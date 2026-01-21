Gertz Manero comparecerá ante el Senado: en esta fecha se espera su ratificación como embajador en Reino Unido

El proceso sigue conforme a la Constitución y a la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano. (Claudia Sheinbaum)

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudirá al Senado de la República este próximo jueves 22 de enero para participar en su comparecencia, un paso clave antes de que se decida si se ratifica su nombramiento como embajador de México en el Reino Unido, así lo confirmó la senadora Verónica Camino Farjat, presidenta de la Primera Comisión de la Permanente.

Proceso formal para el nombramiento de Gertz Manero

Camino Farjat explicó que la comparecencia se desarrollará de forma ordenada y transparente:

“Apenas llegue el turno haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión mañana. Estaríamos empezando esta comparecencia a las 11 y media de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios, por orden”.

Durante el encuentro, Gertz Manero abrirá con un mensaje inicial, seguido de preguntas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Al finalizar, se dará paso a la discusión sobre la ratificación.

“Estamos en un proceso de ratificación y una vez que concluyamos, si es de aprobarse, que estamos seguros que sí, posteriormente ya le pasaremos el dictamen a la Mesa Directiva para que éste sea procesado en la siguiente sesión”, añadió Camino Farjat.

Rechazan “fast track” en nombramiento del exfiscal

Sobre las versiones acerca de un posible trámite exprés, la senadora aseguró que el proceso será regular y con apego a los acuerdos alcanzados entre los grupos parlamentarios: “Fuimos muy claros al momento de decir que haríamos un proceso ordenado, y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos”.

Antes de iniciar la comparecencia, la Junta Directiva de la Primera Comisión mantendrá una reunión preparatoria. Se prevé que la sesión para escuchar la comparecencia de Gertz Manero inicie a las 11:30 horas, con la presencia de los secretarios y la presidenta de la comisión. “Empezaremos a las 11:30 esta comparecencia, que se dará yo creo con el mayor de los órdenes y respetos para el doctor Gertz”, puntualizó la legisladora.

Gertz Manero podría ser ratificado como embajador de Reino Unido la próxima semana. | Presidencia

Ratificación antes de que termine enero

Al ser cuestionada sobre los tiempos, Camino Farjat anticipó que el nombramiento podría quedar formalizado antes de que finalice el mes. “Nosotros debemos sacar, si el asunto se está trabajando en Comisión Permanente, recordemos que la comisión cierra la siguiente semana. Entonces deberá concluirse el proceso completo para que esto ya pueda ser un hecho y sea notificado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”, indicó la senadora.

La ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido no ha sido bien aceptada entre políticos de oposición, debido a la premura con la que se dio trámite para sustituirlo en la FGR.

