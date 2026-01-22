Harfuch reporta que homicidio doloso disminuyó 41% en Puebla durante 2025

Harfuch informó que hubo una reducción en los delitos de alto impacto en Puebla. | YouTube Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hubo una disminución del 41% en los casos de homicidio doloso en Puebla, en el periodo entre octubre del 2024 y diciembre del 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en dicho periodo, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.97 a 2.35 casos.

Información en desarrollo...