Grupos animalistas se plantan para vigilar a 183 perros rescatados ante posible traslado

La instalación de un campamento frente a las inmediaciones reflejó la preocupación de agrupaciones por el seguimiento veterinario y la transparencia en los procesos respecto a los animales trasladados. CRÉDITO: refugiofranciscanoac/X

La mañana de este viernes 23 de enero, el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero se convirtió en el punto de encuentro para activistas y vecinos que buscan proteger a 183 perros asegurados y trasladados desde el Refugio Franciscano de Cuajimalpa.

La presencia de los defensores responde a la posibilidad de que las autoridades trasladen a los animales a la Brigada de Vigilancia Animal, una acción que ha generado preocupación sobre las condiciones en que se realizaría el movimiento.

La Brigada de Vigilancia Animal podría recibir a los perros, una decisión que genera preocupación entre defensores por las condiciones del traslado. (Foto: SSC)

El campamento instalado en el acceso principal del deportivo muestra la determinación de quienes permanecen atentos al futuro de los perros.

Exigen información y seguimiento veterinario

Las pancartas y la vigilancia constante han sido parte de una estrategia con la que los manifestantes buscan asegurar transparencia en torno al bienestar de los animales durante su resguardo y ante cualquier traslado potencial.

Los grupos animalistas han solicitado a las autoridades información puntual sobre cualquier procedimiento relacionado con los perros. Exigen que se explique el motivo del posible traslado, el protocolo que se seguiría y las condiciones sanitarias de los animales.

Los animalistas y miembros del Refugio Franciscano de Cuajimalpa exigen claridad en cuanto al estado de los perros rescatados. Crédito: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

El acceso a la información es parte de las demandas centrales del plantón, donde insisten en que toda medida debe priorizar la salud de los perros y la intervención de personal veterinario calificado.

Condiciones y resguardo de los perros en el deportivo

Durante las inspecciones, representantes de los colectivos han documentado que algunos de los perros presentan afecciones respiratorias y han sido puestos bajo observación médica.

Estos representantes reportaron que 170 perros permanecen en el deportivo, mientras 13 fueron trasladados a un hospital veterinario para revisión. Los activistas consideran que este tipo de medidas debe mantenerse bajo vigilancia independiente y con acceso a reportes claros sobre su estado de salud.

Trece perros fueron trasladados a un hospital veterinario, mientras el resto permanece bajo resguardo con acceso a alimentos y supervisión veterinaria. (Instagram refrugio_franciscano_ac)

Dentro del Deportivo Hermanos Galeana, los perros cuentan con alimento y resguardo. Veterinarios asignados a la instalación supervisan el estado general de los animales y dan seguimiento a los casos que requieren atención específica.

Los activistas han señalado la importancia de que las condiciones de resguardo se mantengan óptimas y que cualquier movimiento posterior ocurra bajo protocolos que garanticen la integridad de los perros.

Plantón y acuerdos con autoridades

La presencia de los animalistas ha respondido a acuerdos previos que han permitido visitas supervisadas y monitoreo en el deportivo. Los colectivos planean continuar con la vigilancia y extender los recorridos a otras locaciones.

La exigencia de transparencia abarca también el destino final de los animales. Las organizaciones participantes mantienen su postura a favor de que los perros regresen a hogares definitivos o con adoptantes, y piden que cualquier decisión se tome bajo consulta.

La Brigada de Vigilancia Animal dirige un programa de adopción de mascotas (Foto: Twtter@hogarluwina)

En cada punto, buscan certidumbre sobre el paradero y las condiciones de los animales, mientras esperan una resolución oficial sobre el futuro de los 183 perros asegurados.