompaña los procesos sociales en las comunidades.
El programa de actividades incluye talleres de origami, formación de papel, gráfica corporal, encuadernación, acuarela y cartonería, así como espacios para la creación colectiva y la expresión artística. Los talleres buscan fomentar la participación activa de los asistentes y acercar a públicos de todas las edades a las artes visuales y manuales.
El deporte y la mujer se perfilan como los grandes ejes temáticos de esta quinta edición. Los organizadores destacan que esta selección pretende abrir debates y reflexiones en torno a la inclusión, la equidad y el papel transformador de la cultura en la sociedad.
A qué hora es la Feria del Libro de Coyoacán
Las jornadas de la FILCO, que se desarrollarán de 11:00 a 21:00 horas, pretenden atraer tanto a lectores experimentados como a quienes buscan descubrir nuevas historias.
La feria invita a explorar títulos difíciles de encontrar en librerías convencionales, así como a interactuar con autores, cronistas, libreros e influencers literarios.
Durante el evento, la oferta contempla actividades para público infantil y familiar, como cuentacuentos, talleres de máscaras y presentaciones de danza, con el propósito de acercar la literatura a las nuevas generaciones y consolidar a la FILCO como una cita cultural imprescindible en la Ciudad de México.
La FILCO aspira a consolidarse como uno de los encuentros editoriales más relevantes de América Latina y como un espacio donde el arte, la memoria y la palabra escrita contribuyen a fortalecer el tejido social del país.
Actividades de la FILCO 2026
- 243 expositores: editoriales, librerías e independientes
- 260 conferencias: presentaciones, mesas de diálogo y conversatorios
- Actividades gratuitas
- Ponencias
- Presentaciones de libros
- Conferencias
- Exposiciones de arte
- Ejes temáticos: el deporte y la mujer
De igual manera, esta es la lista de actividades que podrán aprender los visitantes en talleres
- Formación de papel
- Hechura con placa para grabado
- Origami
- Máscaras de papel
- Expresión artística
- Encuadernación
- Fotografía y encuadre
- Cartonería
- Acuarela y dibujo
- Transferencia de imagen