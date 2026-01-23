México

Grupos animalistas se plantan para vigilar a 183 perros rescatados ante posible traslado

Los activistas exigen información clara sobre los protocolos veterinarios y sanitarios para resguardar la salud de los perros asegurados

La instalación de un campamento
La instalación de un campamento frente a las inmediaciones reflejó la preocupación de agrupaciones por el seguimiento veterinario y la transparencia en los procesos respecto a los animales trasladados. CRÉDITO: refugiofranciscanoac/X

La mañana de este viernes 23 de enero, el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero se convirtió en el punto de encuentro para activistas y vecinos que buscan proteger a 183 perros asegurados y trasladados desde el Refugio Franciscano de Cuajimalpa.

La presencia de los defensores responde a la posibilidad de que las autoridades trasladen a los animales a la Brigada de Vigilancia Animal, una acción que ha generado preocupación sobre las condiciones en que se realizaría el movimiento.

La Brigada de Vigilancia Animal
La Brigada de Vigilancia Animal podría recibir a los perros, una decisión que genera preocupación entre defensores por las condiciones del traslado. (Foto: SSC)

El campamento instalado en el acceso principal del deportivo muestra la determinación de quienes permanecen atentos al futuro de los perros.

Exigen información y seguimiento veterinario

Las pancartas y la vigilancia constante han sido parte de una estrategia con la que los manifestantes buscan asegurar transparencia en torno al bienestar de los animales durante su resguardo y ante cualquier traslado potencial.

Los grupos animalistas han solicitado a las autoridades información puntual sobre cualquier procedimiento relacionado con los perros. Exigen que se explique el motivo del posible traslado, el protocolo que se seguiría y las condiciones sanitarias de los animales.

Los animalistas y miembros del
Los animalistas y miembros del Refugio Franciscano de Cuajimalpa exigen claridad en cuanto al estado de los perros rescatados. Crédito: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

El acceso a la información es parte de las demandas centrales del plantón, donde insisten en que toda medida debe priorizar la salud de los perros y la intervención de personal veterinario calificado.

Condiciones y resguardo de los perros en el deportivo

Durante las inspecciones, representantes de los colectivos han documentado que algunos de los perros presentan afecciones respiratorias y han sido puestos bajo observación médica.

Estos representantes reportaron que 170 perros permanecen en el deportivo, mientras 13 fueron trasladados a un hospital veterinario para revisión. Los activistas consideran que este tipo de medidas debe mantenerse bajo vigilancia independiente y con acceso a reportes claros sobre su estado de salud.

Trece perros fueron trasladados a
Trece perros fueron trasladados a un hospital veterinario, mientras el resto permanece bajo resguardo con acceso a alimentos y supervisión veterinaria. (Instagram refrugio_franciscano_ac)

Dentro del Deportivo Hermanos Galeana, los perros cuentan con alimento y resguardo. Veterinarios asignados a la instalación supervisan el estado general de los animales y dan seguimiento a los casos que requieren atención específica.

Los activistas han señalado la importancia de que las condiciones de resguardo se mantengan óptimas y que cualquier movimiento posterior ocurra bajo protocolos que garanticen la integridad de los perros.

Plantón y acuerdos con autoridades

La presencia de los animalistas ha respondido a acuerdos previos que han permitido visitas supervisadas y monitoreo en el deportivo. Los colectivos planean continuar con la vigilancia y extender los recorridos a otras locaciones.

La exigencia de transparencia abarca también el destino final de los animales. Las organizaciones participantes mantienen su postura a favor de que los perros regresen a hogares definitivos o con adoptantes, y piden que cualquier decisión se tome bajo consulta.

La Brigada de Vigilancia Animal
La Brigada de Vigilancia Animal dirige un programa de adopción de mascotas (Foto: Twtter@hogarluwina)

En cada punto, buscan certidumbre sobre el paradero y las condiciones de los animales, mientras esperan una resolución oficial sobre el futuro de los 183 perros asegurados.

