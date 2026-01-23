México

FGJ imputa a las empresas relacionadas con la muerte de dos fotógrafos en AXE Ceremonia

Miguel Ángel y Berenice murieron en un acto que familiares y amigos calificaron como negligente

Pese al poco apoyo, el caso de Axe Ceremonia se acerca a la justicia | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El caso por la muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández en el festival Axe Ceremonia 2025 sigue adelante: las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron finalmente señaladas como imputadas.

La familia de la fotoperiodista fallecida sostuvo que esta resolución se produjo después de “más de nueve meses” de trabas y omisiones por parte de la fiscalía local.

Decenas de estudiantes del plantel, ubicado en Ciudad Universitaria, asistieron a la colocación del memorial. Foto: Facebook - No me quiero morir en polakas 2.0/Gin Irwin.

El padre de Citlali, Luis Raúl Giles, comunicó que la decisión de la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta de reconocer la calidad de imputadas a ambas compañías data del 14 de enero. Según el relato familiar, este paso solo fue posible pese a una supuesta protección institucional hacia las empresas implicadas.

No nos rendiremos, seguimos en pie de lucha hasta lograr que los involucrados, tanto organizadores como los encargados de la seguridad en el festival AXE Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por su participación en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija”, dijo el padre de la víctima.

“Intentan demeritar los avances”, asegura familia de la víctima

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2025.- Decenas de personas se manifiestan frente a la entrada principal del Parque Bicentenario para exigir justicia e investigación adecuada tras el colapso de una grúa en el Festival AXE ceremonia en el cual dejo un saldo de dos personas muertas Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de conciertos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En el comunicado, la familia denunció la existencia de “algunas personas que, con su falta de empatía y entereza, intentan demeritar nuestro trabajo y los avances obtenidos en nuestra lucha”. El texto señala actos provocativos y maniobras para interferir en el proceso judicial, que incluyeron intentos de revertir la suspensión definitiva que obligó a reexaminar el caso.

El padre de la joven periodista insistió en que aportaron “más de 30 datos de prueba contundentes”, pero que, a pesar de ello, las autoridades pretendieron avanzar sin la presencia de Ocesa y Seguridad Privada Lobo como imputadas formales. Para la familia, tal proceder resulta inadmisible.

En palabras de Luis Raúl Giles, “han pasado más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y denegación de justicia”. El padre agradeció a quienes han acompañado su lucha, y recalcó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permanece, según su visión, “empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.

El caso sigue en desarrollo, mientras la familia insiste en que la justicia debe actuar con transparencia y sin privilegios

¿Qué pasó en el AXE Ceremonia?

El ingeniero aseguró que no se cumplieron correctamente los requerimientos para usar una grúa de tijera Crédito: TikTok/likantor

El cierre abrupto del festival Axe Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario de Ciudad de México dejó a la comunidad cultural en estado de conmoción.

La noche del 5 de abril, el festival AXE Ceremonia se volvió tendencia nacional luego de que un accidente costara la vida a dos fotoperiodistas.

El siniestro ocurrió durante la tarde, cuando una estructura metálica, parte de la escenografía, se vino abajo a causa de intensas ráfagas de viento. El colapso impactó directamente sobre Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes cubrían el festival para un medio independiente. Ambos reporteros gráficos fallecieron de inmediato tras el derrumbe.

A pesar de la gravedad del incidente, la programación musical continuó durante varias horas. No fue sino hasta la intervención oficial que se ordenó la suspensión definitiva del evento y el resguardo de las instalaciones.

La reacción de los organizadores generó críticas y una fuerte oleada de indignación. Diversas voces cuestionaron la falta de respuesta inmediata y la idoneidad de las medidas de seguridad en el recinto. El accidente puso en tela de juicio la responsabilidad de las empresas encargadas de la producción y el manejo de la infraestructura del festival.

