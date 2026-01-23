México

Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

El comentario de la cantante mexicana generó miles de respuestas y reavivó la frase viral “voy a ser tía”

Guardar
Ángela Aguilar en controversia tras
Ángela Aguilar en controversia tras comentario a Meghan Trainor. (Instagram)

Un comentario de Ángela Aguilar en la publicación de Instagram de Meghan Trainor por el nacimiento de su hija provocó una ola de críticas contra la cantante mexicana.

En la publicación de la compositora estadounidense, realizada hace dos días, anunció el nacimiento de su hija, logrado a través de gestación subrogada. La noticia fue acompañada de una imagen en la que Meghan Trainor aparece con su hija en brazos, situación que también le generó críticas, pues la acusaron de simular que ella fue quien acababa de dar a luz en el hospital.

La publicación ha sumado más de 2.2 millones de likes, entre ellos el de la menor de la dinastía Aguilar, pero no sólo eso, sino que la esposa de Christian Nodal también le dejó un comentario: "“Congratulations!!” (“felicidades”).

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El texto, lejos de pasar desapercibido, acumuló más de mil “me gusta” y superó las dos mil respuestas hasta la madrugada de este viernes.

Luego de que comenzara a correr la voz del comentario de Ángela, los internautas acudieron masivamente a la publicación buscando el comentario. Aunque en un principio se dijo que la intérprete de “Qué agonía” había borrado su comentario, éste sigue ahí, así como su like.

La reacción en redes

La intervención de Ángela Aguilar no tardó en captar la atención de los usuarios, quienes respondieron con frases como: “No hermosa, hazte para allá”, que actualmente suma más de 5 mil likes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Y es que los internautas trajeron a la memoria colectiva su famosa frase de “¡voy a ser tía!”, misma que pronunció Ángela Aguilar en 2023, cuando fue consultada por la prensa sobre el embarazo de Cazzu y su entonces pareja Christian Nodal.

Durante una entrevista, la artista mexicana se mostró sorprendida y respondió con entusiasmo: “¡voy a ser tía!”. La frase adquirió un nuevo significado meses más tarde, después de que Christian Nodal terminó su relación con Cazzu y confirmó públicamente su romance con Ángela Aguilar.

Ante dicha situación, los internautas hicieron “advertencias” a Meghan Trainor, en medio de otros comentarios como los de Khloé Kardashian y Kris Jenner. Entre los más likeados están:

  • “Vas a ser tíaaaaaaaaaaaaaaa”
  • “Aléjenla antes que quiera ser tía”
  • “Nada de que vas a ser tía pelonchita, esa historia ya la sabemos, así empiezas y terminas siendo madrastra”
  • “Va a suceder otra vez”
  • “No hermosa, hazte para allá”
  • “Acá, ni en ningún sitio, ella es bienvenida”
  • “No necesita tías, hermosa, gracias”
  • “Ni te conocen metiche”
  • “Llegó la fan de su relación”

Temas Relacionados

Ángela AguilarMeghan TrainorInstagrammexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

CDMX celebrará el Día del Amor con bodas colectivas: requisitos, detalles y todo lo que debes saber

El registro es totalmente gratuito para todas las personas de la capital que deseen contraer matrimonio de forma legal y segura

CDMX celebrará el Día del

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros en CDMX: Metro y Metrobús más cercanos

El recinto se ubica muy cerca de estaciones que facilitan el traslado de los asistentes a eventos deportivos y conciertos

Cómo llegar al Estadio GNP

INAH publica estudio sobre el cautiverio animal en Tenochtitlan, revela prácticas mexicas

Una investigación reciente aborda el “zoológico de Moctezuma” y presenta hallazgos inéditos

INAH publica estudio sobre el

Tamales de chocolate: una receta ideal para el Día de la Candelaria

Esta preparación destaca por su emblemático sabor que transforma el tradicional platillo en una versión dulce exótica y fácil de hacer en casa

Tamales de chocolate: una receta

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

El cobro de cuotas, las amenazas y los asesinatos mantienen bajo asedio a miles de familias del campo michoacano

Quiénes son los 10 objetivos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy aseguró que la

Pati Chapoy aseguró que la mamá de Daniel Bisogno no tuvo la atención adecuada antes de morir

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París