México

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

El intercambio entre actrices no solo sumó emoción al estreno, sino que reavivó el clásico debate sobre las mejores versiones del icónico personaje de telenovela

Lucero elogia el papel de Angelique Boyer en Doménica Montero, generando nostalgia y renovando el interés por el melodrama latinoamericano. (Cuartooscuro)

Lucero reaccionó al trabajo de Angelique Boyer en Doménica Montero lo que ocasionó una ola de comentarios que mezclan nostalgia, reconocimiento y expectativas renovadas en torno al melodrama latinoamericano.

La artista mexicana, quien protagonizó Soy tu dueña, una versión anterior de la historia, elogió abiertamente la interpretación de la actriz de origen frances, lo que marcó un encuentro entre generaciones.

Lucero protagonizó "Soy tu dueña" en 2010

Un elogio que une generaciones de dos melodramas

Las palabras de la intérprete de “Electricida” sobre la actuación de su colega acapararon las redes y los medios de comunicación, pues subrayó la dedicación que Boyer ha puesto en el papel principal de la telenovela.

“Me gusta muchísimo. Yo creo que su trabajo habla estupendamente bien de cómo ella se dedica y cómo ella se entrega. Es muy buena actriz”, declaró para el programa Hoy.

Cabe resaltar que la visibilidad de Doménica Montero ha crecido rápidamente debido al apoyo de figuras como Lucero, quien refuerza la solidez del melodrama en la cultura popular.

El encuentro generacional entre Lucero y Angelique Boyer resalta la vigencia de las telenovelas mexicanas en la cultura popular. (Jovani Pérez/ Infobae)

La respuesta de Boyer y la voz del público

Tras los elogios de Lucero, la reacción de Angelique Boyer no tardó en llegar. A través de las redes sociales del matutino, la actriz contestó con emojis de corazón, interpretados como una muestra de agradecimiento y respeto por el apoyo recibido.

En entrevistas recientes, también reconocido la influencia de figuras como Lucía Méndez, Daniela Castro y la propia Lucero en su formación actoral. “Tanto una Lucía Méndez, una Lucero, Daniela Castro, entonces yo siempre recibo estos retos con mucho amor y con el compromiso de hacer una mejor versión posible”, declaró.

Asimismo, el público también ha hecho sentir su voz en foros y plataformas digitales, donde se comparan constantemente las distintas versiones de la historia. Algunos usuarios afirman que la interpretación de Boyer resulta aún más impactante que la de sus predecesoras, mientras que otros prefieren las actuaciones clásicas.

Doménica Montero consolida su éxito gracias al apoyo de figuras como Lucero y a su creciente presencia en plataformas digitales.(Instagram/@domenicamontero.of)

Doménica Montero: tradición y modernidad

Doménica Montero, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision, se estrenó en Estados Unidos en diciembre de 2025 y en México en enero de 2026, a través de Las Estrellas. Esta nueva versión retoma la estructura narrativa de la telenovela venezolana de 1972, funcionando como remake de clásicos como La Dueña y Soy Tu Dueña.

La distribución multiplataforma ha sido clave para ampliar su alcance. La telenovela se emite tanto en televisión abierta como en la plataforma ViX, donde los espectadores pueden acceder a episodios recientes y contenidos adicionales.

Para la industria y el público seguidor del género, Doménica Montero representa la continuidad y la renovación de la narrativa telenovelera. Mientras que el diálogo entre figuras históricas y nuevas estrellas, como Lucero y Boyer, confirma la vitalidad de un género que sigue emocionando a millones.

