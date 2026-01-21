México

Kenia Os revela que ponía nervioso a Peso Pluma cuando él tenía novia: “La pierna se le movía”

Durante la promoción de su sencillo “Belladona”, la cantante confesó que el flechazo con Peso Pluma surgió tras colaborar juntos, pero la chispa se encendió realmente lejos de los reflectores

Guardar
Kenia Os, izquierda, y Peso
Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

Kenia Os compartió detalles sobre el inicio de su relación con Peso Pluma durante una entrevista con Adela Micha, en el contexto de la promoción de su sencillo “Belladona”.

Tras la grabación conjunta de “Tommy y Pamela”, ambos artistas mantuvieron un trato estrictamente profesional, a pesar de que, según la cantante, “se sentía la energía” entre ellos.

Atracción mutua en pleno set de grabación

“Esto es algo que nunca he contado, voy a contar por encimita porque es una historia larga. Nos conocimos en el video de ‘Tommy y Pamela’, o sea yo sabía que le gustaba, él me gustaba, pero fue muy profesional, no hubo nada realmente ahí, se sentía la energía, todos los equipos ahora nos reímos, porque era como dos niños chiquitos”, explicó.

Kenia y Peso Pluma se
Kenia y Peso Pluma se convirtieron en los artistas mexicanos más escuchados en 2024. (@kenia_charts)

Os relató que, aunque ya existía un interés mutuo, en ese momento Peso Pluma tenía pareja, y su vínculo se limitó a lo laboral.

“De hecho yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación y todo fue muy profesional, o sea, jamás, a pesar de que yo sabía que le gustaba”, añadió.

Peso Pluma y Kenia Os
Peso Pluma y Kenia Os rinden homenaje a Tommy Lee & Pamela Anderson. (Capturas: X)

Con el paso de los meses ocurrió un reencuentro, tiempo en el que su relación evolucionó, “decidimos darnos la oportunidad de conocernos, alejándonos de las expectativas y los reflectores”, confesó Kenia Os.

Durante la filmación del videoclip, Os recordó cómo el cantante le expresó, al concluir las grabaciones, “Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mí esto no me pasa”, una confesión que marcó el avance de la pareja.

“Cuando estábamos grabando el video, él me dijo, casi no hablamos, solo estábamos como niños chiquitos nerviosos, veía que la pierna se le movía así y yo fingía que no estaba nerviosa, pero realmente traía mis dos copitas de vino, porque estaba muy nerviosa y al final del video, en las últimas tomas de la camioneta, me dijo: Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mí esto no me pasa. Y yo le dije: ¿por qué estás nervioso? No estés nervioso. Bueno pues es que ya sabes y yo me quedé seria”, contó la intérprete.

Kenia Os afirma que al
Kenia Os afirma que al principio su trato con Peso Pluma fue estrictamente profesional debido a que él tenía pareja (IG)

Peso Pluma y su reciente historial amoroso

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su música, sino también por su vida sentimental.

La relación con la cantante argentina Nicki Nicole comenzó como un rumor tras su colaboración en el remix de “Por Las Noches” en 2023. Ambos confirmaron su noviazgo en noviembre de ese año con un beso en el escenario durante un concierto de Nicole. Asistieron juntos a eventos importantes, como los Latin Grammy y los Grammy.

Nicki Nicole y Peso Pluma
Nicki Nicole y Peso Pluma combinaron sus atuendos para la ceremonia de los Grammys 2024. (@ElPesoPluma)

La relación terminó en febrero de 2024 después de que se difundiera un video donde Peso Pluma aparecía tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas. Nicole abordó públicamente la ruptura, subrayando la importancia del respeto.

Durante el verano de 2024, Peso Pluma fue vinculado con la modelo e influencer estadounidense Hanna Howell. Ambos compartieron momentos en redes sociales y hasta adoptaron un perro juntos. La relación concluyó en septiembre de 2024, cuando Howell anunció la separación en TikTok.

Tuvo un breve romance con
Tuvo un breve romance con la modelo estadounidense Hanna Howell (Instagram/@pesopluma)

Desde finales de 2024 comenzaron los rumores sobre un romance entre Peso Pluma y Kenia OS. La pareja confirmó la relación con una aparición pública en el Pegasus World Cup en enero de 2025.

Desde entonces, han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, incluso en Nueva York, donde no ocultaron su cercanía. Kenia OS ha declarado estar feliz con el cantante.

Temas Relacionados

Kenia OsPeso Plumamexico-entretenimiento

Más Noticias

No solo el CJNG y Cártel de Sinaloa: ellos son los miembros de grupos independientes entregados a EEUU

Son requeridos por el país vecino del norte por diversos delitos

No solo el CJNG y

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Fue en enero de 2025 cuando la presentadora costarricense anunció que había demandado a la viuda de su hijo Julián Figueroa

A un año del pleito

Sectur inaugura en Madrid “Ventana a México”, espacio que busca promover las artesanías nacionales

La iniciativa presenta una nueva vitrina para los productos artesanales en el mercado europeo

Sectur inaugura en Madrid “Ventana

Se registra sismo en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Guerrero

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Javier Aguirre consideró a los dos jugadores de Chivas para tener su primera oportunidad con el Tri, aunque ya jugaron con otro país

FMF confirma que Richard Ledezma
MÁS NOTICIAS

NARCO

No solo el CJNG y

No solo el CJNG y Cártel de Sinaloa: ellos son los miembros de grupos independientes entregados a EEUU

Tres narcocampamentos desmantelados y nueve detenidos: el saldo de los operativos hechos por autoridades en Michoacán

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por falta de precios

Escándalo por falta de precios de boletos para BTS escala y el ARMY exige claridad con memes

A un año del pleito legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón asegura que “luchar con monstruos” no es fácil

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

DEPORTES

FMF confirma que Richard Ledezma

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana

Futuro incierto para Leo Suárez: Pumas ya le buscaría acomodo fuera del club

Mauricio Sulaimán felicita a Julio César Chávez Jr. por su regreso al boxeo tras superar problemas de adicciones

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026