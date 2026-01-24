Pastel de chocolate en sartén: una receta fácil, rápida y deliciosa

Delicioso bizcocho de chocolate sin horno, ideal para compartir. (Gemini)

A veces el antojo de algo dulce y casero llega sin previo aviso, o simplemente no tienes horno disponible. El pastel de chocolate en sartén es la solución perfecta: se prepara en minutos, requiere ingredientes básicos y el resultado es un bizcocho húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

Esta receta es ideal para principiantes, para quienes viven en departamentos pequeños o para quienes quieren sorprender a la familia con un postre hecho en casa, sin complicaciones.

El cacao puro aporta antioxidantes y minerales, mientras que la preparación en sartén permite un control perfecto del punto de cocción sin resecar el pastel.

Puedes adaptarla usando harina integral, endulzantes alternativos o agregando frutos secos, chispas de chocolate o frutas frescas para una versión aún más original.

pastel de chocolate en sartén -México- 24 enero (Gemini)

Receta de pastel de chocolate en sartén

Tiempo de preparación

5 minutos para mezclar ingredientes

15 minutos de cocción

Ingredientes

1 taza de harina de trigo (puedes usar mitad integral) 1/2 taza de azúcar (puedes sustituir por mascabado o stevia) 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar 1 cucharadita de polvo para hornear 1 pizca de sal 2 huevos 1/2 taza de leche (puede ser vegetal) 1/4 taza de aceite vegetal o de coco 1 cucharadita de esencia de vainilla 1/3 taza de chispas de chocolate o nueces picadas (opcional)

Cómo hacer pastel de chocolate en sartén, paso a paso

En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao, el polvo para hornear y la sal. Agrega los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Incorpora las chispas de chocolate o nueces, si las usas. Engrasa ligeramente una sartén antiadherente (20-22 cm de diámetro) y vierte la masa, distribuyéndola de manera uniforme. Tapa la sartén y cocina a fuego bajo durante 12-15 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio y la superficie se vea firme. Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar. Puedes espolvorear cacao, azúcar glas o decorar con fruta fresca.

Una rebanada de pastel de chocolate fácil, perfecta para cualquier antojo. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada rebanada contiene aproximadamente:

Calorías: 170

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 26 g

Azúcares: 11 g

Proteínas: 4 g

Fibra: 2 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pastel se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien cubierto. Puedes calentarlo unos segundos en microondas antes de servir.

Beneficios y tips

Antioxidantes: gracias al cacao natural.

Versatilidad: puedes usar harina integral, añadir frutas o cambiar los toppings.

Sin horno: ideal para cualquier cocina y para ahorrar energía.