“Cabeza fría y firmeza”: Marcelo Ebrard destaca la estrategia mexicana en negociación con EEUU

Es secretario de Economía sostiene que México ha demostrado que se puede defender la soberanía con inteligencia estratégica

Imagen de archivo. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, México. 3 de febrero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la estrategia del Gobierno de México frente a Estados Unidos ha sido actuar con “cabeza fría y firmeza”, una fórmula que, dijo, ha dado resultados concretos en medio de un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y discursos proteccionistas.

Durante un video difundido en redes sociales, Ebrard explicó que la relación bilateral ha atravesado momentos complejos, pero subrayó que evitar una confrontación mediática constante no significa ceder en la defensa de los intereses nacionales.

Señaló que la conducción estratégica de la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido sostener negociaciones con argumentos, información y seriedad, lo que —afirmó— ha colocado a México en una mejor posición que otros países.

Ebrard habla sobre la estrategia que implementará México para la relación con EEUU. Crédito: Marcelo Ebrard

Como ejemplo, destacó que los productos importados más baratos en Estados Unidos siguen siendo los de origen mexicano, debido a que no enfrentan los aranceles que sí afectan a mercancías de otras regiones.

A su juicio, este resultado confirma que la estrategia ha funcionado hasta ahora.

Sheinbaum confirma viaje de Ebrard a Washington por el T-MEC

Las declaraciones del secretario se dieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que Marcelo Ebrard viajará próximamente a Washington para continuar las negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina del 22 de enero, la mandataria reiteró que la prioridad de su administración es que el acuerdo comercial se mantenga vigente tras su revisión programada para 2026.

“La presidenta Sheinbaum confirmó que Marcelo Ebrard viajará a Washington para dar seguimiento a la revisión del T-MEC. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

Señaló que el tratado es conveniente para las tres economías y descartó que existan choques directos de discurso entre los gobiernos, al considerar que se trata de visiones distintas sobre el escenario internacional.

Sheinbaum precisó que, además del viaje del titular de Economía, ya opera un grupo de trabajo interinstitucional en Washington para dar seguimiento a temas comerciales y de seguridad con sus contrapartes estadounidenses.

La revisión del T-MEC y el contexto político en Norteamérica

El anuncio ocurre en un momento de incertidumbre tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado la utilidad del T-MEC y ha utilizado el déficit comercial con México como argumento para presionar por cambios al acuerdo.

Entre enero y octubre de 2025, dicho déficit superó los 164 mil millones de dólares.

Trump ha cuestionado la utilidad del T-MEC y presiona por cambios usando el déficit comercial con México como argumento. Laurent Gillieron/Pool via REUTERS

Pese a ello, autoridades mexicanas han defendido la interdependencia económica regional.

Sheinbaum subrayó que incluso empresarios estadounidenses son de los principales defensores del tratado, debido a la integración productiva existente.

Economía mexicana: exportaciones, aranceles y sectores clave

A pesar de las tensiones, México mantiene una posición sólida como socio comercial de Estados Unidos.

En los primeros diez meses de 2025, las exportaciones mexicanas alcanzaron los 447 mil 997 millones de dólares, equivalentes al 15% de las importaciones estadounidenses, superando a China y Canadá.

El T-MEC se mantiene como un pilar clave para la interdependencia económica de México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Shutterstock)

Algunos sectores han resentido el entorno, como el automotriz, con una caída del 6.6% en envíos en octubre.

Sin embargo, las armadoras estadounidenses mantienen operaciones en el país. En contraste, las exportaciones de maquinaria y equipo eléctrico registraron crecimientos destacados, especialmente en productos de cómputo.

Sectores clave en la relación comercial México-EEUU:

  • Industria automotriz y autopartes
  • Equipos eléctricos y electrónicos
  • Manufactura orientada a exportación
  • Regiones del Norte y Bajío
  • Integración productiva bajo el T-MEC

En este escenario, el Gobierno de México apuesta por mantener la negociación abierta, con resultados económicos como principal respaldo de su estrategia.

