Mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres en México: estas son las ciudades donde se sienten más seguras

Los casos de violencia contra la mujer son una constante en los informes de seguridad en México, a pesar de los avances en la agenda feminista, por lo que continúan siendo el sector de la población que percibe mayor inseguridad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, señala que el 69.4% de las mujeres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Esto rebasa por poco más de un 10% la percepción masculina, ya que según la misma información, el 57.1% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad?

En la escuesta, el instituto detalló que las áreas urbanas de interés con mayor percepción de inseguridad son:

Uruapan, con 88.7 por ciento.

Culiacán Rosales, con 88.1 por ciento.

Ciudad Obregón, con 88 por ciento.

Ecatepec de Morelos, con 88.0 por ciento.

Irapuato, con 87.3 por ciento.

¿En qué espacios las mujeres perciben mayor inseguridad?

El INEGI señaló que el 78.3% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, contra 65.5 % de los hombres.

El siguiente espacio en el que las mujeres percibieron mayor inseguridad fue en la calle, con 70.6 %, mientras que para los hombres el transporte público, con 58.4 por ciento.

¿Dónde se sienten más seguras?

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron:

San Pedro Garza García, con 8.7 por ciento.

Benito Juárez, con 14.8 por ciento.

Piedras Negras, con 17.3 por ciento.

Los Mochis, con 25.6 por ciento.

San Nicolás de los Garza, con 27.5 por ciento.

Según cifras de la ENSU, el 63.8% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

El INEGI destacó que esta cifra no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje de septiembre de 2025, con un 63.0 %, pero sí representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2024, cuando se registro 61.7 por ciento.

En este sentido, resaltó que 14 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2025: siete con reducciones y siete con incrementos.