Pastel de chocolate en sartén: una receta fácil, rápida y deliciosa

A veces el antojo de algo dulce y casero llega sin previo aviso, o simplemente no tienes horno disponible. El pastel de chocolate en sartén es la solución perfecta: se prepara en minutos, requiere ingredientes básicos y el resultado es un bizcocho húmedo, esponjoso y lleno de sabor.
Esta receta es ideal para principiantes, para quienes viven en departamentos pequeños o para quienes quieren sorprender a la familia con un postre hecho en casa, sin complicaciones.
El cacao puro aporta antioxidantes y minerales, mientras que la preparación en sartén permite un control perfecto del punto de cocción sin resecar el pastel.
Puedes adaptarla usando harina integral, endulzantes alternativos o agregando frutos secos, chispas de chocolate o frutas frescas para una versión aún más original.
Receta de pastel de chocolate en sartén
Tiempo de preparación
- 5 minutos para mezclar ingredientes
- 15 minutos de cocción
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo (puedes usar mitad integral)
- 1/2 taza de azúcar (puedes sustituir por mascabado o stevia)
- 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1/4 taza de aceite vegetal o de coco
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/3 taza de chispas de chocolate o nueces picadas (opcional)
Cómo hacer pastel de chocolate en sartén, paso a paso
- En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao, el polvo para hornear y la sal.
- Agrega los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
- Incorpora las chispas de chocolate o nueces, si las usas.
- Engrasa ligeramente una sartén antiadherente (20-22 cm de diámetro) y vierte la masa, distribuyéndola de manera uniforme.
- Tapa la sartén y cocina a fuego bajo durante 12-15 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio y la superficie se vea firme.
- Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar. Puedes espolvorear cacao, azúcar glas o decorar con fruta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 rebanadas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada rebanada contiene aproximadamente:
- Calorías: 170
- Grasas: 7 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 26 g
- Azúcares: 11 g
- Proteínas: 4 g
- Fibra: 2 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pastel se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien cubierto. Puedes calentarlo unos segundos en microondas antes de servir.
Beneficios y tips
- Antioxidantes: gracias al cacao natural.
- Versatilidad: puedes usar harina integral, añadir frutas o cambiar los toppings.
- Sin horno: ideal para cualquier cocina y para ahorrar energía.