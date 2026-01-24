Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

La boletera reveló los precios oficiales en México (Gemini)

La preventa de boletos para el regreso de BTS a la Ciudad de México fue todo un éxito, movilizando a cientos de miles de fans en las filas virtuales para los tres conciertos que se celebrarán en el Estadio GNP Seguros.

El repentino agotamiento de las entradas, que se produjo en apenas setenta y cinco minutos durante la fase de preventa, dejó fuera a miles de admiradores e incentivó la búsqueda compulsiva de boletos en plataformas alternativas.

La preventa de los conciertos para BTS se llevaron a cabo bajo una dinámica poco convencional. No hubo asociaciones entre Ticketmaster y bancos, sino que los compradores tuvieron que registrarse previamente como fans. Por supuesto, no hubo venta física de ningún tipo, en teoría.

Avistamiento de revendedores

No obstante, algunas fans de BTS denunciaron en redes sociales la presencia de supuestos revendedores comprando boletos en las taquillas del Estadio GNP Seguros. Además, exhibieron fotos y quejas.

“Según las indicaciones la preventa está limitada solamente a miembros de la membresía ARMY vía Ticketmaster ¿Porque se están vendiendo boletos físicos en taquillas a revendedores? ARMY, envíen más pruebas para comenzar a movilizarnos contra esto", es una de las denuncias que se pueden leer.

Hasta el momento, ni Ticketmaster ni Ocesa han respondido las quejas de las fans de BTS, quienes insisten en señalar la práctica de revender boletos como fraude.

¿Por qué la reventa de conciertos es un problema para consumidores de conciertos en México?

La reventa de boletos representa un desafío importante para los consumidores de conciertos en México por diversas razones. En primer lugar, la demanda suele superar la oferta en los eventos más populares, lo que facilita que revendedores adquieran grandes cantidades de entradas en cuanto salen a la venta.

A consecuencia de esta práctica, los consumidores se ven obligados a recurrir a la reventa, donde los precios pueden multiplicar varias veces el valor original del boleto. Esto limita el acceso a espectáculos para quienes no pueden pagar esas sumas, afectando especialmente a jóvenes y familias. Además, la reventa incrementa el riesgo de fraude, ya que no todas las plataformas o vendedores ofrecen garantías de autenticidad. Algunas personas adquieren boletos falsos o duplicados, lo que puede resultar en la negación de acceso al evento y la pérdida del dinero invertido.

La falta de regulación efectiva y sanciones claras en torno a la reventa agrava el problema. Aunque existen leyes que prohíben o restringen esta actividad, su aplicación suele ser limitada. Las plataformas oficiales intentan implementar controles, pero los revendedores encuentran formas de eludirlos. Esto genera desconfianza y frustración entre los consumidores, quienes enfrentan mayores obstáculos para disfrutar de la música en vivo.