ISSSTE moderniza área de urgencias del Hospital “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”

Martí Batres destacó que la intervención busca dignificar las condiciones laborales del personal y optimizar la atención a pacientes

Rosa María Zabal Cortés detalló
Rosa María Zabal Cortés detalló que se reforzaron columnas, instalaciones eléctricas, gases medicinales y sistemas de seguridad en tres meses de trabajo.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inauguró la renovación integral del área de urgencias del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, como parte de una estrategia de modernización progresiva destinada a fortalecer la infraestructura médica y mejorar la atención a la derechohabiencia.

Durante el acto, autoridades del Instituto destacaron que esta obra responde a una de las principales demandas del personal médico y de la comunidad hospitalaria, y forma parte de un plan más amplio de construcción, remodelación, ampliación y equipamiento de unidades médicas en todo el país.

Modernización de infraestructura médica en el ISSSTE

El director general del ISSSTE, Martí Batres, subrayó que este proyecto se enmarca en las acciones institucionales para dignificar tanto las condiciones laborales del personal de salud como la atención que reciben las y los pacientes.

La modernización responde a las principales demandas del personal médico y forma parte de un plan nacional de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria. Crédito: ISSSTE

Detalló que la reconstrucción del área de urgencias fue una solicitud reiterada durante sus primeras visitas de supervisión como titular del organismo.

Además de la intervención principal, se realizaron trabajos complementarios en la unidad, entre ellos la rehabilitación de la sala de espera de urgencias pediátricas y la instalación de nuevos refrigeradores en las áreas de cocina y comedor, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas del hospital.

Renovación del área de urgencias fortalece la atención médica

Por su parte, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, señaló que la renovación de la sala de urgencias representa un compromiso claro del Instituto con la calidad y la capacidad de respuesta en la atención médica.

La modernización integral del área
La modernización integral del área de urgencias del hospital busca actualizar instalaciones y optimizar la atención médica.

Destacó que invertir de manera estratégica en infraestructura crítica impacta directamente en la oportunidad de la atención, la continuidad del cuidado y la confianza de la derechohabiencia.

Asimismo, resaltó que dignificar los espacios donde se atiende a los pacientes más vulnerables también significa reconocer el trabajo del personal que cubre guardias, noches y fines de semana.

Obras en el Hospital Fernando Quiroz garantizan seguridad y funcionalidad

La subdirectora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas, Rosa María Zabal Cortés, explicó que el proyecto se llevó a cabo en un periodo aproximado de tres meses, con la participación activa de la comunidad hospitalaria.

La modernización incluye salas de
La modernización incluye salas de choque, consultorios y espacios de curaciones equipados con tecnología de última generación.

Durante este tiempo, se reforzó la estructura del inmueble para garantizar la seguridad de pacientes, familiares y personal médico.

Además, se adecuaron diversas instalaciones esenciales para el funcionamiento del área de urgencias, entre ellas:

  • Sistema eléctrico
  • Instalaciones hidrosanitarias
  • Aire acondicionado
  • Gases medicinales
  • Sistema contra incendios

La funcionaria puntualizó que se realizó un reforzamiento estructural de columnas y superficies para asegurar que el espacio pudiera soportar el equipamiento médico y las condiciones de operación actuales.

ISSSTE continuará con la modernización de hospitales históricos

El director del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, Fernando Castillo Nájera, agradeció al director general del ISSSTE la rapidez con la que se realizaron los trámites jurídico-administrativos que permitieron concretar la obra, en respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad.

El Hospital General “Dr. Fernando
El Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” ahora cuenta con un área de urgencias completamente renovada para atender mejor a la derechohabiencia.

Finalmente, Martí Batres señaló que, al tratarse de una de las unidades médicas más antiguas del Instituto, el proceso de modernización continuará de manera gradual a lo largo de la administración, con el objetivo de actualizar sus instalaciones y fortalecer los servicios de salud que se brindan a la población derechohabiente.

