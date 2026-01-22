Harfuch reporta que homicidio doloso disminuyó 41% en Puebla durante 2025

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hubo una disminución del 41% en los casos de homicidio doloso en Puebla, en el periodo entre octubre del 2024 y diciembre del 2025.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en dicho periodo, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.97 a 2.35 casos.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 22 de enero
Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas
Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años
José Roque García, alias “El Roque”, fue detenido por autoridades del condado de San Diego por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2004
¿Qué diferencias existen entre el agua mineral y el agua del grifo en términos de beneficios para los riñones?
Mantenerse hidratado ayuda a prevenir la formación de cálculos renales y otras enfermedades
Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
La evaluación de los guardametas, explicó Aguirre, se basa en aspectos técnicos, físicos y de entrenamiento
Harfuch anuncia captura en Michoacán de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya tras fuerte operativo federal
El detenido habría solicitado a Trump intervenir en México
MÁS NOTICIAS