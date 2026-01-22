Qué tan malo es para el hígado automedicarse con paracetamol

Evitar la automedicación y consultar siempre a un profesional médico es clave para proteger la salud hepática y prevenir intoxicaciones potencialmente mortales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación con paracetamol y otros analgésicos que no requieren receta es muy popular, lo que genera un riesgo relevante de daño en el hígado, de acuerdo con la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

Aunque este fármaco se considera seguro cuando se siguen las dosis recomendadas, el consumo sin supervisión médica puede desencadenar lesiones hepáticas graves e incluso la muerte.

Sin embargo, la conciencia colectiva sobre este peligro sigue siendo deficiente, según la SEPD.

¿Qué es la automedicación?

La automedicación consiste en tomar medicamentos sin prescripción ni seguimiento profesional.

Hasta el 60% de los adolescentes en países latinoamericanos ha consumido medicamentos sin control médico, lo que incrementa los casos de toxicidad hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica aparece en todas las edades, pero es más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes, como advierte Olga Abigail Hernández-Gálvez en Aten Fam.

Datos recogidos en México y otros países de la región indican que hasta el 60% de los adolescentes ha tomado pastillas sin control médico.

¿Qué pasa si me automedico con paracetamol?

El uso de analgésicos de venta libre —especialmente paracetamol— compone la mayor parte de estos casos.

La SEPD indica que el empleo descontrolado de fármacos implica un riesgo de hepatotoxicidad.

El uso descontrolado de fármacos, productos naturales y suplementos herbales puede desencadenar hepatotoxicidad y llevar incluso a la necesidad de trasplante hepático REUTERS/Amit Dave/File Photo

Aunque este fenómeno es poco habitual en cifras absolutas, puede llevar a daños irreversibles, e incluso requerir un trasplante hepático si no se detecta a tiempo.

Causas de la automedicación

El aumento de la automedicación se vincula a barreras económicas y de acceso a la atención sanitaria, sumado a la confianza en consejos familiares o el prestigio de remedios supuestamente inocuos, según Yarim E. De la Luz Cuellar del Cinvestav.

La repetición de tratamientos que “ya funcionaron a un familiar” o la valoración errónea de la seguridad de los medicamentos de venta libre son factores que alimentan esta tendencia, que se ve reforzada por la falta de información sobre los riesgos de la automedicación.

El hígado desempeña una función central en el metabolismo y eliminación de medicamentos, haciéndolo especialmente vulnerable, asegura Francisco Tejada Cifuentes en la Revista Clínica de Medicina de Familia.

El hígado resulta especialmente vulnerable ante la acumulación tóxica de paracetamol, que puede provocar necrosis celular y fallo multiorgánico en casos graves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.100 fármacos han sido relacionados con cuadros de hepatotoxicidad.

El daño puede ir desde alteraciones bioquímicas leves hasta insuficiencia hepática aguda, que en algunos casos exige trasplante y puede ser letal.

Qué dosis de paracetamol es segura

En el caso del paracetamol (también conocido como acetaminofén), la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva resalta que es el analgésico y antipirético de uso más común en el mundo.

Superar la dosis segura de 4 gramos diarios de paracetamol en adultos aumenta significativamente la probabilidad de insuficiencia hepática aguda y daño irreversible (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Su toxicidad depende de la dosis: hasta 4 gramos diarios en adultos se considera un rango seguro. Sin embargo, superar este límite, tomar dosis repetidas o desconocer su presencia en diferentes productos eleva el riesgo de daño hepático.

Cuando se produce una acumulación tóxica, el hígado no es capaz de neutralizar los metabolitos reactivos (NAPQI), lo que lleva a necrosis celular y podría desatar una insuficiencia hepática fulminante.

¿Cómo evitar automedicarse?

Diagnosticar la hepatotoxicidad inducida por fármacos sigue siendo difícil, pues no existen pruebas específicas y la infradiagnosticación es frecuente en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevenir estos problemas implica reforzar la consulta médica ante cualquier síntoma, evitar repetir tratamientos por cuenta propia y desaconsejar la automedicación crónica.

Tanto la SEPD como Hernández-Gálvez y Cinvestav subrayan que cada dolencia requiere una valoración individual, y un medicamento útil para una persona puede ser riesgoso para otra.

La advertencia permanece: para proteger el hígado y la salud, sólo es seguro tomar medicamentos con respaldo profesional y bajo control médico, evitando “soluciones rápidas” que puedan poner en peligro la vida.

Cómo saber si tengo daño en el hígado por paracetamol

Factores como el consumo de alcohol, desnutrición, polimedicación y ciertas variantes genéticas agravan el daño del paracetamol sobre el hígado, incluso en dosis habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fase inicial, los síntomas suelen ser leves y poco específicos, como náuseas o malestar general.

Entre 24 y 72 horas, aparece dolor hepático y signos clínicos claros.

La etapa más crítica tiene lugar entre 72 y 96 horas después de la ingesta tóxica, con riesgo de encefalopatía, alteraciones de la coagulación, ictericia y, en casos graves, fallo multiorgánico.