Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

El Boguetoha destacado con múltiples éxitos en la escena mexicana por su particular estilo. (Cortesía: Spotify México)

El tema Cuando No Era Cantante, interpretado por El Bogueto junto a Yung Beef, ha logrado lo que pocos artistas en español consiguen: entrar al Top 25 Global de Spotify, alcanzando la posición #24.

Este logro no sólo confirma el impacto del artista en México, donde ya ocupa el #1 del Top 50 nacional, sino también su creciente influencia en países como Argentina, España, Colombia y Chile.

La presencia de Cuando No Era Cantante en el Top 25 Global de Spotify representó un particular movimiento para la escena urbana independiente, que ahora se plantea en la misma conversación que artistas internacionales de primer nivel.

El Bogueto mostró euforía con sus seguidores ante la noticia de aparecer en el Top Global de Spotify, adelantando que se vienen nuevas noticias en torno a "Cuando no era cantante". Crédito: Instagram/ @elbogueto

La importancia del puesto #24 de El Bogueto en el Top Global

En un listado dominado por artistas de habla inglesa con gran trayectoria como Taylor Swift, Billie Eilish o Lady Gaga, la irrupción de El Bogueto junto a Yung Beef demuestra que las propuestas emergentes pueden competir con los gigantes de la industria.

El impacto refleja el alcance que obtuvo una producción independiente, sin el respaldo de grandes disqueras, que ha logrado abrirse camino gracias al efecto viral en redes sociales y al boca a boca digital.

La canción "Cuando No Era Cantante" de El Bogueto se posicionó en el lugar #24 en el Top Global de Spotify, superando a artistas como Coldplay, Bruno Mars o Radiohead. (Captura Spotify)

La canción no sólo lidera el Top 50 México, sino que también se ha posicionado en lugares destacados de otros países: #4 en Argentina y Ecuador, #20 en Chile y #44 en España y Colombia.

En este sentido, lo obtenido por el originario de Ciudad Neza lo coloca por delante de artistas de gran trayectoria como Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys, Bruno Mars o The Weeknd.

Quién es El Bogueto, el artista que destaca por su estilo “ñero”

Su verdadero nombre es Armando Toledo, creció como alguien nacido en los barrios de Ciudad Nezahualcóyotl y actualmente es uno de los reguetoneros mexicanos más reconocidos.

Antes de decidir dedicarse a la música, estudió la carrera en Derecho y en Administración de Empresas. A sus 27 años ha desarrollado su carrera musical en tan sólo 4 años, consiguiendo atraer a un amplio público que lo identifica por su estilo “ñero”.

Tras confirmarse su entrada al Top Global, El Bogueto compartió su emoción en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo masivo. En publicaciones de Instagram el artista expresó sorpresa por el impacto internacional de la canción, reforzando la narrativa de que este logro pertenece tanto al artista como a la comunidad digital que lo respalda.

Así expresó su emoción El Bogueto tras entrar en el Top 25 de canciones más escuchadas en Spotify. Crédito: Instagram/ @elbogueto

El siguiente proyecto de El Bogueto ya está en marcha

Tras más de un año desde el lanzamiento de Cuando No Era Cantante y después de alcanzar el lugar #24 Global en Spotify, El Bogueto anunció, durante una transmisión junto a Adriano Zendejas y Kiko Báez que Fuerza Regida participará en el remix de este tema.

Con el remix junto a Fuerza Regida en camino, el futuro de la canción apunta a trascender fronteras y géneros. Lo que comenzó como un fenómeno local se ha convertido en algo que seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.