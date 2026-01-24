Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de enero: manifestantes se ubican cerca del Ángel de la Independencia, a la altura de Florencia

Servicios de emergencia acuden a Municipio Libre, a la altura de Filipinas en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, tras registrarse una volcadura. Como alternativa vial, las autoridades han sugerido utilizar Eje 7 A y Calzada de Tlalpan.

La autopista México-Querétaro registra cierre parcial a la altura del kilómetro 169 en dirección a Querétaro, debido a las labores de atención tras una volcadura.

Las autoridades reportaron la implementación de una reducción de carriles y solicitaron a los conductores manejar con precaución en la zona.

Elementos de la Policía se encuentran recorriendo la colonia Narvarte Poniente en la alcaldía Benito Juárez para informar a los vecinos sobre los números de emergencia y los canales de contacto con las autoridades.

Manifestantes se concentran cerca del Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Florencia. Por el momento no se presentan afectaciones severas en la circulación.