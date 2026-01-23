Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

Ángela Aguilar en controversia tras comentario a Meghan Trainor. (Instagram)

Un comentario de Ángela Aguilar en la publicación de Instagram de Meghan Trainor por el nacimiento de su hija provocó una ola de críticas contra la cantante mexicana.

En la publicación de la compositora estadounidense, realizada hace dos días, anunció el nacimiento de su hija, logrado a través de gestación subrogada. La noticia fue acompañada de una imagen en la que Meghan Trainor aparece con su hija en brazos, situación que también le generó críticas, pues la acusaron de simular que ella fue quien acababa de dar a luz en el hospital.

La publicación ha sumado más de 2.2 millones de likes, entre ellos el de la menor de la dinastía Aguilar, pero no sólo eso, sino que la esposa de Christian Nodal también le dejó un comentario: "“Congratulations!!” (“felicidades”).

(Captura de pantalla)

El texto, lejos de pasar desapercibido, acumuló más de mil “me gusta” y superó las dos mil respuestas hasta la madrugada de este viernes.

Luego de que comenzara a correr la voz del comentario de Ángela, los internautas acudieron masivamente a la publicación buscando el comentario. Aunque en un principio se dijo que la intérprete de “Qué agonía” había borrado su comentario, éste sigue ahí, así como su like.

La reacción en redes

La intervención de Ángela Aguilar no tardó en captar la atención de los usuarios, quienes respondieron con frases como: “No hermosa, hazte para allá”, que actualmente suma más de 5 mil likes.

(Captura de pantalla)

Y es que los internautas trajeron a la memoria colectiva su famosa frase de “¡voy a ser tía!”, misma que pronunció Ángela Aguilar en 2023, cuando fue consultada por la prensa sobre el embarazo de Cazzu y su entonces pareja Christian Nodal.

Durante una entrevista, la artista mexicana se mostró sorprendida y respondió con entusiasmo: “¡voy a ser tía!”. La frase adquirió un nuevo significado meses más tarde, después de que Christian Nodal terminó su relación con Cazzu y confirmó públicamente su romance con Ángela Aguilar.

Ante dicha situación, los internautas hicieron “advertencias” a Meghan Trainor, en medio de otros comentarios como los de Khloé Kardashian y Kris Jenner. Entre los más likeados están:

“Vas a ser tíaaaaaaaaaaaaaaa”

“Aléjenla antes que quiera ser tía”

“Nada de que vas a ser tía pelonchita, esa historia ya la sabemos, así empiezas y terminas siendo madrastra”

“Va a suceder otra vez”

“No hermosa, hazte para allá”

“Acá, ni en ningún sitio, ella es bienvenida”

“No necesita tías, hermosa, gracias”

“Ni te conocen metiche”

“Llegó la fan de su relación”