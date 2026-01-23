México

Metro CDMX: así podrán reportar fallas en las escaleras eléctricas por vía telefónica

Reportes por teléfono acercan a los usuarios con las autoridades para priorizar beneficios a quienes enfrentan barreras de movilidad, según Clara Brugada

Guardar
Lanzan línea telefónica para reportar
Lanzan línea telefónica para reportar fallas de escaleras eléctricas en el Metro CDMX (Gobierno CDMX)

Desde ahora, quienes utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) pueden informar sobre fallas en las escaleras eléctricas a través de una línea telefónica directa con la jefatura de Gobierno. Clara Brugada, jefa de gobierno, anunció esta medida y presentó la entrega de 20 nuevas escaleras electromecánicas como parte de un plan de modernización para mejorar la atención a las necesidades de la ciudadanía.

Este jueves 22 de enero las autoridades entregaron nuevos equipos electromecánicos para facilitar la accesibilidad para todo tipo de usuarios que viajan en el Metro CDMX, pero, con la finalidad de que la población pueda “vigilar” el correcto funcionamiento de las escaleras eléctricas, se habilitó una línea telefónica.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, detalló que cada escalera electromecánica implica una inversión de nueve millones de pesos. Con la reciente entrega en las Líneas 7, 8 y 9, el porcentaje de operación del parque aumenta al 96 por ciento.

Cómo reportar fallas en las escaleras eléctricas del Metro CDMX

El Gobierno de la CDMX inauguró nuevas escaleras eléctricas en la Línea 7 y demás estaciones beneficiadas Crédito:X/ @MetroCDMX

Durante la conferencia de prensa, Clara Brugada especificó que cualquier persona podrá llamar al número habilitado y compartir el reporte de las fallas, para ello deberán indicar en qué estación encontraron el desperfecto y cuándo sucedió.

El número de la jefatura de la CDMX es el 56 58 01 66 42, ahí atenderán el reporte de las fallas en las escaleras eléctricas. Aseguró que habrá “permanente coordinación con el director del Metro, en cuanto llegue algún reporte”.

El objetivo es que cualquier persona pueda comunicar de forma inmediata una avería en las escaleras eléctricas de las estaciones, lo que facilitará una respuesta más ágil y una mayor colaboración entre la administración local y la dirección del STC Metro.

Las acciones de modernización tienen un componente tecnológico relevante. El 54% de las escaleras electromecánicas ya cuenta con sensores de supervisión remota conectados al centro SCAR, lo que posibilita monitoreo en tiempo real y detección anticipada de averías, según las autoridades.

La población podrá reportar fallas
La población podrá reportar fallas en las escaleras eléctricas del Metro CDMX al número telefónico 56 58 01 66 42 (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX estrena nuevas escaleras eléctricas

La mandataria reiteró la meta institucional de renovar 20 escaleras eléctricas cada año hasta 2030. Esta estrategia da prioridad a los equipos más deteriorados y organiza su reemplazo anual, según la programación informada en la conferencia.

  • Las estaciones beneficiadas incluyen Camarones en la Línea 7, la cual favorece directamente a más de quince mil personas al mes.
  • En la Línea 9, se integraron unidades en tres estaciones, mientras que la Línea 8 amplió la cobertura para mejorar la accesibilidad, aspecto que el gobierno destaca como prioritario para la población de la capital y el Estado de México.

Estas innovaciones, junto con la renovación física, influyen en la percepción ciudadana sobre el servicio. Datos del INEGI muestran que entre 2019 y 2025 la satisfacción y la sensación de seguridad de quienes utilizan el Metro aumentaron un 29%. Además, la mejora en accesibilidad ha favorecido especialmente a personas con discapacidad, adultas mayores y personas con movilidad limitada.

De cara al futuro, el gobierno capitalino mantiene contratos multianuales de mantenimiento mayor y renovación, con una inversión total de 830 millones de pesos hasta 2030 y partidas anuales de 276 millones para fortalecer la infraestructura esencial del STC Metro, abarcando otras líneas y estaciones.

Temas Relacionados

Metro CDMXescaleras eléctricasSTCCDMXClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Por primera vez, la épica completa llegará a los cines nacionales con “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Kill Bill regresará a las

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Las declaraciones de la participante dejaron al público sorprendido luego de exponer que el aislamiento y el ambiente dentro del programa han incrementado su malestar emocional

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

Eric Antonio “N” fue capturado por feminicidio: lo vinculan a proceso por violación

Su expareja realizó una denuncia tras enterarse de su captura realizada el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero

Eric Antonio “N” fue capturado

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Kill Bill regresará a las

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París