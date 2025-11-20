México

Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

El tema de El Bogueto y Yung Beef lidera listas de reproducción en plataforma mundial

Guardar
El Boguetoha destacado con múltiples
El Boguetoha destacado con múltiples éxitos en la escena mexicana por su particular estilo. (Cortesía: Spotify México)

El tema Cuando No Era Cantante, interpretado por El Bogueto junto a Yung Beef, ha logrado lo que pocos artistas en español consiguen: entrar al Top 25 Global de Spotify, alcanzando la posición #24.

Este logro no sólo confirma el impacto del artista en México, donde ya ocupa el #1 del Top 50 nacional, sino también su creciente influencia en países como Argentina, España, Colombia y Chile.

La presencia de Cuando No Era Cantante en el Top 25 Global de Spotify representó un particular movimiento para la escena urbana independiente, que ahora se plantea en la misma conversación que artistas internacionales de primer nivel.

El Bogueto mostró euforía con
El Bogueto mostró euforía con sus seguidores ante la noticia de aparecer en el Top Global de Spotify, adelantando que se vienen nuevas noticias en torno a "Cuando no era cantante". Crédito: Instagram/ @elbogueto

La importancia del puesto #24 de El Bogueto en el Top Global

En un listado dominado por artistas de habla inglesa con gran trayectoria como Taylor Swift, Billie Eilish o Lady Gaga, la irrupción de El Bogueto junto a Yung Beef demuestra que las propuestas emergentes pueden competir con los gigantes de la industria.

El impacto refleja el alcance que obtuvo una producción independiente, sin el respaldo de grandes disqueras, que ha logrado abrirse camino gracias al efecto viral en redes sociales y al boca a boca digital.

La canción "Cuando No Era
La canción "Cuando No Era Cantante" de El Bogueto se posicionó en el lugar #24 en el Top Global de Spotify, superando a artistas como Coldplay, Bruno Mars o Radiohead. (Captura Spotify)

La canción no sólo lidera el Top 50 México, sino que también se ha posicionado en lugares destacados de otros países: #4 en Argentina y Ecuador, #20 en Chile y #44 en España y Colombia.

En este sentido, lo obtenido por el originario de Ciudad Neza lo coloca por delante de artistas de gran trayectoria como Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys, Bruno Mars o The Weeknd.

Quién es El Bogueto, el artista que destaca por su estilo “ñero”

Su verdadero nombre es Armando Toledo, creció como alguien nacido en los barrios de Ciudad Nezahualcóyotl y actualmente es uno de los reguetoneros mexicanos más reconocidos.

Antes de decidir dedicarse a la música, estudió la carrera en Derecho y en Administración de Empresas. A sus 27 años ha desarrollado su carrera musical en tan sólo 4 años, consiguiendo atraer a un amplio público que lo identifica por su estilo “ñero”.

Tras confirmarse su entrada al Top Global, El Bogueto compartió su emoción en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo masivo. En publicaciones de Instagram el artista expresó sorpresa por el impacto internacional de la canción, reforzando la narrativa de que este logro pertenece tanto al artista como a la comunidad digital que lo respalda.

Así expresó su emoción El
Así expresó su emoción El Bogueto tras entrar en el Top 25 de canciones más escuchadas en Spotify. Crédito: Instagram/ @elbogueto

El siguiente proyecto de El Bogueto ya está en marcha

Tras más de un año desde el lanzamiento de Cuando No Era Cantante y después de alcanzar el lugar #24 Global en Spotify, El Bogueto anunció, durante una transmisión junto a Adriano Zendejas y Kiko Báez que Fuerza Regida participará en el remix de este tema.

Con el remix junto a Fuerza Regida en camino, el futuro de la canción apunta a trascender fronteras y géneros. Lo que comenzó como un fenómeno local se ha convertido en algo que seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.

Temas Relacionados

El BoguetoCuando No Era CantanteYung BeefTop 50 GlobalSpotifymexico-entretenimiento

Más Noticias

“Aquí se van a quedar”: Pablo Lemus advierte castigo a los detenidos en Jalisco por marcha de la Gen Z

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la movilización del 15 de noviembre dejó un saldo de 40 personas arrestadas

“Aquí se van a quedar”:

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Semanas atrás, Wendy Guevara reveló el procedimiento estético al que se sometió la ex habitante de La Casa de los Famosos México

Qué es, cómo se hace

El poderoso entrenamiento que fusiona cardio y fuerza para arrasar con la grasa corporal y que puedes realizar en menos de una hora

Un simple aditamento puede ser la diferencia en el impacto de tu rutina de ejercicio

El poderoso entrenamiento que fusiona

Claudia Sheinbaum publica reforma a la Ley Aduanera en el DOF: entrará en vigor en 2026

La iniciativa fue aprobada el pasado 14 de octubre por el Senado de la República

Claudia Sheinbaum publica reforma a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Qué es, cómo se hace

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Las 10 películas más populares de Netflix México para disfrutar esta noche

¿El dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar aún corre peligro por la demanda de disquera?

Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

Pati Chapoy pide que saquen a Alfredo Adame de La Granja VIP: “Es un majadero”

DEPORTES

Cuál es la millonaria cantidad

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

Faitelson desmiente venta de Mazatlán al Atlante: “Completamente falso”

Filtran que Adalberto Carrasquilla no sería sancionado por la FMF tras fracturar a Kevin Mier

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”