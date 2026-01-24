México

Mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres en México: estas son las ciudades donde se sienten más seguras

El INEGI indicó que las mujeres perciben mayor inseguridad en cajeros y la calle en general

Guardar
El profesor sonorense fue detenido
El profesor sonorense fue detenido por las autoridades y vinculado a proceso |Crédito: Cuartoscuro

Los casos de violencia contra la mujer son una constante en los informes de seguridad en México, a pesar de los avances en la agenda feminista, por lo que continúan siendo el sector de la población que percibe mayor inseguridad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, señala que el 69.4% de las mujeres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Esto rebasa por poco más de un 10% la percepción masculina, ya que según la misma información, el 57.1% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad?

En la escuesta, el instituto detalló que las áreas urbanas de interés con mayor percepción de inseguridad son:

  • Uruapan, con 88.7 por ciento.
  • Culiacán Rosales, con 88.1 por ciento.
  • Ciudad Obregón, con 88 por ciento.
  • Ecatepec de Morelos, con 88.0 por ciento.
  • Irapuato, con 87.3 por ciento.

¿En qué espacios las mujeres perciben mayor inseguridad?

El INEGI señaló que el 78.3% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, contra 65.5 % de los hombres.

El siguiente espacio en el que las mujeres percibieron mayor inseguridad fue en la calle, con 70.6 %, mientras que para los hombres el transporte público, con 58.4 por ciento.

¿Dónde se sienten más seguras?

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron:

  • San Pedro Garza García, con 8.7 por ciento.
  • Benito Juárez, con 14.8 por ciento.
  • Piedras Negras, con 17.3 por ciento.
  • Los Mochis, con 25.6 por ciento.
  • San Nicolás de los Garza, con 27.5 por ciento.

Según cifras de la ENSU, el 63.8% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

El INEGI destacó que esta cifra no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje de septiembre de 2025, con un 63.0 %, pero sí representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2024, cuando se registro 61.7 por ciento.

En este sentido, resaltó que 14 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2025: siete con reducciones y siete con incrementos.

Temas Relacionados

violencia contra la mujerinseguridadmujeresINEGImexico-noticias

Más Noticias

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

El exatleta olímpico canadiense fue detenido el pasado jueves por la noche, sin embargo, autoridades mexicanas dieron una versión, y autoridades estadounidenses otra

¿Se entregó o lo capturaron

Piden que se separe del cargo mientras se investiga a su ex esposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

La licencia temporal sería para garantizar la gobernabilidad y la confianza pública

Piden que se separe

Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

Supuestamente fue secuestrada por el crimen organizado, en la grabación aparece culpando a “La Mayiza”

Tiktoker La Nicholette apareció en

Este portero mexicoamericano será compañero de Messi en el Inter Miami para la temporada 2026

Con experiencia en la MLS y títulos en su palmarés, el portero mexicoamericano Luis Barraza fue confirmado como nuevo refuerzo del Inter Miami para la temporada 2026

Infobae

Este es el alimento con más proteína que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular

El estilo de vida sedentario puede repercutir en el desarrollo de la sarcopenia

Este es el alimento con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sistema Anticorrupción pide que se

Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su ex esposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

“El Botox” fue detenido por primera vez en 2018 en inmueble perteneciente a colaborador de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco

Paty Navidad reta a Anabel Hernández para que muestre pruebas de sus supuestos vínculos con Beltrán Leyva: “Ya son años”

ENTRETENIMIENTO

Exasistente de Pati Chapoy cree

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

BTS en México: se agotan boletos para todas las fechas en la venta general de CDMX

Paty Navidad reta a Anabel Hernández para que muestre pruebas de sus supuestos vínculos con Beltrán Leyva: “Ya son años”

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

DEPORTES

Infobae

Este portero mexicoamericano será compañero de Messi en el Inter Miami para la temporada 2026

Antonio Briseño responde a las críticas y reivindica su trayectoria tras el bicampeonato con Toluca

Alexis Vega reaparece en redes y apunta al tricampeonato con Toluca: ¿cuándo volvería?

El México vs Bolivia se disputará en un estadio en construcción

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?