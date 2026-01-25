México

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

El cantante apuesta por canciones clásicas y prepara un espectáculo especial en su debut en uno de los recintos más importantes de México

Víctor García lanza un nuevo
Víctor García lanza un nuevo proyecto discográfico inspirado en la música de antaño, apostando por la emoción y la memoria colectiva. - (Youtube/Víctor García Oficial)

Víctor García inicia una nueva etapa artística con un próximo proyecto discográfico que mira al pasado como fuente de inspiración. El cantante y actor apuesta por reinterpretar canciones de antaño, aquellas que dejaron huella en varias generaciones y que hoy busca resignificar desde la emoción y la memoria colectiva.

Este regreso musical no es casual. Para García, la música tiene un valor emocional que conecta historias familiares, recuerdos de infancia y momentos compartidos. Esa visión se refleja en la selección de temas que integran su nuevo material.

El proyecto también marcará un momento clave en su carrera, ya que este año tendrá su presentación en el Auditorio Nacional, programada para el próximo 27 de agosto como parte de Mi regreso Tour.

Un disco que conectará generaciones

El regreso musical de Víctor
El regreso musical de Víctor García coincide con el anuncio de su primera presentación en el Auditorio Nacional, el 27 de agosto, como parte de Mi regreso Tour. (Youtube/Víctor García Oficial)

En declaraciones al programa Sale el Sol, Víctor García explicó que este disco nace de su deseo por cantar temas que permanecen en la mente y el corazón del público. “Es una época maravillosa, es música de antaño. Quiero cantar buenas canciones”, expresó.

El intérprete subrayó que su objetivo es reunir a la familia a través de la música. Desde niños hasta adultos mayores, el cantante busca que cada show se convierta en un punto de encuentro donde distintas generaciones compartan la misma emoción.

Para García, este material también funcionará como un homenaje a las personas que crecieron escuchando esas canciones, al mismo tiempo que permite que los más jóvenes las descubran y valoren.

Recuerdos de infancia y gratitud sobre el escenario

El artista relata cómo la
El artista relata cómo la música marcó su niñez, rodeado de reuniones familiares y tradiciones que influyeron en su sensibilidad artística actual. (Youtube/Víctor García Oficial)

El cantante recordó que desde muy pequeño estuvo rodeado de esa música y cuando tenía apenas tres años ya escuchaba esos temas en reuniones familiares, observando incluso la forma de vestir y celebrar de sus tíos.

Esa cercanía temprana con la música marcó su sensibilidad artística. Hoy, asegura que su energía en el escenario surge desde el agradecimiento y el amor por lo que hace, tanto en conciertos como en grabaciones.

Lo hago con mucho corazón y con mucha entrega”, afirmó, destacando que la honestidad es la base de su relación con el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

El reto del Auditorio Nacional

Víctor García subraya que la
Víctor García subraya que la honestidad, la gratitud y la entrega en el escenario son la base de su relación con el público. - (Youtube/Víctor García Oficial)

Víctor García se prepara para un momento histórico: su primera presentación en el Auditorio Nacional. El cantante adelantó que ofrecerá un espectáculo a la altura del recinto y del esfuerzo que hace el público por asistir.

Señaló que su intención es entregar un show completo, cuidado y emocionalmente significativo. La preparación, dijo, forma parte de un año que arrancó con actividad, entusiasmo y compromiso artístico.

Con este concierto y su nuevo disco, Víctor García reafirma su identidad como cantante y actor, recordado también por su paso por La Academia, y consolida un regreso que apuesta por la memoria, la emoción y la música que trasciende el tiempo.

