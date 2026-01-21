México

México envía a 40 soldados del Ejército a EEUU para capacitación militar

Un grupo de la Defensa viajó para recibir capacitación en operaciones especiales en Camp Shelby, Mississippi

FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Un contingente de 40 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inició esta semana una capacitación intensiva en Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 13 de marzo en el centro militar Camp Shelby, Mississippi.

La misión, autorizada por el Senado mexicano, marca uno de los mayores despliegues de fuerzas de élite mexicanas para adiestramiento en territorio estadounidense en los últimos años.

De acuerdo con información de Milenio, los soldados partieron a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana el 18 de enero, portando armamento reglamentario.

El Lockheed C-130 Hércules es
El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico utilizado en más de 50 países. México también cuenta con ellos. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

El objetivo principal es perfeccionar habilidades en operaciones especiales y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, según lo comunicado por la dependencia federal.

Cooperación estratégica

La capacitación en Camp Shelby se inscribe dentro del programa Evento No. SOF28, centrado en la actualización de doctrinas de combate, planificación táctica y adopción de estándares internacionales en operaciones militares.

Este adiestramiento responde a acuerdos de seguridad binacional y busca que las fuerzas mexicanas armonicen doctrinas y compartan experiencias operativas, con miras a consolidar una visión conjunta ante desafíos regionales.

Elementos del ejército mexicano. (CUARTOSCURO)
Elementos del ejército mexicano. (CUARTOSCURO)

Un informe del Senado sostiene que la salida de tropas fue aprobada en noviembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

La actividad, que se desarrolla bajo un marco constitucional estricto, permite a los soldados mexicanos portar armas durante su estancia en territorio estadounidense para replicar escenarios reales de entrenamiento.

Camp Shelby, ubicado al sur de Mississippi y con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, ha operado como centro de adiestramiento militar desde la Primera Guerra Mundial. Sus instalaciones ofrecen simulacros a nivel de batallón para el uso de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin, además de recibir regularmente a contingentes internacionales.

Adiestramiento de élite

El programa SOF28 incluye instrucción avanzada en planificación de operaciones especiales, inteligencia mediante tecnología satelital y uso de drones, así como protocolos de interoperabilidad para misiones conjuntas.

Los elementos regresarán el 13
Los elementos regresarán el 13 de marzo. (X/@Defensamx1)

Durante su estancia en Mississippi, los 40 militares mexicanos se especializan en estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y técnicas de respuesta rápida ante amenazas transnacionales.

Al finalizar la capacitación, los participantes actuarán como multiplicadores de conocimiento en sus respectivas unidades.

La misión concluirá el 13 de marzo, cuando la delegación mexicana retorne a territorio nacional.

La presencia de militares mexicanos en Estados Unidos ocurre en un entorno de renovada presión diplomática. El gobierno de Donald Trump ha intensificado las demandas para que México permita la entrada de tropas estadounidenses en operaciones antinarco, demanda reiteradamente rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria sostiene que el país ha logrado avances en la reducción del tráfico de fentanilo y homicidios dolosos.

