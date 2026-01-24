México

Pastel de chocolate en sartén: una receta fácil, rápida y deliciosa

Disfruta el sabor intenso del cacao en un postre casero

Guardar
Delicioso bizcocho de chocolate sin
Delicioso bizcocho de chocolate sin horno, ideal para compartir. (Gemini)

A veces el antojo de algo dulce y casero llega sin previo aviso, o simplemente no tienes horno disponible. El pastel de chocolate en sartén es la solución perfecta: se prepara en minutos, requiere ingredientes básicos y el resultado es un bizcocho húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

Esta receta es ideal para principiantes, para quienes viven en departamentos pequeños o para quienes quieren sorprender a la familia con un postre hecho en casa, sin complicaciones.

El cacao puro aporta antioxidantes y minerales, mientras que la preparación en sartén permite un control perfecto del punto de cocción sin resecar el pastel.

Puedes adaptarla usando harina integral, endulzantes alternativos o agregando frutos secos, chispas de chocolate o frutas frescas para una versión aún más original.

pastel de chocolate en sartén
pastel de chocolate en sartén -México- 24 enero (Gemini)

Receta de pastel de chocolate en sartén

Tiempo de preparación

  • 5 minutos para mezclar ingredientes
  • 15 minutos de cocción

Ingredientes

  1. 1 taza de harina de trigo (puedes usar mitad integral)
  2. 1/2 taza de azúcar (puedes sustituir por mascabado o stevia)
  3. 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
  4. 1 cucharadita de polvo para hornear
  5. 1 pizca de sal
  6. 2 huevos
  7. 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  8. 1/4 taza de aceite vegetal o de coco
  9. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  10. 1/3 taza de chispas de chocolate o nueces picadas (opcional)

Cómo hacer pastel de chocolate en sartén, paso a paso

  1. En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao, el polvo para hornear y la sal.
  2. Agrega los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
  3. Incorpora las chispas de chocolate o nueces, si las usas.
  4. Engrasa ligeramente una sartén antiadherente (20-22 cm de diámetro) y vierte la masa, distribuyéndola de manera uniforme.
  5. Tapa la sartén y cocina a fuego bajo durante 12-15 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio y la superficie se vea firme.
  6. Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar. Puedes espolvorear cacao, azúcar glas o decorar con fruta fresca.
Una rebanada de pastel de
Una rebanada de pastel de chocolate fácil, perfecta para cualquier antojo. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada rebanada contiene aproximadamente:

  • Calorías: 170
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 26 g
  • Azúcares: 11 g
  • Proteínas: 4 g
  • Fibra: 2 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pastel se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien cubierto. Puedes calentarlo unos segundos en microondas antes de servir.

Beneficios y tips

  • Antioxidantes: gracias al cacao natural.
  • Versatilidad: puedes usar harina integral, añadir frutas o cambiar los toppings.
  • Sin horno: ideal para cualquier cocina y para ahorrar energía.

Temas Relacionados

RecetasPastelChocolateSarténPostresmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

El delantero colombiano esperó más de tres semanas para ser inscrito por Cruz Azul

Los problemas que impidieron el

Así son las camionetas de más de un millón de pesos que adquirieron los ministros de la SCJN

La SCJN adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo para sus ministros, con precios que superan el millón de pesos por unidad

Así son las camionetas de

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Baja California Sur

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.3 de magnitud

La fruta que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

Apostar por una dieta equilibrada y rutinas de ejercicio desde la juventud pueden retrasar los efectos de la sarcopenia en la adultez

La fruta que ayuda a

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 24 de enero de 2025: se reporta temblor de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Los problemas que impidieron el

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje