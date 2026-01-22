México

Harfuch reporta que homicidio doloso disminuyó 41% en Puebla durante 2025

El secretario de Seguridad informó que también hubo una reducción en los delitos de alto impacto y extorsión

Guardar
Harfuch informó que hubo una
Harfuch informó que hubo una reducción en los delitos de alto impacto en Puebla. | YouTube Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hubo una disminución del 41% en los casos de homicidio doloso en Puebla, en el periodo entre octubre del 2024 y diciembre del 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en dicho periodo, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.97 a 2.35 casos.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

homicidio dolosoOmar García HarfuchPuebladelitosLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 22 de enero

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio dólar canadiense

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

José Roque García, alias “El Roque”, fue detenido por autoridades del condado de San Diego por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2004

Detienen en EEUU a “El

¿Qué diferencias existen entre el agua mineral y el agua del grifo en términos de beneficios para los riñones?

Mantenerse hidratado ayuda a prevenir la formación de cálculos renales y otras enfermedades

¿Qué diferencias existen entre el

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La evaluación de los guardametas, explicó Aguirre, se basa en aspectos técnicos, físicos y de entrenamiento

Javier Aguirre despeja dudas sobre

Harfuch anuncia captura en Michoacán de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya tras fuerte operativo federal

El detenido habría solicitado a Trump intervenir en México

Harfuch anuncia captura en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a “El

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

ENTRETENIMIENTO

Alerta de fraudes en la

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

Yordi Rosado reacciona a la cancelación del show en vivo de Otro Rollo: “Respaldo a mis compañeros”

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

Exnovias de Peso Pluma rompen el silencio tras entrevista de Kenia Os y en redes las llaman “ardidas”

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Santiago González avanza a la

Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026

América vs Necaxa en riesgo de ser cancelado por concierto de Kanye West: esto comentó el alcalde de la Benito Juárez

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Atlético de Madrid busca fichar a Emiliano Muñoz, futbolista mexicano de 16 años

Quién es Samadhi Zendejas, la contrincante de Alana Flores en Supernova 2026