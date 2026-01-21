Kenia Os revela que ponía nervioso a Peso Pluma cuando él tenía novia: “La pierna se le movía”

Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

Kenia Os compartió detalles sobre el inicio de su relación con Peso Pluma durante una entrevista con Adela Micha, en el contexto de la promoción de su sencillo “Belladona”.

Tras la grabación conjunta de “Tommy y Pamela”, ambos artistas mantuvieron un trato estrictamente profesional, a pesar de que, según la cantante, “se sentía la energía” entre ellos.

Atracción mutua en pleno set de grabación

“Esto es algo que nunca he contado, voy a contar por encimita porque es una historia larga. Nos conocimos en el video de ‘Tommy y Pamela’, o sea yo sabía que le gustaba, él me gustaba, pero fue muy profesional, no hubo nada realmente ahí, se sentía la energía, todos los equipos ahora nos reímos, porque era como dos niños chiquitos”, explicó.

Kenia y Peso Pluma se convirtieron en los artistas mexicanos más escuchados en 2024. (@kenia_charts)

Os relató que, aunque ya existía un interés mutuo, en ese momento Peso Pluma tenía pareja, y su vínculo se limitó a lo laboral.

“De hecho yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación y todo fue muy profesional, o sea, jamás, a pesar de que yo sabía que le gustaba”, añadió.

Peso Pluma y Kenia Os rinden homenaje a Tommy Lee & Pamela Anderson. (Capturas: X)

Con el paso de los meses ocurrió un reencuentro, tiempo en el que su relación evolucionó, “decidimos darnos la oportunidad de conocernos, alejándonos de las expectativas y los reflectores”, confesó Kenia Os.

Durante la filmación del videoclip, Os recordó cómo el cantante le expresó, al concluir las grabaciones, “Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mí esto no me pasa”, una confesión que marcó el avance de la pareja.

“Cuando estábamos grabando el video, él me dijo, casi no hablamos, solo estábamos como niños chiquitos nerviosos, veía que la pierna se le movía así y yo fingía que no estaba nerviosa, pero realmente traía mis dos copitas de vino, porque estaba muy nerviosa y al final del video, en las últimas tomas de la camioneta, me dijo: Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mí esto no me pasa. Y yo le dije: ¿por qué estás nervioso? No estés nervioso. Bueno pues es que ya sabes y yo me quedé seria”, contó la intérprete.

Kenia Os afirma que al principio su trato con Peso Pluma fue estrictamente profesional debido a que él tenía pareja (IG)

Peso Pluma y su reciente historial amoroso

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su música, sino también por su vida sentimental.

La relación con la cantante argentina Nicki Nicole comenzó como un rumor tras su colaboración en el remix de “Por Las Noches” en 2023. Ambos confirmaron su noviazgo en noviembre de ese año con un beso en el escenario durante un concierto de Nicole. Asistieron juntos a eventos importantes, como los Latin Grammy y los Grammy.

Nicki Nicole y Peso Pluma combinaron sus atuendos para la ceremonia de los Grammys 2024. (@ElPesoPluma)

La relación terminó en febrero de 2024 después de que se difundiera un video donde Peso Pluma aparecía tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas. Nicole abordó públicamente la ruptura, subrayando la importancia del respeto.

Durante el verano de 2024, Peso Pluma fue vinculado con la modelo e influencer estadounidense Hanna Howell. Ambos compartieron momentos en redes sociales y hasta adoptaron un perro juntos. La relación concluyó en septiembre de 2024, cuando Howell anunció la separación en TikTok.

Tuvo un breve romance con la modelo estadounidense Hanna Howell (Instagram/@pesopluma)

Desde finales de 2024 comenzaron los rumores sobre un romance entre Peso Pluma y Kenia OS. La pareja confirmó la relación con una aparición pública en el Pegasus World Cup en enero de 2025.

Desde entonces, han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, incluso en Nueva York, donde no ocultaron su cercanía. Kenia OS ha declarado estar feliz con el cantante.