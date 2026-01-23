Metro CDMX: así podrán reportar fallas en las escaleras eléctricas por vía telefónica

Lanzan línea telefónica para reportar fallas de escaleras eléctricas en el Metro CDMX (Gobierno CDMX)

Desde ahora, quienes utilizan el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) pueden informar sobre fallas en las escaleras eléctricas a través de una línea telefónica directa con la jefatura de Gobierno. Clara Brugada, jefa de gobierno, anunció esta medida y presentó la entrega de 20 nuevas escaleras electromecánicas como parte de un plan de modernización para mejorar la atención a las necesidades de la ciudadanía.

Este jueves 22 de enero las autoridades entregaron nuevos equipos electromecánicos para facilitar la accesibilidad para todo tipo de usuarios que viajan en el Metro CDMX, pero, con la finalidad de que la población pueda “vigilar” el correcto funcionamiento de las escaleras eléctricas, se habilitó una línea telefónica.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, detalló que cada escalera electromecánica implica una inversión de nueve millones de pesos. Con la reciente entrega en las Líneas 7, 8 y 9, el porcentaje de operación del parque aumenta al 96 por ciento.

Cómo reportar fallas en las escaleras eléctricas del Metro CDMX

El Gobierno de la CDMX inauguró nuevas escaleras eléctricas en la Línea 7 y demás estaciones beneficiadas Crédito:X/ @MetroCDMX

Durante la conferencia de prensa, Clara Brugada especificó que cualquier persona podrá llamar al número habilitado y compartir el reporte de las fallas, para ello deberán indicar en qué estación encontraron el desperfecto y cuándo sucedió.

El número de la jefatura de la CDMX es el 56 58 01 66 42, ahí atenderán el reporte de las fallas en las escaleras eléctricas. Aseguró que habrá “permanente coordinación con el director del Metro, en cuanto llegue algún reporte”.

El objetivo es que cualquier persona pueda comunicar de forma inmediata una avería en las escaleras eléctricas de las estaciones, lo que facilitará una respuesta más ágil y una mayor colaboración entre la administración local y la dirección del STC Metro.

Las acciones de modernización tienen un componente tecnológico relevante. El 54% de las escaleras electromecánicas ya cuenta con sensores de supervisión remota conectados al centro SCAR, lo que posibilita monitoreo en tiempo real y detección anticipada de averías, según las autoridades.

La población podrá reportar fallas en las escaleras eléctricas del Metro CDMX al número telefónico 56 58 01 66 42 (X/ @MetroCDMX)

Metro CDMX estrena nuevas escaleras eléctricas

La mandataria reiteró la meta institucional de renovar 20 escaleras eléctricas cada año hasta 2030. Esta estrategia da prioridad a los equipos más deteriorados y organiza su reemplazo anual, según la programación informada en la conferencia.

Las estaciones beneficiadas incluyen Camarones en la Línea 7, la cual favorece directamente a más de quince mil personas al mes .

En la Línea 9, se integraron unidades en tres estaciones, mientras que la Línea 8 amplió la cobertura para mejorar la accesibilidad, aspecto que el gobierno destaca como prioritario para la población de la capital y el Estado de México.

Estas innovaciones, junto con la renovación física, influyen en la percepción ciudadana sobre el servicio. Datos del INEGI muestran que entre 2019 y 2025 la satisfacción y la sensación de seguridad de quienes utilizan el Metro aumentaron un 29%. Además, la mejora en accesibilidad ha favorecido especialmente a personas con discapacidad, adultas mayores y personas con movilidad limitada.

De cara al futuro, el gobierno capitalino mantiene contratos multianuales de mantenimiento mayor y renovación, con una inversión total de 830 millones de pesos hasta 2030 y partidas anuales de 276 millones para fortalecer la infraestructura esencial del STC Metro, abarcando otras líneas y estaciones.