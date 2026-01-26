México

Billete de Lotería Nacional celebra 35 años de trabajo de la Fundación Alfredo Harp Helú

Esta pieza especial del Sorteo Mayor simboliza la visión constante con la que se ha desarrollado la labor de la fundación, destacándose su presencia en campos que abarcan cultura, educación, medio ambiente, salud, asistencia social, proyectos productivos y desarrollo deportivo

La Lotería Nacional conmemoró el 35 aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú Foto: Lotyería Nacional

La Lotería Nacional, en colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú, celebra el trigésimo quinto aniversario de la organización filantrópica al dedicar una emisión especial del Sorteo Mayor No. 4000 a su trayectoria.

Esta conmemoración no solo rinde homenaje a una hoja de servicio marcada por la generosidad, sino que representa un reconocimiento institucional al impacto positivo de la filantropía en México.

El billete conmemorativo quedará inscrito en la memoria de quienes participan en el sorteo mayor, reafirmando el papel transformador de la fundación y el compromiso de organismos públicos con el fortalecimiento del tejido social mexicano.

En el acto de presentación, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, declaró: “Con esta emisión se honran 35 años de una filantropía que ha dejado una huella profunda en México”, según palabras recogidas por la propia dependencia.

Foto: Lotería Nacional

Esta pieza especial del Sorteo Mayor simboliza la visión constante con la que se ha desarrollado la labor de la fundación, destacándose su presencia en campos que abarcan cultura, educación, medio ambiente, salud, asistencia social, proyectos productivos y desarrollo deportivo.

En las palabras de Salomón, “Conmemorar los 35 años de esta fundación es reconocer una forma clara y coherente de ejercer la filantropía, donde la generosidad es un compromiso permanente con México”.

La directora subrayó el vínculo entre los principios de la Fundación Alfredo Harp Helú y el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que “invertir en la gente, pensar a largo plazo y actuar con responsabilidad, es una política pública que hoy se impulsa desde el gobierno humanista que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca en el centro la dignidad de las personas”.

Foto: Lotería Nacional

Por su parte, Alfredo Harp Helú enfatizó su compromiso al afirmar que continuará trabajando en favor del país y llamó a la unidad: “Seguiré trabajando por México e invito a hacerlo en unidad para tener el mejor país del mundo”, sostuvo el empresario y filántropo durante la ceremonia.

El Sorteo Mayor No. 4000 se llevará a cabo el martes 3 de febrero del presente año y repartirá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, consolidando la tradición y relevancia social de la Lotería Nacional en la promoción de valores, iniciativas altruistas y causas que benefician directamente a millones de mexicanos.

La Fundación Alfredo Harp Helú es una organización civil sin fines de lucro que impulsa proyectos para el beneficio de la comunidad. Las áreas que atiende son: educación, cultura, deporte, salud, actividades productivas y cuidado del medio ambiente. El propósito de la Fundación Alfredo Harp Helú es generar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida. Nuestro deseo es abrir caminos hacia las mentes de otros para enriquecerlas con la naturaleza, el deporte, el arte y la cultura.

