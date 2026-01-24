CDMX es la ciudad con más congestión en movildiad en el mundo, según ranking; Monterrey y Guadalajara en el top internacional

(Foto: especial)

La alta afluencia de vehículos y transeúntes en la Ciudad de México no es una novedad; sin embargo, los alto niveles de congestión en movilidad posicionaron a la capital del país como la ciudad con más tráfico del mundo en esta materia.

De acuerdo con el ranking Traffic Index Tomtom, el nivel de congestión en la Ciudad de México es de 75.9%, un 3.6% menos que lo registrado en el 2024.

En promedio, conductores y habitantes pierden 184 horas al año atrapados en el tráfico, lo que equivale a casi 7.6 días completos.

La velocidad media en la ciudad es de 17.4 kilómetros por hora. En 15 minutos, el avance promedio es de apenas 4.4 kilómetros.

El día más complicado de 2025 fue el miércoles 28 de mayo, cuando la congestión llegó a 117%. TomTom calcula el porcentaje comparando los tiempos de viaje reales con los registrados en condiciones de tránsito fluido.

La Ciudad de México supera en congestión a urbes como Bengaluru (74.4%), Dublín (72.9%), Lodz (72.8%), Pune (71.1%) y Lublin (70.4%). En América Latina, Bogotá (69.6%), Arequipa (69.5%) y Lima (69.3%) figuran entre las más afectadas, aunque por debajo de la capital mexicana.

Monterrey y Guadalajara también aparecen en el ranking internacional, aunque muy lejos de los niveles de saturación de la Ciudad de México.

Guadalajara, Jalisco, está en el lugar 17, con un nivel de congestión de 63.3%, un 2.9% más que el año pasado.

En esta ciudad, los conductores y habitantes pueden sumar hasta 126 horas al año en el tráfico, es decir, aproximadamente cinco días.

La velocidad media en la ciudad es de 21.2 kilómetros por hora y el avance promedio por cada 15 minutos es de 5.3 kilómetros.

El día más complicado de 2025 fue el 20 de agosto, cuando el promedio de congestión llegó a 93% y de 199% en hora pico.

Por su parte, Monterrey, Nuevo León, fue la tercera ciudad de México en el rankimg, ocupando el lugar 111, al registrar un promedio de 48% de congestión, 0.9% menor que lo reportado en 2024.

Respecto a la velocidad promedio para vehículos, el ranking señaló que fue de 32.5 kilómetros por hora, y de 8.1 kilómetros por cada 15 minutos.

Finalmente, el informe indicó que los regiomontanos pierden 89 horas, lo que se traduce en tres días al año.