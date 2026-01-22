México

Harry Styles anuncia conciertos en México: fechas, sede, preventa y detalles de su gira 2026

El cantante británico confirmó shows en tierra azteca

El cantante confirmó la fecha
El cantante confirmó la fecha de su próximo disco (Jovani Pérez/Infobae)

Harry Styles confirmó oficialmente dos conciertos en la Ciudad de México para su nueva gira Together, together Tour 2026, con presentaciones programadas en la capital del país.

¿Cómo fue el anuncio?

La noticia, que fue difundida a través de sus redes sociales y replicada rápidamente por medios internacionales, coloca a la capital mexicana como parte clave en el esperado regreso mundial del artista británico.

La serie de conciertos tendrá un invitado especial, la cantante británica Jorja Smith, quien acompañará a Harry Styles en ambos shows.

El anuncio responde a la creciente expectativa generada por el lanzamiento del nuevo disco de Harry Styles, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, y la aparición de misteriosos carteles en la Ciudad de México en días previos.

Harry Styles anuncia conciertos en
Harry Styles anuncia conciertos en México (January 13, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Cuándo serán los conciertos de Harry Styles en México?

De acuerdo con el anuncio oficial las fechas y sede serán de la siguiente forma:

  • Lugar: Estadio GNP Seguros
  • Fechas: 31 de julio y 1 de agosto de 2026. 

¿Cuándo será la preventa y venta?

  1. La preventa será el 28 de enero con Banamex y habrá hasta 3 meses sin intereses. El horario será a partir de las 11:00
  2. La venta general será el 29 de enero. El horario será a partir de las 11:00

La gira “Together Tour 2026” abarcará varias ciudades internacionales y la inclusión de México reafirma la conexión especial del músico con su audiencia latinoamericana.

La presencia de Jorja Smith como invitada añade atractivo para quienes buscan una experiencia musical completa.

Harry Styles volverá a mexico
Harry Styles volverá a mexico (Instagram)

¿Qué se sabe de los precios?

Por ahora, no se han revelado detalles sobre los precios de los boletos, pero se espera que la información se publique en los próximos días a través de los canales oficiales del artista y las plataformas de venta de entradas.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Aperture de Harry Styles?

La canción llegará a las plataformas digitales en México el 22 de enero a las 18:00 con alta expectativa, aunque varios fans ya tuvieron la oportunidad de oír el tema durante un evento especial.

En la salida de dicho evento realizado el pasado 21 de enero en Plaza Satélite, Edomex, Harry Styles México entrevistó a algunas asistentes, quienes compartieron sus primeras impresiones.

Una fan destacó: “La melodía me gustó demasiado. Tiene muy buen ritmo. Es lo que más luce. Siento que todo el disco va a ser muy bailable y feliz. 10 de 10”.

Otra joven comentó que la canción representa “un nuevo ámbito para Harry, que se siga ampliando. Está increíble”.

Entre las opiniones, se repitió la sensación de novedad y frescura, una asistente señaló: la melodía es nueva para estos tiempos. Está regresando al disco, es algo fresco, nuevo, siento que fue un reto para él. Me da muchas vibras de baile”.

Durante el evento, las fans también manifestaron que “la canción es inesperada, pero tiene el toque de Harry”.

Temas Relacionados

Harry StylesConciertosCDMXmexico-entretenimientoEstadio GNP SegurosPreventaTogether, together Tour

