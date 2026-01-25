Las mujeres de Ryan Wedding: una esposa mexicana, una novia Colombiana y una madam asesina

(De izquierda a derecha) Miryam Andrea Castillo Moreno, quien nació en Nuevo León es señalada como su esposa, Daniela Alejandra Acuña Macías es considerada su novia mientras que Carmen Yelinet Valoyes Florez, manejaría una red de prostitución y habría matado a un testigo por órdenes de Wedding, estas últimas mujeres son de origen colombiano aunque radicaban en México Foto: (Departam,ento del Tesoro EEUU)

El exdeportista olímpico Ryan Wedding, acusado de encabezar una red de tráfico de cocaína, fue detenido este jueves por la noche, confirmaron Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

La organización comandada por Weddingobtuvo anualmente más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de la venta de droga, de acuerdo con declaraciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi. Las investigaciones señalaban que Wedding se asiló en México al menos por 10 años bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

El nombre de Ryan Wedding saltó a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones) FBI tras una serie de acusaciones que involucran liderazgo en una red internacional de narcotráfico violento y la vinculación con el asesinato de un testigo colombo-canadiense en una zona exclusiva de Medellín - crédito redes sociales/X

Sin embargo mientras vivió en nuestro país conoció a quien sería su esposa Miryam Andrea Castillo Moreno, quien nació en Nuevo León en 1991 por lo que tendría aproximadamente 34 años de edad, mientras Wedding 44. Sin embargo no sólo sería su pareja sentimental ya que el departamento del tesoro de EEUU la acusa de blanquear el dinero del narcotráfico y a cometer actos de violencia.

Carmen Yelinet Valoyes Florez es una colombiana que dirige una red de prostitución de lujo en México. Valoyes ayudó a Wedding en el asesinato de un testigo federal en enero de 2025. Valoyes le presentó a Wedding a su novia colombiana, Daniela Alejandra Acuña Macías. Acuña le ha cobrado cientos de miles de dólares a Wedding, a quien conocía desde el principio de su relación, viviendo una vida financiada por el narcotráfico violento. Ha ayudado a Wedding a obtener información sobre sus rivales, señaló la dependencia gubernamental estadounidense.

Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

La organización que presuntamente lidera Wedding fue señalada este 19 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por supuestas actividades criminales.

Las acciones de la OFAC señalaron a 9 personas presuntamente vinculadas con Ryan quienes operarían como facilitadores en la organización que estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa.

<b>Estos son los presuntos socios criminales de Ryan Wedding en su organización, según la OFAC</b>

De las 9 personas señaladas por la OFAC, 3 son mujeres y 6 son hombres.

Edgar Aaron Vázquez Alvarado (“El General”): Según autoridades, le brinda protección a Wedding en México y utiliza contactos policiales para localizar a sus objetivos. Se cree que Vázquez es un ex agente de la ley mexicano con vínculos con altos funcionarios policiales del país.

Deepak Balwant Paradkar: Es un abogado canadiense que ha prestado diversos servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotráfico. Presuntamente presentó a Wedding a los narcotraficantes que distribuían su cocaína y también lo ayudó con sobornos y asesinatos. Informes de la OFAC señalan que Wedding pagó a Paradkar con relojes de lujo y honorarios adicionales por estos y otros servicios ilegales.

Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo: Sokolovski, joyero canadiense, y Tiepolo, exfuerzas especiales italianas, son los principales responsables del blanqueo financiero de las grandes sumas obtenidas por el grupo, según autoridades.

(@USEmbassyMEX)

Cristian Diana: Ciudadano italiano, dirige los consejos de administración de Stile Italiano y Windrose Tactica, empresas ligadas a la red de Wedding, según informes.

John Anthony Fallon: Es ciudadano británico, socio comercial de Tiepolo y señalado como director de varias firmas vinculadas a la red.

Sobre los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, la OFAC anunció que todos los bienes e intereses en bienes de ellos fueron bloqueados.

Toda la información de su presunta implicación como criminales fue expuesta por la OFAC.

(An image of former Canadian Olympic snowboarder Ryan Wedding, who is a fugitive and been charged with allegedly running and participating in a transnational drug trafficking operation, is displayed on a video monitor along with bricks of cocaine, foreground, during a news conference at the FBI offices in Los Angeles, Oct. 17, 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes, File))

Mecanismos criminales y actividades

La organización comandada por Wedding emplea criptomonedas y empresas fachada, así como redes de contactos internacionales, para mover y blanquear dinero procedente del narcotráfico, que distribuye en Estados Unidos y Canadá desde Colombia y México.

La red de Wedding ha sido presuntamente implicada en asesinatos, incluyendo la ejecución sistemática de rivales, colaboradores y testigos, utilizando métodos sofisticados que dificultan la acción de las autoridades.