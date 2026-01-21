México

Gertz Manero comparecerá ante el Senado: en esta fecha se espera su ratificación como embajador en Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nuevo cargo que ocupará el exfiscal tras su salida de la FGR en 2025

Guardar
El proceso sigue conforme a la Constitución y a la legislación que regula el Servicio Exterior Mexicano. (Claudia Sheinbaum)

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudirá al Senado de la República este próximo jueves 22 de enero para participar en su comparecencia, un paso clave antes de que se decida si se ratifica su nombramiento como embajador de México en el Reino Unido, así lo confirmó la senadora Verónica Camino Farjat, presidenta de la Primera Comisión de la Permanente.

Proceso formal para el nombramiento de Gertz Manero

Camino Farjat explicó que la comparecencia se desarrollará de forma ordenada y transparente:

“Apenas llegue el turno haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión mañana. Estaríamos empezando esta comparecencia a las 11 y media de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios, por orden”.

Durante el encuentro, Gertz Manero abrirá con un mensaje inicial, seguido de preguntas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Al finalizar, se dará paso a la discusión sobre la ratificación.

“Estamos en un proceso de ratificación y una vez que concluyamos, si es de aprobarse, que estamos seguros que sí, posteriormente ya le pasaremos el dictamen a la Mesa Directiva para que éste sea procesado en la siguiente sesión”, añadió Camino Farjat.

Rechazan “fast track” en nombramiento del exfiscal

Sobre las versiones acerca de un posible trámite exprés, la senadora aseguró que el proceso será regular y con apego a los acuerdos alcanzados entre los grupos parlamentarios: “Fuimos muy claros al momento de decir que haríamos un proceso ordenado, y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos”.

Antes de iniciar la comparecencia, la Junta Directiva de la Primera Comisión mantendrá una reunión preparatoria. Se prevé que la sesión para escuchar la comparecencia de Gertz Manero inicie a las 11:30 horas, con la presencia de los secretarios y la presidenta de la comisión. “Empezaremos a las 11:30 esta comparecencia, que se dará yo creo con el mayor de los órdenes y respetos para el doctor Gertz”, puntualizó la legisladora.

Gertz Manero podría ser ratificado
Gertz Manero podría ser ratificado como embajador de Reino Unido la próxima semana. | Presidencia

Ratificación antes de que termine enero

Al ser cuestionada sobre los tiempos, Camino Farjat anticipó que el nombramiento podría quedar formalizado antes de que finalice el mes. “Nosotros debemos sacar, si el asunto se está trabajando en Comisión Permanente, recordemos que la comisión cierra la siguiente semana. Entonces deberá concluirse el proceso completo para que esto ya pueda ser un hecho y sea notificado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”, indicó la senadora.

La ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido no ha sido bien aceptada entre políticos de oposición, debido a la premura con la que se dio trámite para sustituirlo en la FGR.

Así será el proceso de ratificación de Gertz Manero como embajador de Reino Unido

  • Gertz Manero comparecerá ante el Senado el 22 de enero para exponer y responder preguntas antes de su posible ratificación.
  • La sesión empezará a las 11:30 horas y contará con la intervención de todos los grupos parlamentarios.
  • El proceso seguirá un orden regular, sin trámites exprés, según la senadora Verónica Camino Farjat.
  • Antes de la comparecencia, la Junta Directiva de la comisión sostendrá una reunión preparatoria.
  • Se espera que la ratificación se concrete antes de que termine enero y sea notificada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

Gertz ManeroSenado de la RepúblicaEmbajador de Reino UnidoClaudia SheinbaumFGR2025mexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las mejores películas de Netflix

Por qué el pilates es uno de los mejores ejercicios para bajar de peso, ganar masa muscular y prevenir enfermedades

Con una práctica adaptable, el bienestar integral y la prevención de molestias cotidianas están al alcance de todos quienes buscan cambios reales

Por qué el pilates es

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

Prime Video busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

¿Qué ver en Prime Video?

¿Habrá clases este viernes 23 de enero? La SEP responde

Estudiantes de nivel básico en todo el país regresaron a clases el pasado lunes 12 de enero tras las vacaciones decembrinas

¿Habrá clases este viernes 23

Tipo de cambio hoy en México: el dólar cierra la cotización en su nivel más bajo del año frente al peso este 21 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Tipo de cambio hoy en
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU busca a Roberto “Beto”

EEUU busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas

Artículo 19 denuncia agresión contra el periodista Ernesto Martínez por policías en Sinaloa, exige investigación

Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Departamento de Justicia de EEUU celebra entrega de 37 narcos: “Logro histórico de Trump”

ENTRETENIMIENTO

Yadhira Carrilo lleva días hospitalizada

Yadhira Carrilo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

Brenda Bezares recibe halagos de sus compañeras en ¿Apostarías por mí? tras mostrarse sin maquillaje

La polémica práctica de Brenda Bezares que le aconsejó Sebastián Ligarde: “El primer chorrito”

DEPORTES

Raúl Jiménez podría volver a

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

CMLL y música: este es el cartel completo de los luchadores invitados al Vive Latino 2026

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo